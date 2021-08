10:01 | 17.08.2021



Grand City Properties S.A.



Original-Research: Grand City Properties S.A. – von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.08.2021

Kursziel: 27,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonats-Bericht zeigte eine stabile operative Performance und

entsprach unserer Prognose. Die Nettomiete belief sich im Berichtszeitraum

auf €183 Mio., angeführt von einem Anstieg der Nettomieteinnahmen auf

vergleichbarer Basis (LFL) um 2,0%. Dies trug dazu bei, die Auswirkungen

von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilienverkäufen auf die

Mieteinnahmen auszugleichen. Dank verbesserter Portfolioqualität und einer

optimierten Verschuldungsstruktur übertraf FFO 1 mit €94 Mio. das

Vorjahresergebnis um 3%. Der Portfoliowert (€ / m²) stieg auf 2.085 (JE20:

1.858). Das Management bestätigte die Guidance für 2021 (FFOPS 1: €1,08 bis

€1,13). Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel

von €27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Abstract:

Six month reporting featured steady operational performance and was in line

with our targets. Net rent tallied €183m for the period led by a 2.0%

like-for-like (LFL) net rental income increase, which helped offset the

effects of non-core property disposals on rental income. FFO 1 topped the

prior year result at €94m (+3%), thanks to improved portfolio quality and

an optimised debt structure. The portfolio value (€ / m²) climbed to 2,085

(YE20: 1,858). Management confirmed 2021 guidance (FFOPS 1: €1.08 to

€1.13). We remain Buy-rated on Grand City with an unchanged €27.5 price

target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22795.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.