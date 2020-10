10:22 | 12.10.2020

Rock Tech Lithium Inc

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc

ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Investment Note

Empfehlung: –

seit: 12.10.2020

Kursziel: –

Kursziel auf Sicht von: –

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Patrick Speck Im E-Mobility-Markt spielt die Musik – Rock Tech Lithium will auf der

‘Electric Avenue’ zum Rockstar werden Die globale Automobilindustrie durchläuft einen tiefgreifenden

strukturellen Wandel, der für Hersteller und Zulieferer mit mannigfaltigen

Herausforderungen einhergeht. Getrieben durch Wegbereiter wie Tesla

investieren auch die führenden klassischen OEMs mittlerweile erhebliche

Summen in die Entwicklung und Produktion elektrisch angetriebener

Fahrzeuge. Entscheidend für die Wettbewerbsqualität und den Markterfolg der

Modelle dürfte dabei nicht mehr eine überlegene Motorentechnologie sein,

sondern die Batterie – das Herzstück der E-Autos. Die Verfügbarkeit hochleistungsfähiger Batteriezellen stellt damit mehr und

mehr den elementaren Erfolgsfaktor für die Hersteller dar. Dies führt dazu,

dass nach anfänglichem Zögern inzwischen auch in Europa ein massiver Aufbau

von Batteriezellfabriken zu beobachten ist, um eine lokale Versorgung der

hiesigen Automobilwerke sicherzustellen. Doch auf den vorgelagerten

Produktionsstufen zeichnen sich bereits weitere Engpässe ab, die bislang

noch deutlich weniger Beachtung finden: Zum einen dürfte die Nachfrage des

für die Fahrzeugakkus notwendigen Rohstoffs Lithium das Angebot

perspektivisch signifikant übersteigen, zum anderen befindet sich in Europa

bislang keinerlei Converter, um im industriellen Maßstab aus den

Rohmaterialien – sprich Lithiumerzen (z.B. Spodumen) –

batteriezellentaugliches Lithiumhydroxid (LiOH) zu generieren. Während die

europäische Automobilindustrie somit derzeit alles daran setzt, bei den

Batteriezellen nicht in eine zu starke Abhängigkeit außereuropäischer

Hersteller zu geraten, läuft sie nach wie vor Gefahr, auf den vorgelagerten

Stufen der Wertschöpfung genau dies zu tun. Das kanadisch-deutsche Unternehmen Rock Tech Lithium hat das damit

einhergehende Potenzial erkannt und beabsichtigt, sich in den nächsten

Jahren zu einem integrierten Anbieter von Lithiumhydroxid für Europas

Autobauer zu entwickeln. Hierzu treibt Rock Tech nicht nur ein eigenes

Abbauprojekt zur Förderung von Lithium-Spodumen-Konzentrat in Kanada voran,

sondern errichtet auch eigene Converter-Kapazitäten in Europa. Damit

handelt das Unternehmen u.E. sowohl strategisch sinnvoll als auch

antizyklisch, denn zuletzt sind die Lithium-Preise infolge eines (noch)

vorherrschenden Überangebots, hoher Lagerbestände sowie des

Corona-bedingten Einbruchs der Industrieproduktion deutlich rückläufig

gewesen, so dass die führenden Produzenten ihre Investitionen spürbar

kürzten. Dabei deutet derzeit vieles darauf hin, dass die Elektromobilität in den

nächsten Jahren eine sukzessive steigende Marktpenetration verzeichnen

kann, was auf Basis der gängigen Batterietechnologie zwangsläufig zu einem

signifikanten Anstieg der Lithium-Nachfrage, erheblicher Angebotsknappheit

und massiven Preissteigerungen führen dürfte und die Versorgungssicherheit

zur zentralen Herausforderung für die Hersteller werden lässt. Als

integriertem Anbieter mit im Wettbewerbsvergleich sehr niedrigen

Produktionskosten winken Rock Tech vor diesem Hintergrund starke

Wachstumsraten und hochattraktive Margen, weshalb Investoren bereits heute

einen Blick auf die Aktie werfen sollten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21728.pdf Kontakt für Rückfragen

Montega AG – Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.