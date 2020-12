14:41 | 15.12.2020



Grand City Properties



Original-Research: Grand City Properties – von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties

Unternehmen: Grand City Properties

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.12.2020

Kursziel: 27,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Grand City hat die Refinanzierung ihrer 3,75% Hybridanleihe bekanntgegeben.

Das Unternehmen hat eine neue unbefristete Hybridanleihe in Höhe von €700

Mio. mit einem Kupon von 1,5% ausgegeben und wird die €500 Mio.

Hybridanleihe 2015 zurückkaufen. Die Refinanzierung wird zu einer

deutlichen Zinssenkung führen (FBe: ~€8,3 Mio. p.a.), während der deutlich

niedrigere Kupon (-225 Basispunkte) die positive Unternehmensentwicklung

seit der Emission der ersten Anleihe vor über fünf Jahren weiter

widerspiegelt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von

€27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Grand City announced the refinancing of its 3.75% perpetual notes. The

company issued €700m in new perpetual notes with a 1.5% coupon and will

repurchase the €500m of notes issued in 2015. The refinancing will result

in a significant reduction in interest (FBe: ~€8.3m p.a.), while the much

lower coupon (-225 basis points) further reflects the positive company

developments since the first notes were issued over five years ago. We

remain Buy-rated on Grand City with a €27.5 price target.

