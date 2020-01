14:36 | 22.01.2020

OpenLimit Holding AG

Original-Research: OpenLimit Holding AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 22.01.2020

Kursziel: 0,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding

AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 0,48 auf EUR

0,60. Zusammenfassung:

Ende Dezember 2019 schloss OpenLimit einen Kreditvertrag über CHF 5 Mio.

mit einem nicht namentlich genannten Investor ab und ist nun ausreichend

finanziert, um kräftig zu wachsen. Nach der Zertifizierung des dritten

Smart Meter Gateways (SMGW) durch das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) am 19. Dezember 2019 startet der offizielle

Rollout in Kürze. OpenLimit und PPC waren die ersten, die im Dezember 2018

das SMGW-Zertifikat erhielten. Dies gab den Partnern ausreichend Zeit, sich

auf den Rollout vorzubereiten, wodurch sie nun in der Pole Position sind,

um einen großen Teil des neuen Marktes zu erobern. Angesichts der

zusätzlichen Mittel sind wir der Ansicht, dass Liquiditätsengpässe, die

OpenLimit in der Vergangenheit geplagt haben, das Wachstum nicht länger

einschränken. Die gestiegene finanzielle Stabilität hat uns veranlasst,

unseren WACC zu senken, und hat unsere Überzeugung gestärkt, dass OpenLimit

in 2020E und in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Aufgrund des

erwarteten höheren Zinsaufwands haben wir unsere Nettoergebnisprognosen

gesenkt. Wegen des niedrigeren WACCs steigt unser Kursziel von €0,48 auf

€0,60. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit

Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 0.48 to

EUR 0.60. Abstract:

At the end of December 2019, OpenLimit closed a CHF 5m loan with an unnamed

investor and is now sufficiently funded to spur strong growth. Following

the certification of the 3rd smart meter gateway (SMGW) by the German

Federal Office for Information Security (BSI) on 19 December 2019, the

official rollout will start soon. OpenLimit and PPC were the first to have

the SMGW certified in December 2018. This gave the partners plenty of time

to prepare for the rollout, which now has them in the pole position to

carve out a leading share of the new market. Given the additional funding,

we believe that liquidity constraints that plagued OpenLimit in the past no

longer limit growth. The increased financial stability has caused us to

lower our WACC and has strengthened our conviction in the growth story in

2020E and the coming years. We have lowered our net result forecasts due to

the anticipated higher interest expenses. Given the lower WACC, our price

