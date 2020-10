16:37 | 22.10.2020

Nynomic AG

Original-Research: Nynomic AG – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.10.2020

Kursziel: 31,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Pierre Gröning Anhaltend starkes Wachstum in Q3 führt zu Erhöhung der Guidance und

bestätigt unsere positive Sicht auf den Investment Case Die heute vermeldete Anhebung der Jahresprognose auf Basis starker

Q3-Zahlen bekräftigt unsere Annahme, dass Nynomic dank seiner

diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur mit Positionierung in

strukturellen Wachstumsmärkten unbeschadet aus der ‘Coronakrise’

hervorgehen sollte. Der weiterhin hohe Auftragsbestand und die jüngsten

Erfolgsmeldungen zu Großprojekten deuten indes darauf hin, dass die

dynamische Entwicklung auch über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus Bestand

haben dürfte. Umsatz in Q3 deutlich über Vorjahr, EBIT mit stärkstem Wachstum der letzten

10 Quartale: Umsatzseitig konnte Nynomic an das erfreuliche Wachstum im

ersten Halbjahr (+26% yoy) anknüpfen und den Konzernerlös in Q3 mit 21% yoy

auf 19,3 Mio. Euro sogar etwas stärker als von uns erwartet steigern (MONe:

18,9 Mio. Euro). Auch das EBIT setzte seine positive Dynamik mit einem

deutlichen Anstieg von 81% yoy auf 2,0 Mio. Euro erwartungsgemäß fort (Q1:

-14% yoy; Q2: +20% yoy) und konnte damit den höchsten Zuwachs der

vergangenen zehn Quartale verzeichnen. Auch die Marge liegt mit 10,4% (+350

BP yoy) wieder im vom Management avisierten zweistelligen Bereich. Nach dem

Margenrückgang im ersten Halbjahr (9,8%) durch einen ungünstigen Produktmix

und erhöhte Investitionen in Vertrieb und Marketing für das

Cannabis-Messgerät ‘Purpl PRO’ dürften neben dem Wegfall dieser beiden

Faktoren auch die sukzessive steigenden Gewinnbeiträge der letztjährigen

Akquisitionen (LemnaTec und Sensortherm) sowie der im Mai verkündete

hochmargige Großauftrag aus der Medizintechnik zu dem verbesserten

Ertragsniveau beigetragen haben. Ausblick auch über das laufende Jahr hinaus attraktiv: Angesichts des

erzielten 9M-Niveaus (Umsatz: +24% yoy auf 56,2 Mio. Euro; EBIT: +19% yoy

auf 5,6 Mio. Euro) rechnet der Vorstand nunmehr damit, einen Konzernerlös

von mehr als 75 Mio. Euro (zuvor: > 70 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge

von weiterhin mindestens 10% zu erreichen. Angesichts des starken

operativen Momentums mit ungebrochen hoher Nachfrage nach innovativen

spektroskopiebasierten Mess- und Analyselösungen etwa im Medizintechnik-

und Pharmabereich halten auch wir das erhöhte Jahresziel für absolut

realistisch, was sich in unseren über der ursprünglichen Guidance liegenden

Prognosen bereits widerspiegelt. Der nach wie vor hohe Auftragsbestand von 43,8 Mio. Euro (+28% yoy) als

zweithöchster Wert der Unternehmensgeschichte lässt indes eine Fortsetzung

der dynamischen Entwicklung auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus

realistisch erscheinen. Bekräftigt werden die positiven Aussichten dabei

nicht zuletzt auch durch den im Mai verkündeten mehrjährigen Großauftrag

eines renommierten Bestandskunden aus dem Bereich der Medizintechnik sowie

die im September ausgeweitete Technologiepartnerschaft mit der global

tätigen EW Group als Weltmarktführer in der Geflügelzucht. Neben den

attraktiven Erlös- und Gewinnbeiträgen dienen die beiden Erfolgsmeldungen

u.E. insbesondere als erneuter Beleg für die breite Aufstellung sowie die

hohe Lösungskompetenz des Konzerns. Fazit: Die starken Q3-Zahlen und die Anhebung der Guidance untermauern

unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen Rating und

Kursziel mit leicht reduzierten EPS-Schätzungen infolge der Ausübung von

