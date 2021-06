10:02 | 15.06.2021

Media and Games Invest SE

Original-Research: Media and Games Invest SE – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest SE Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,92 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Rekordgeschäftsjahr 2020 mit starkem profitablem Umsatzwachstum

abgeschlossen; Erneuter deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg für das

laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet; Der eingeschlagene Wachstumskurs

sollte durch einsetzende Skaleneffekte zu einer überproportionalen

Ergebnisentwicklung führen; Kursziel: 6,92 EUR; Rating: KAUFEN Media and Games Invest SE hat das Geschäftsjahr 2020 mit deutlichen Umsatz-

und Ergebniszuwächsen im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen. So hat das

Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von 67,1% auf 140,22 Mio. EUR (VJ:

83,89 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Zum

hohen Wachstumstempo hat vor allem ein wachstumsstarkes viertes Quartal

beigetragen (Umsatz Q4 2019: 28,17 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,69 Mio.

EUR), welches in punkto Volumen das umsatz- und ertragsstärkste der

bisherigen Firmengeschichte war, jedoch erneut in Q1 2021 übertroffen

werden konnte. Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde hierbei vor allem vom Gaming-

Geschäftsbereich getragen. In diesem Segment hat das Unternehmen einen

sprunghaften Umsatzanstieg um 74,5% auf 75,20 Mio. EUR (VJ: 43,10 Mio. EUR)

erzielt. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben neben positiven Effekten

aus der ‘Corona-Stay-at-home-policy’ auch Spiele-Updates und -Erweiterungen

sowie M&A-Maßnahmen beigetragen. Daneben hat auch das Mediensegment mit einem signifikanten Umsatzzuwachs

von 59,3% auf 65,0 Mio. EUR (VJ: 40,80 Mio. EUR) wesentlich zum

Konzernumsatzanstieg beigetragen. Neben Umsatzzuwächsen aus organischem

Wachstum hat dieser Geschäftsbereich auch von positiven Effekten aus

vollzogenen M&A-Maßnahmen (z.B. Übernahme der wesentlichen Assets der Verve

Wireless) profitiert. Das organische Wachstum dieses Geschäftsfelds wurde

unseres Erachtens insbesondere dadurch beflügelt, dass der kundenseitige

Fokus sehr stark auf Kunden aus dem wachstumsstarken Gaming- und E-

Commerce-Sektor lag. Auf EBITDA-Basis wurde im vergangenen Geschäftsjahr ein Anstieg von rund

71,0% auf 26,55 Mio. EUR (VJ: 15,54 Mio. EUR) erzielt. Das um Einmaleffekte

(z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen)

korrigierte EBITDA legte im Vergleich zum Vorjahr um 60,8% auf 29,10 Mio.

EUR (VJ: 18,10 Mio. EUR) ebenso deutlich zu. Auch auf Netto-Ebene wurde ein

dynamischer Anstieg um mehr als 100,0% auf 2,71 Mio. EUR (VJ: 1,25 Mio.

EUR) verzeichnet. In unserer letzten Researchstudie haben wir bereits die Zahlen für das

erste Quartal 2021 einbezogen und entsprechend unsere bisherigen Umsatz-

und Ergebnisprognosen nach oben angepasst. Hintergrund unserer

Prognoseanhebung war die gute Jahresauftaktperformance (Q1 Umsatz 2021:

51,93 Mio. EUR vs. Q1 Umsatz 2020: 26,55 Mio. EUR), die besonders

umfangreiche Wachstumspipeline des Unternehmens und die erwartete starke

Erholung des Werbemarktes. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 rechnen wir konkret mit

Konzernumsatzerlösen in Höhe von 202,30 Mio. EUR und mit einem EBITDA in

Höhe von 52,81 Mio. EUR. Der überwiegende Teil dieser Umsatzerlöse sollte

hierbei im Gaming-Segment (GBCe: 109,72 Mio. EUR) erwirtschaftet werden.

Zudem sollte die Geschäftsentwicklung dieses Segments deutlich durch die zu

Jahresbeginn durchgeführte KingsIsle-Akquisition beflügelt werden können. In Bezug auf das Mediensegment kalkulieren wir für das laufende

Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 92,58 Mio. EUR. Dieser Bereich

wurde in der Vergangenheit deutlich ausgebaut und durch mehrere M&A-

Transaktionen gestärkt (zuletzt mit der Übernahme der wesentlichen Assets

von Beemray Oy). Dadurch, dass dieser Geschäftsbereich durch verschiedene

strategische Maßnahmen des MGI-Konzerns in eine gute Marktposition gebracht

wurde, sollte es auch im laufenden Geschäftsjahr gelingen, die Umsatzerlöse

in diesem Segment deutlich zu erhöhen. Daneben sollte das Mediensegment

auch von der erwarteten Erholung des Werbemarktes profitieren können. Auch für die Folgejahre rechnen wir mit einer Fortsetzung der erfolgreichen

Wachstumsstrategie des Unternehmens und gehen entsprechend von deutlichen

Umsatz- und Ergebniszuwächsen in beiden Geschäftsbereichen Gaming und

Medien aus. Entsprechend erwarten wir für das kommende Geschäftsjahr 2022

einen Umsatz von 255,10 Mio. EUR und ein EBITDA von 69,90 Mio. EUR. Im

Folgejahr 2023 sollte der Umsatz und das EBITDA erneut zulegen können auf

319,39 Mio. EUR bzw. 92,94 Mio. EUR. Auch auf Netto-Ebene gehen wir von

deutlichen Ergebniszuwächsen im laufenden und in den kommenden

Geschäftsjahren aus. Für die aktuelle Geschäftsperiode rechnen wir mit

einem Nettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 12,27 Mio. EUR. In den

Folgejahren 2022 und 2023 sollte dies dann weiter zulegen können auf dann

23,65 Mio. EUR bzw. 39,99 Mio. EUR. Insgesamt sind wir davon überzeugt, dass es dem MGI-Konzern gelingt,

aufgrund der starken Marktposition in beiden wachstumsstarken

Geschäftsfeldern (Gaming, digitale Medien), ihren dynamischen Wachstumskurs

auch zukünftig weiter fortzusetzen. Durch das plattformbasierte

Geschäftsmodel des Unternehmens und die hiermit verbundene hohe

Skalierbarkeit des Geschäfts sollte ebenfalls die Konzernprofitabilität in

den kommenden Jahren überproportional ansteigen. Der hohe Barbestand (Ende

März 2021: 51,70 Mio. EUR) des Unternehmens eröffnet zusätzliches

Wachstums- und Ertragspotenzial durch gezielte M&A-Transaktionen. MGI

verfügt über einen sehr starken Track-Record in diesem Bereich und kann auf

sehr viele erfolgreiche Transaktionen zurückblicken. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer zuvor

mit unserem Q1-Researchbericht angehobenen Schätzungen ein Kursziel in Höhe

von 6,92 EUR je Aktie ermittelt. Da wir keine Veränderungen gegenüber

unserer bisherigen Studie (Stand: 11.05.2021) vorgenommen haben, bestätigen

wir hiermit unser bisheriges Kursziel und Rating. In Anbetracht des

aktuellen Kursniveaus vergeben wir somit weiterhin das Rating Kaufen und

sehen ein signifikantes Kurspotenzial. Auch die Ergebnisse unserer

durchgeführten Peer-Group-Analyse (siehe S. 20) untermauern unsere

Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11);

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 15.06.2021(8:27 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 15.06.2021(10:00 Uhr)

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.