10:01 | 22.02.2021

EQS Group AG

Original-Research: EQS Group AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview

Empfehlung: Vorstandsinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg Die EQS Group AG konnte in 2020 die erfolgreiche Entwicklung des neuen

IR-COCKPIT abschließen und hat mit der Migration der Kunden begonnen.

Erstepositive Effekte lassen sich bereits aus den vorläufigen

Geschäftszahlen ablesen. So wurde der Umsatz um rund 18 % auf 37,6 Mio. EUR

erhöht und das EBITDA auf 4,8 Mio. EUR fest verdoppelt. Nichtsdestotrotz

liegt seit dem erfolgreichen Launch des EQS-Cockpits der Fokus auf Wachstum

und Kundengewinnung. Dies wird durch die zwei Transaktionen Ende 2020 sowie

den neuen Standorten Mailand und Madrid deutlich. Zu diesen Transaktionen

und den vorläufigen Geschäftszahlen 2020 haben wir André Silvério Marques,

CFO der EQS Group, interviewt. GBC: Herr Marques, die zwei Transaktionen und die neuen Büros wurden vor

dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie 2019/1937 durchgeführt. Können Sie

uns kurz sagen, welche Auswirkungen diese EU-Richtlinie für Unternehmen in

Zukunft haben wird? André Silvério Marques: Ende des Jahres muss in allen europäischen Ländern

die EU-Richtlinie umgesetzt werden, welche die verpflichtende Einführung

von Meldekanälen für Hinweisgeber für rund 50.000 Unternehmen vorschreibt.

Durch die Akquisition sind wir bereits jetzt der führende paneuropäische

Anbieter für digitale Hinweisgebersysteme. Mit diesem gesetzlichen

Rückenwind ist unser Ziel, die Marktführerschaft in den nächsten Jahren

auszubauen. GBC: Mit dem Compliance Cockpit von EQS können Unternehmen europaweit alle

gesetzlichen Anforderungen erfüllen? André Silvério Marques: Viele Gesetze im Bereich Compliance kommen erst

noch z.B. das Lieferkettengesetz oder das Verbandssanktionengesetz. Dafür

entwickeln wir unser Produktportfolio im Bereich Compliance kontinuierlich

weiter. Mit dem Policy Manager und Approval Manager erzielen wir seit 2020

die ersten Umsätze und haben tolle Referenzkunden gewonnen. In der

Konzeptphase sind weitere Applikationen für das Lieferantenmanagement

(Third Party Due Diligence), das Risikomanagement und für den Bereich E-

Learning für Compliance. Damit bilden wir zukünftig alle wesentlichen

Arbeitsprozesse des Compliance Officers in einer Plattform, dem COCKPIT ab. GBC: Wie wird die Integration der Got Ethics A/S und der C2S2 GmbH

aussehen? Können hier weitere Kosten entstehen?

André Silvério Marques: Die Integration der Got Ethics A/S läuft plangemäß

und wir erwarten keine weiteren Kosten. Ganz im Gegenteil, wir konnten

bereits erste Synergien im Bereich Produktentwicklung, Vertrieb sowie der

Organisation heben. Bei der C2S2 GmbH, einem innovativen SaaS-Anbieter im

Bereich Richtlinienmanagement, sind wir zunächst mit 23% beteiligt.

Gleichzeitig haben wir uns eine Option für den Kauf der restlichen Anteile

gesichert. GBC: In welchem Umfang konnten die zwei neuen Gesellschaften zu den

vorläufigen Jahreszahlen 2020 beitragen? André Silvério Marques: Die Got Ethics A/S wurde mit Wirkung zum 1.1.2021

übernommen, die C2S2 GmbH wird aktuell At-equity bilanziert. Somit sind

keine Umsätze der Übernahmen in den vorläufigen Zahlen für 2020 enthalten GBC: Erwarten Sie sich auch Cross-Selling-Potenziale durch diese

Transaktionen? André Silvério Marques: Aus den Akquisitionen ergibt sich über die nächsten

Jahre ein hohes Cross-Selling Potenzial im Bereich Compliance. GBC: Ändert sich durch die europaweite Expansion der mittelfristige

Ausblick bis 2025? Welche Auswirkungen hat die Expansion auf die

wiederkehrenden Erlöse? André Silvério Marques: Wir haben unsere mittelfristigen Ziele fest im

Blick: Wir werden in 2025 wieder eine EBITDA-Marge von mindestens 30%

erzielen. Wir sehen diese Marge als logische Konsequenz aus der Erfüllung

unseres Wachstumsplans: in 2025 EUR 100 Mio. Umsatz zu erzielen. Aufgrund

des SaaS-Charakters unserer Produkte geht dies mit einer deutlichen

Ausweitung der wiederkehrenden Erlöse einher. Bis dahin schaffen wir die

Grundlagen durch die nötigen Investitionen. GBC: Die Prognosen bis 2025 deuten auch eine spannende Zukunft hin. Können

Sie uns kurz beschreiben, wo Sie die EQS Group im Jahr 2025 sehen? André Silvério Marques: Wir haben das Ziel, in 2025 der führende

europäische Cloudanbieter für globale Investor Relations und Corporate

Compliance zu werden. Das Jahr 2021 wird mit der verpflichtenden Einführung

von Meldekanälen dabei ein sehr wichtiger Meilenstein sein. GBC: Abschließend noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit & ESG. Soziales

und nachhaltiges Wirtschaften gewinnt bei Investoren immer mehr Bedeutung.

Wie ist Ihre Nachhaltigkeitsstrategie und haben Sie dies bei der EQS Group

umgesetzt? André Silvério Marques: Bei uns stehen wirtschaftliches Wachstum und

Nachhaltigkeit miteinander im Einklang – mit digitalen Produkten, die

Transparenz schaffen, die Einhaltung von gesetzlichen Rahmenbedingungen

ermöglichen und eine ressourcenschonende Alternative darstellen. Diese

Strategie basiert auf unseren Unternehmenswerten und

-prinzipien, die uns in der Zusammenarbeit sowohl innerhalb des

Unternehmens als auch mit externen Adressaten leiten. GBC: Herr Marques, vielen Dank für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22134.pdf Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 22.02.2021 (8:29 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 22.02.2020 (10:00 Uhr) ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.