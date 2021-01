9:01 | 14.01.2021

HELMA Eigenheimbau AG

Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 63,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Überraschender Vertriebserfolg im 2.HJ 2020; Wachstumsdynamik in 2021

dürfte höher als bisher von uns erwartet ausfallen; Kursziel auf 63,40 EUR

(bisher: 55,00 EUR) angehoben; Rating KAUFEN Gemäß Adhoc-Meldung vom 12.01.2021 hat die HELMA Eigenheimbau AG im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2020, trotz pandemiebedingter Einschränkungen,

einen neuen Rekord-Auftragseingang in Höhe von 312,5 Mio. EUR (VJ: 296,5

Mio. EUR) erreicht. Die Einschränkungen beim Auftragseingang lagen dabei

insbesondere im ersten Halbjahr 2020 vor und stehen im Zusammenhang mit

reduzierten Vertriebsaktivtäten. Nachdem in den ersten sechs Monaten 2020

ein Rückgang der Verkaufszahlen in Höhe von -17,8 % ausgewiesen wurde, kam

es aber im zweiten Halbjahr zu überraschend starken Aufholeffekten und

einem entsprechenden überproportionalen Anstieg des Auftragseingangs um

26,4 %. Neben Aufholeffekten ist auch eine erhöhte Nachfrage im Bereich der

Ferienimmobilien zu erkennen. Hier spielt insbesondere der allgemeine Trend

einer verstärkten Nachfrage nach Urlaub im Inland eine wichtige Rolle. Auch

hat sich die Strategie der Gesellschaft, des vorzeitigen und umfangreichen

Erwerbs attraktiver Grundstücke, bezahlt gemacht. Besonderen

Vertriebserfolg hatte die HELMA bei den Projekten OstseeResort Olpenitz und

NordseeResort Büsum. Weiterhin verfügt die Gesellschaft über einen

umfangreichen Grundstücksbestand, womit eine gute Basis für das künftige

Wachstum vorliegt. Zum 30.06.2020 belief sich alleine der Wert der für das

Bauträgergeschäft erworbenen Grundstücke auf 208,0 Mio. EUR. Im aktuellen,

von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohn- und Ferienimmobilien

geprägten Umfeld, ist dies als ein wichtiges Asset zu betrachten. Die über unseren Erwartungen liegenden Auftragseingänge stellen eine gute

Basis für einen sichtbaren Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2021 dar. Die

Wachstumsdynamik dürfte auf dieser Grundlage stärker ausfallen als bisher

vor uns erwartet und daher heben wir die Prognosen für 2021 und darauf

aufbauend für 2022 an. Im Rahmen unseres ebenfalls angepassten DCF-

Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 63,40 EUR

(bisher: 55,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

