Kursziel leicht angepasst, Kaufen-Rating bestätigt Über die vergangenen Quartale hinweg ist es der HAEMATO AG gelungen, auf

den Wachstumspfad zurückkehren. Sichtbar wird dies auch in den ersten sechs

Monaten 2020, in denen die Gesellschaft ein Umsatzwachstum in Höhe von 23,2

% auf 115,81 Mio. EUR (VJ: 94,01 Mio. EUR) erreicht hat. Nachdem der

Vorjahreswert noch von der Entfernung margenschwächerer Produkte, dem

Preisrückgang bei so genannten Biosimilars sowie von behördenseitigen

Verzögerungen geprägt war, ist seit dem vierten Quartal 2019 wieder eine

deutlich aufwärtsgerichtete Tendenz sichtbar. Die noch bestehende Umsatzlücke zu den Halbjahresumsätzen der

Geschäftsjahre 2016 – 2018 ist hauptsächlich auf die Herausnahme

margenschwächerer Produkte zurückzuführen und dürfte in den kommenden

Perioden über die Einführung neuer Produkte und der Erschließung neuer

Geschäftsfelder (Betäubungsmittel, Schönheitsprodukte) geschlossen werden.

Der im ersten Halbjahr 2020 erreichte EBIT-Anstieg um 73,7 % auf 1,23 Mio.

EUR (VJ: 0,71 Mio. EUR) geht mit einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 1,1

% (VJ: 0,8 %) einher. Dafür sind insbesondere Skaleneffekte im

Zusammenhang mit den höheren Umsatzerlösen verantwortlich. Unserer Ansicht nach liefern die erreichten Umsätze und Ergebnisse des

ersten Halbjahres 2020 eine gute Basis, um auf Gesamtjahresebene eine

Rückkehr zum Wachstum zu erreichen, nachdem noch das Vorjahr von negativen

Effekten belastet war. Insbesondere das erreichte Umsatz- und

Ergebniswachstum im Umfeld der Covid-19-Pandemie ist als Indiz zum

vergleichsweise resistenten Geschäftsmodell der HAEMATO AG zu verstehen.

Gerade mit der Belieferung der Apotheken mit importieren Arzneimitteln für

die Indikationsbereiche Onkologie, Herz-Kreislauferkrankungen,

neurologische Erkrankungen und HIV/Aids profitiert die Gesellschaft von

einer stabilen Nachfrage, da in der Regel diese Indikationen eine

fortlaufende Medikation notwendig machen. Von der aktuellen pandemischen

Lage abgesehen, ist HAEMATO AG weiterhin Teil eines von einer stabilen

Wachstumsdynamik geprägten Marktumfelds. Prägende Faktoren sind weiterhin

ein zunehmender Anteil der arzneimittelverbrauchenden Bevölkerung sowie ein

anhaltender Kostendruck im Gesundheitssektor, was eine hohe Nachfrage nach

günstigen Arzneimitteln nach sich ziehen sollte. Zudem plant die

Gesellschaft das Produktportfolio auszubauen sowie neue Geschäftsfelder zu

erschließen bzw. stärker zu adressieren. Dazu gehört auch der Bereich der

ästhetischen Behandlungen und der kosmetischen Dermatologie. Dieser Bereich

sollte insbesondere durch die M1 Kliniken AG, die seit Anfang Juli 2020

neuer Großaktionär der HAEMATO AG ist, ein starkes Wachstum aufweisen. Auch

der ab 2021 geplante Einstieg in den stark wachsenden Betäubungsmittelmarkt

soll Wachstumsimpulse beisteuern. Diesbezüglich hat HAEMATO AG bereits die

notwendige Import- und Handelserlaubnis erhalten. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 hat das HAEMATO-Management

ein Umsatzwachstum von mehr als 10 % für 2020 in Aussicht gestellt. Auch

wenn im Rahmen des Halbjahresberichtes keine konkrete Guidance

veröffentlicht wurde, erachten wir diese nach wie vor als gültig. Wir

bestätigen die im Rahmen unserer letzten Studie (vom 22.06.2020)

publizierten Schätzungen und gehen für 2020 von Umsatzerlösen in Höhe von

217,62 Mio. EUR aus. In den verbliebenen sechs Monaten des laufenden

Geschäftsjahres müsste die Gesellschaft damit Umsätze in etwa auf dem

Niveau des Vorjahres erreichen. Auch auf operativer Ergebnisebene lassen

wir unsere 2020er Prognosen unverändert und gehen damit von einem starken

Anstieg aus. Lediglich beim Nachsteuerergebnis haben wir eine Anpassung

vorgenommen. Zwar unterstellen wir für das zweite Halbjahr keine weiteren

Kursverluste bei gehaltenen Wertpapieren, die von uns so nicht

antizipierten Kursverluste des ersten Halbjahres sollten zu einem negativen

Nachsteuerergebnis in Höhe von -1,47 Mio. EUR (bisherige Prognose: 0,49

Mio. EUR) führen. Die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre

behalten wir unverändert bei. Die Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr hat, bei einem sonst

unveränderten DCF-Bewertungsmodell, zu einer leichten Reduktion des fairen

Unternehmenswertes geführt. Im Zuge der jüngst erfolgten

Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 hat sich die Aktienzahl auf 2,29

Mio. Stück (bisher: 22,87 Mio.) verringert. Das Kursziel je Aktie erhöht

sich entsprechend auf 49,00 EUR (bisher: 5,00 EUR), es liegt jedoch de

facto eine leichte Reduktion des Unternehmenswertes vor. Ausgehend vom

aktuellen Aktienkurs in Höhe von 23,00 EUR vergeben wir weiterhin das

Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

