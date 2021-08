10:31 | 17.08.2021

Nynomic AG

Original-Research: Nynomic AG – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2021

Kursziel: 51,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Patrick Speck Stärkstes H1 der Unternehmensgeschichte führt zu Erhöhung der Guidance und

bekräftigt die Attraktivität des Investment Cases Nynomic hat gestern infolge starker vorläufiger H1-Zahlen die

Jahresprognose erhöht. Zwar ist die Anhebung per se angesichts des überaus

erfreulichen Auftaktquartals, der Übernahme von Image Engineering sowie der

jüngsten Auftragsmeldungen u.E. keine große Überraschung (vgl. Comment vom

14.06.). Dennoch untermauert die operative Performance im zweiten Quartal

einmal mehr unsere positive Sicht auf die Positionierung des Konzerns in

strukturellen Wachstumsmärkten. Der anhaltend hohe Auftragsbestand lässt

vermuten, dass sich die dynamische Entwicklung in den nächsten Quartalen

fortsetzt. Umsatz und EBIT nach erstem Halbjahr auf Rekordniveau: Mit einer Steigerung

des Konzernerlöses von 43% yoy auf 26,7 Mio. Euro konnte Nynomic in Q2 an

das substanzielle Wachstum des ersten Quartals (+48% yoy) anknüpfen und

unsere Erwartung übertreffen (MONe: 24,0 Mio. Euro). Auch das EBIT setzte

seine überproportionale Dynamik mit einem Anstieg von 72% yoy auf 3,1 Mio.

Euro fort, wenngleich es damit leicht unterhalb unserer Prognose lag (MONe:

3,4 Mio. Euro). Auf Halbjahressicht ergibt sich ein Umsatz von 53,7 Mio.

Euro (+46% yoy) sowie ein EBIT von 6,8 Mio. Euro (+89% yoy), womit beide

Werte einen neuen Halbjahresrekord markieren. Die im Vergleich zum

Vorquartal gesunkene Marge von 11,6% in Q2 (-210 BP qoq; +200 BP yoy)

dürfte dabei vornehmlich auf gewöhnliche Schwankungen im unterjährigen

Projektmix zurückzuführen sein. Angehobene Prognose erscheint weiterhin komfortabel erreichbar: Auf Basis

des erzielten H1-Niveaus rechnet der Vorstand nunmehr damit, einen

Konzernerlös von ‘deutlich über 90 Mio. Euro’ (zuvor: deutlich über 80 Mio.

Euro) zu erreichen. Angesichts des starken operativen Momentums mit

ungebrochen hoher Nachfrage nach spektroskopiebasierten Analyselösungen

etwa im Medizintechnik- und Pharmabereich (vgl. u.a. Comment vom 23.06.)

halten wir auch das erhöhte Jahresziel für komfortabel erreichbar. Dies

spiegelt sich in unserer über der ursprünglichen Guidance liegenden

Prognose bereits wider. So könnte Nynomic beispielsweise für einen

Jahresumsatz von 95 Mio. Euro in H2 einen Rückgang von 1% yoy verkraften,

während für unsere derzeitige Erwartung (96,1 Mio. Euro) lediglich ein

Wachstum von knapp 2% yoy erzielt werden müsste. Wenngleich wir

diesbezüglich angesichts des Projektcharakters des Geschäftsmodells

zunächst konservativ bleiben, sehen wir bei steigender Visibilität in den

kommenden Wochen daher durchaus weiteres Upside für unsere Prognosen. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund realistisch, dass 1) der

Auftragsbestand trotz des starken Erlöswachstums mit 70,3 Mio. Euro (+56%

yoy) weiterhin auf sehr hohem Niveau liegt und sich ein signifikanter Teil

hiervon noch in 2021 materialisieren sollte (MONe: 30-50%) sowie 2) durch

die erstmalige Konsolidierung der im Juni übernommenen Image Engineering in

H2 zusätzlicher Umsatzbeitrag von 2-3 Mio. Euro (MONe) zu erwarten ist. Fazit: Die starken H1-Zahlen und die Anhebung der Guidance untermauern

unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 51,00 Euro infolge

der Fortschreibung des DCF-Modells. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22794.pdf Kontakt für Rückfragen

Montega AG – Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.