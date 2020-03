9:56 | 19.03.2020



CO.DON AG



Original-Research: CO.DON AG – von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG

Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 19.03.2020

Kursziel: EUR 6,00 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Peter Hasler

Maßnahmen zur Erreichung des Break-Even

Gestern hat CO.DON einen Maßnahmenplan zur langfristigen und vor allem

liquiditätssichernden Sanierung verkündet. Unter dem Leitspruch ‘Spherox

First’ sollen unter anderem die firmeninterne Forschung, die aktive Akquise

im Bereich der Auftragsfertigung und sämtliche Aktivitäten für einen

Eintritt in außereuropäische Märkte bis zum Erreichen der Gewinnzone

reduziert werden. Im Detail sollen die Organisationsstrukturen und internen

Prozesse verschlankt sowie die Abteilungen auf eine maßgebliche und

nachhaltige Absatzsteigerung in Deutschland und in den bereits

erschlossenen oder sich in Erschließung befindlichen europäischen

Zielmärkten fokussiert werden. Diese Strategie ist aus unserer Sicht umso

wichtiger, als dass CO.DON das etwa zweijährige Fenster, in dem das

Unternehmen einen europäischen Markteintrittsvorsprung gegenüber dem

Hauptwettbewerber Tetec hat, dazu nutzen will, um in den relevanten

Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard zu setzen.

Nach unserer Einschätzung sind damit die Voraussetzungen für das Erreichen

der Gewinnzone im Jahr 2022e geschaffen worden. Wir bestätigen daher unsere

Prognosen und rechnen für das Jahr 2022e mit Konzernerlösen von EUR 18,3

Mio. und einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 3,0 Mio. Aus

einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechnen wir auf Sicht von 24 Monaten

einen Wert des Eigenkapitals in Höhe von EUR 144,8 Mio. bzw. von EUR 6,00

je

Aktie (Base Case-Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse haben wir

anschließend alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt.

Daraus ergeben sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von

EUR 117,6 Mio. bzw. von EUR 176,4 Mio., entsprechend von EUR 4,84 bzw. von

EUR 7,26 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 2,00 ergibt

sich ein von uns erwartetes Kurssteigerungspotenzial von 200%. Wir

bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.

Corona-Einschätzung: Abgesehen von den üblichen Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Belegschaft könnte CO.DON von dem bundesweiten Gebot

betroffen sein, elektive Operationen derzeit nicht durchzuführen, und

möglicherweise auch davon, dass ein Ländergrenzen überschreitender

Kuriertransport des Zellmaterials aufgrund der rigiden Reisebeschränkungen

für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr möglich sein könnte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20297.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.