Media and Games Invest plc

Original-Research: Media and Games Invest plc – von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.02.2020

Kursziel: EUR 2,60 (bislang EUR 1,87)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Peter Thilo Hasler Fast vollständige Übernahme von gamigo MGI erwirbt knapp 1,1 Mio. gamigo-Aktien und erhöht damit seine

Beteiligungsquote an dem MMOG-Publisher auf 98,1% von derzeit 52,6%. Der

Kaufpreis setzt sich aus einer Bar- und einer Kapitalkomponente zusammen.

Die Barkomponente von EUR 16,5 Mio. soll aus einem langfristigen

Bankdarlehen in Höhe von EUR 10 Mio. (Zinssatz 5,5%) und frei verfügbarer

Liquidität in Höhe von EUR 6,5 Mio. beglichen werden. Die Kapitalkomponente

beträgt bis zu 18,2 Mio. MGI-Aktien. Bei einem Kurs zum Zeitpunkt der

Bekanntgabe von EUR 1,09 je MGI-Aktie errechnet sich folglich ein

Transaktionsvolumen für das gamigo-Aktienpaket von bis zu EUR 36,3 Mio. Die Übernahme erfolgt nach unserer Einschätzung zu ausgesprochen

attraktiven Multiples. Zum 30.09.2019 berichtete gamigo Umsätze (LTM) in

Höhe von EUR 56,4 Mio. (+32,8% YoY) und ein EBITDA (LTM) von EUR 15,8 Mio.

(+71,9% YoY). Der Kaufpreis für die nun erworbenen Anteile der bereits

zuvor vollkonsolidierten Tochter entspricht damit dem 5,1-fachen

EBITDA (LTM) bzw. dem 1,41-fachen Umsatz (LTM) der gamigo und liegt

signifikant unter den Computer Games-Industriemultiples von

durchschnittlich 5x (EV/Umsatz LTM) bzw. 15 (EV/EBITDA LTM). Dementsprechend ist die Aufstockung des Anteils an gamigo aus unserer Sicht

unmittelbar wertschöpfend für die MGI-Aktionäre. Nach Anpassung unserer

Finanzprognosen um die verringerten Minderheitsanteile sowie die zu ihrer

Finanzierung erforderlichen Eigen- und Fremdkapitalkomponenten erhöht sich

das aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermittelte Kursziel auf EUR

2,60 von bislang EUR 1,87 je Aktie (Base Case-Szenario) mit Best- und

Worst-Case-Szenarien von EUR 1,80 und EUR 3,60 je Aktie. Angesichts eines

im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials

von 126,1% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and

Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

