Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Fokussierung auf die Kernregion Balearen und Rückkehr auf den Wachstumspfad

im 1. HJ 2019; Optimierungsmaßnahmen zur Erreichung des Break-Evens wurden

eingeleitet; Deutlicher Umsatz- sowie Ergebnisanstieg für das laufende

Geschäftsjahr 2020 erwartet; Kursziel: 1,05 EUR/Aktie; Rating: Kaufen Die Homes & Holiday AG agiert als Ferienimmobilienspezialist in ihrer

Kernregion Balearen in einem attraktiven Marktumfeld. Auf dieser spanischen

Inselgruppe wurden im Jahr 2018 Immobilien im Gesamtwert von rund 4,00 Mrd.

EUR umgesetzt. Die Gesellschaft besitzt auf den Balearen in ihren

Geschäftsbereichen Makler- und Ferienvermietungsbusiness eine gute

Marktposition und damit eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2018 hat der Homes & Holiday-Konzern Umsatzerlöse in Höhe

von 1,95 Mio. EUR erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahr einem

Umsatzrückgang um 12,2% auf 2,22 Mio. EUR entspricht. Hauptursächlich

hierfür waren der schwache Geschäftsjahresstart, welcher bedingt war durch

kurzfristig drastisch reduzierte Flugverbindungen rund um die Air Berlin

Insolvenz, sowie die länger als erwartet andauernde Umstrukturierung der

Franchisenehmerstruktur auf Mallorca. Auf operativer Ebene wurde hierbei

ein EBITDA von -3,97 Mio. EUR erzielt und damit im Vergleich zum Vorjahr

ein signifikanter Ergebnisrückgang (VJ: -1,76 Mio. EUR) verzeichnet. Für

diese Entwicklung waren vor allem auch angefallene Sonderkosten im Zuge des

vollzogenen Börsengangs verant-wortlich. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet

die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung der

Umsatzerlöse sowie einer Ergebnisverbesserung. Bedingt durch die verstärkte Fokussierung auf ihre Kernregion Balearen, hat

das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen

Rückgang beim Transaktions- und Buchungs-volumen um 14,3% auf 32,90 Mio.

EUR (VJ: 38,40 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Wird aber alleine die Region

Balearen betrachtet, so lässt sich hier ein deutlicher Anstieg des

Transaktions- und Buchungsvolumens erkennen. In den ersten sechs Monaten

2019 legte dieses um insgesamt rund 33,0% auf 31,10 Mio. EUR (VJ: 23,40

Mio. EUR) deutlich zu. Somit ist der Gesellschaft im Kerngeschäft die

Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Ebenso konnte im ersten Halbjahr

2019 im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung des EBITDA auf -1,08 Mio.

EUR (VJ: -2,19 Mio. EUR) erreicht werden. Nach der verstärkten Konzentration auf die Kernregion Balearen und

Konsolidierung der Unter-nehmensstruktur sowie eingeleitetem

Kostenoptimierungsprogramm, befindet sich der H&H-Konzern nun wieder im

Wachstumsmodus in ihrem Stammgeschäft auf Mallorca. Parallel zur Rückkehr

auf den Wachstumspfad wurden bereits deutliche operative

Ergebnisverbesserungen erzielt. Deutliche Effekte aus dem

Kostensenkungsprogramm erwarten wir insbesondere im Geschäftsjahr 2020.

Darauf aufbauend kalkulieren wir für das Geschäftsjahr 2019 mit

Umsatzerlösen in Höhe von 2,22 Mio. EUR. In den Folgejahren 2020 und 2021

sollten diese weiter auf 2,78 Mio. EUR sowie 3,41 Mio. EUR anwachsen. Im

Rahmen dieser erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden

Skaleneffekten sollte sich ebenso das operative Ergebnis (EBITDA) weiter

auf -1,68 Mio. EUR (2019e), 0,13 Mio. EUR (2020e) sowie 0,42 Mio. EUR

(2021e) verbessern. Vor dem Hintergrund der missglückten Expansion in Deutschland und Spanien

und der anschließ-enden verstärkten Rekonzentration auf das Stammgeschäft

auf den Balearen, haben wir die Homes & Holiday AG mithilfe unseres DCF-

Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 1,05 EUR je Aktie

(zuvor: 4,83 EUR je Aktie) ermittelt. In Anbetracht der bisherigen

unbefriedigenden Unterneh-mensperformance haben wir unser Kursziel damit

signifikant gesenkt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus sehen wir jedoch

ein hohes Kurspotenzial und stufen die Aktie mit dem Rating Kaufen ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

