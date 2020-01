11:37 | 08.01.2020



Ringmetall AG



Original-Research: Ringmetall AG – von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Unternehmen: Ringmetall AG

ISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.01.2020

Kursziel: 3,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Patrick Speck

Marktposition in den USA wird durch strategisch sinnvolle Akquisition

weiter gestärkt Geschäftsjahresende

Akquisition erweitert Zugang zu wichtiger Kundengruppe: Mit Wirkung zum 01.

Januar 2020 übernimmt Ringmetall im Zuge eines Asset Deals den

Spannringproduzenten Sorini Ring Manufacturing Inc. mit Sitz in Chicago.

Sorini beschäftigt 37 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 6

Mio. USD. Die neue Tochter wird vollständig in die USamerikanische

Gesellschaft Self Industries integriert, mit deren Übernahme Ringmetall

bereits in 2015 den Markteintritt in der Region vollzogen hatte. Mittels

Sorini stärkt Ringmetall insbesondere den Zugang zur Kundengruppe der

Fass-Rekonditionierer, die neben den Fassherstellern zu den wichtigsten

Abnehmern von Spannringen zählen.

Kaufpreismultiple nach Synergien sollte auf Zielniveau liegen: Gegenwärtig

erwirtschaftet Sorini einen gegenüber der Ringmetall-Gruppe noch

unterdurchschnittlichen Ergebnisbeitrag. Allerdings sieht der Vorstand

erhebliche Effizienzsteigerungs- und Synergiepotenziale in der Produktion,

die kurzfristig umzusetzen seien und die EBITDAMarge des Targets auf das

Konzernniveau (MONe: ca. 10-11%) heben dürften. Nach Unternehmensangaben

liegt der nicht näher bezifferte Kaufpreis nach Durchführung dieser

Maßnahmen auf dem bei anorganischen Wachstumsschritten avisierten Niveau

(MONe: 5- 6x EBITDA), so dass wir von einem Kaufpreis von umgerechnet rund

3,0 Mio. Euro ausgehen. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt aus den

liquiden Mitteln des Konzerns. Die Transaktionskosten i.H.v. rund 0,05 Mio.

Euro wird Ringmetall noch für das Geschäftsjahr 2019 erfolgswirksam

verbuchen.

Weitere Zukäufe zu erwarten: Wie im Rahmen der Q3-Zahlen in Aussicht

gestellt, setzt Ringmetall die Akquisitionsstrategie auch im neuen Jahr

frühzeitig fort. Angesichts des Ziels einer Steigerung des Konzernumsatzes

auf rund 200 Mio. Euro in 2021 rechnen wir im laufenden Jahr mit mindestens

noch einem weiteren Zukauf im Packaging-Bereich. Die 2019er

Unternehmensziele (Umsatz 115 bis 125 Mio. Euro; EBITDA 8,5 bis 11,0 Mio.

Euro) sollten vor dem Hintergrund der jüngsten Stabilisierung der

Stahlpreise sowie der leichten konjunkturellen Entspannungssignale (u.a.

ifo-Geschäftsklimaindex Dezember +2,6 Punkte) wie prognostiziert in der

oberen Hälfte erreicht worden sein.

Fazit: Der Ausbau der bereits guten Marktstellung in den USA erscheint uns

nach strategischen und finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll und

untermauert die Equity Story des Unternehmens. Operativ rechnen wir

kurzfristig ebenfalls mit gutem Newsflow, so dass die Aktie angesichts der

zuletzt schwachen Performance (6M relativ zum CDAX -20%) u.E. einiges an

Nachholpotenzial aufweist. Nach Einarbeitung der Übernahme und

Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir die Kaufempfehlung mit

einem neuen Kursziel von 3,60 Euro (zuvor: 3,30 Euro).

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/19877.pdf

