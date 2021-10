9:31 | 18.10.2021

ISIN: DE000A0JC0V8 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,80 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer Technologische Transformation abgeschlossen; Cross-Selling, Eintritt in

neue Märkte und Internationalisierung sind wichtige Wachstumstreiber Die InterCard AG Informationssysteme (kurz: InterCard AG) hat eine

umfangreiche technologische Transformation hinter sich gebracht.

Zusammengefasst entwickelt und vermarktet der InterCard-Konzern Systeme für

die Identifikation von Personen sowie Anwendungen und Lösungen auf der

Basis von digitaler Identifikation. Hier liegt der Kerngedanke zugrunde,

wonach der Nutzer mit nur einer digitalen ID, also einer zentralen

Registrierung, die Möglichkeit hat, alle von der InterCard Gruppe

angebotenen Anwendungen zu nutzen. Die zentrale ID ist dabei mit einem

Nachweismedium wie etwa einer Chipkarte, Schlüsselchip oder einer App

verlinkt. So können beispielsweise für das bargeldlose Bezahlen im Shop,

Kantine, Mensa, am Drucker, an der Fahrradbox oder am Schließfach die

gleiche Identifikation genutzt werden und es findet eine Abrechnung von

einem zentralen Guthabenkonto statt. Im Zuge der umgesetzten technologischen Transformation findet derzeit auch

ein organisatorischer Wandel statt. Einzelne Gesellschaften wurden bereits

und werden noch zusammengelegt, mit dem Ziel, die Produktpalette unter

einer Marke anzubieten und damit auch Cross-Selling-Potenziale zu heben und

Synergien auf der Kostenseite zu nutzen. Dies ist insofern sinnvoll, da die

nun umfangreiche Produktpalette der Gesellschaft mittlerweile verschiedene

Aspekte abdeckt, womit auch Kundenkreise abseits des universitären Umfelds

gut angesprochen werden können. Zu der Unternehmensstrategie der InterCard AG gehört derzeit die Migration

der bestehenden Kunden auf das neue zentrale ID-Managementsystem. Hier

könnten Cross-Selling-Potenziale gehoben werden, da viele bestehende Kunden

nur einen Teil des InterCard-Produktspektrums im Einsatz haben. Darüber

hinaus plant die Gesellschaft zukünftig neue Märkte, wie etwa den

Klinikmarkt, Behörden oder Unternehmen stärker zu adressieren. Auch die

Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ins Ausland über die Schweiz hinaus

wird derzeit konkret. Schließlich ist das anorganische Wachstum, welches in

den vergangenen Geschäftsjahren erfolgreich umgesetzt wurde, auch ein

wichtiger strategischer Baustein. Auf dieser Basis haben wir unsere Prognosen für die kommenden

Geschäftsjahre ausformuliert. Nachdem die InterCard AG zwischen 2014 und

2020 die Umsatzerlöse nahezu verdoppelt hat, rechnen wir für die kommenden

Geschäftsjahre, von einer höheren Basis ausgehend, mit einer Fortsetzung

des Wachstumskurses. Insbesondere die Adressierung neuer Märkte in

Deutschland und im Ausland sowie das anorganische Wachstum sollten zu einem

Anstieg der Umsätze zunächst bis 2024 auf 34,08 Mio. EUR (2020: 20,66 Mio.

EUR) führen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen wir mit einem

Umsatzanstieg auf 24,79 Mio. EUR, hauptsächlich durch den erstmaligen

ganzjährigen Einbezug der in 2020 erworbenen IDpendant bedingt. Ergebnisseitig sollte die InterCard AG von einer tendenziellen

Rentabilitätsverbesserung profitieren. Die Grundlage dafür bietet das

erwartet steigende margenstarke Bestandskundengeschäft, womit auch die

Aufwendungen für den Eintritt in neue Märkte aufgefangen werden dürften.

Bis 2024 rechnen wir mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 9,9 %, wobei in

den Folgeperioden durchaus höhere EBITDA-Margen möglich sind. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir einen fairen

Unternehmenswert in Höhe von 21,83 Mio. EUR ermittelt was einem Kursziel in

Höhe von 10,80 EUR entspricht. Wir vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

