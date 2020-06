11:06 | 02.06.2020



Original-Research: Erlebnis Akademie AG – von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 02.06.2020

Kursziel: EUR 18,30 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Peter Thilo Hasler

Erste Lichtblicke nach Corona-Schließungen

Die Erlebnis Akademie AG hat im saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal

2020 einen Umsatz von EUR 0,6 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8 Mio., -29,0% YoY)

erzielt. Ursächlich für den Rückgang waren die behördlich verfügten

Schließungen aller Standorte, die auch das Ostergeschäft betroffen haben.

Konzernweit wurde das erste Quartal dadurch um durchschnittlich 17 Tage

verkürzt, was einen Besucherrückgang (LFL) von -18,2% zur Folge hatte.

Entsprechend verschlechterte sich das im ersten Quartal typischerweise

negative operative Ergebnis (EBIT) auf EUR -1,2 Mio. von EUR -1,0 Mio. in

Q1/2019.

Inzwischen konnten sämtliche Baumwipfelpfade wiedereröffnet werden, zum

Teil mit indirekten länderspezifischen Auflagen wie einer maximalen Hotel-

Belegungsquote von 60% auf Rügen. Weitere Vorgaben betreffen eine

Verkaufsfläche von mindestens 20 qm pro Kunde, so dass die Merchandising-

Shops zum Teil noch geschlossen und Gastronomiebetriebe auf die

Essensausgabe beschränkt bleiben. Abgesehen davon sollte die

Geschäftstätigkeit nach u. E. sukzessive auf ein Vorkrisen-Normalniveau

zurückkehren, zumal für Urlaubsreisen ins nichteuropäische Ausland

unverändert Reisewarnungen der Außenministerien gelten und Urlaubsgäste in

den typischen EU-Destinationen mit erheblichen Einschränkungen an Stränden,

in Restaurants und Innenstädten rechnen müssen.

Die Bauarbeiten am Baumwipfelpfad Usedom (Eröffnung spätestens Q2/2021e)

sowie an den Spielplätzen am Baumwipfelpfad Schwarzwald und an der

Saarschleife wurden ebenfalls wieder aufgenommen. Unklar bleibt dagegen die

Umsetzung der Projekte in Drachenbronn (Elsass) und Laurentides (Kanada);

wir gehen jedoch davon aus, dass eak zumindest im Elsass noch in diesem

Jahr mit dem Bau beginnen wird.

Nachdem die Q1-Zahlen sogar über unseren Erwartungen ausgefallen sind,

bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes

Kursziel von EUR 18,30 je Aktie (Base Case-Szenario), in das wir

unverändert Risikoprämien aus der COVID-19-Pandemie eingearbeitet haben.

Sollten die von den jeweiligen Behörden erlassenen Bewegungsbeschränkungen

nachhaltig zurückgenommen und die in Bau bzw. in Planung befindlichen

Baumwipfelpfade fertig gestellt werden, sind deutlich höhere Kurspotenziale

erreichbar. Diese ergeben sich etwa aus einer Monte Carlo-Analyse, in der

wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt haben; unter

dem Strich ermitteln wir daraus Best-Case- und Worst-Case-Werte des

Eigenkapitals von EUR 10,90 bzw. 26,90 je Aktie. Angesichts eines von uns

erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 31,7% (Base-Case-Szenario)

bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.

