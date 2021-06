13:16 | 14.06.2021

Rock Tech Lithium Inc.

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.06.2021

Kursziel: 10,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Patrick Speck Rock Tech ‘n’ Roll im Autosektor – Wie man mit Hardrock Mining und Lithium

Metal bei der Electronic Wave den Ton angeben kann Die kanadisch-deutsche Gesellschaft Rock Tech Lithium verfolgt die klare

Vision, zum führenden Anbieter von batteriezelltauglichem Lithium für

Europas Automobilindustrie zu werden. Dabei kann das Unternehmen aufgrund

einer 100%-eigenen Förderstätte für Lithiumerz in Kanada einen gesicherten

Rohstoffzugang vorweisen und plant darüber hinaus den Bau des hierzulande

bislang ersten industriellen Converters für die Erzeugung von

Lithiumhydroxid, das eine Schlüsselkomponente bei der Kathodenfertigung für

Automotive-Batterien bildet. Weitere Converter sollen perspektivisch

folgen. Durch die vergleichsweise ressourcenschonende Lithium-Gewinnung aus

Festgestein und ein eigenentwickeltes innovatives Verfahren der

Konvertierung dürfte Rock Tech nicht nur zu einem der wenigen integrierten

Produzenten außerhalb Chinas, sondern auch einem der nachhaltigsten und

kostengünstigen Akteure werden, wobei die hierfür notwendige Technologie

zum Teil noch in der Erprobung ist. Der avisierte Wettbewerbsvorteil sollte

das Unternehmen als begehrten Lieferanten für die OEMs und

Batteriehersteller auftreten lassen, die sich angesichts der stetig

steigenden Marktpenetration von Elektroautos sowie des geplanten massiven

Ausbaus der Zellfertigungskapazitäten (CAGR Europa 2020-2030e: >22%) um

eine frühzeitige und lokale Sicherung des Rohstoffbezugs bemühen. Denn allein Europa dürfte bis Ende des Jahrzehnts einen Jahresbedarf für

Lithiumhydroxid aufweisen, der die heutige globale Angebotsmenge um knapp

den Faktor 10x übersteigt, was drastische Angebotsengpässe und exzellente

Gewinnaussichten für First Mover wie Rock Tech erwarten lässt. Zwar

erfordert die Umsetzung der Unternehmensstrategie hohe Anfangsinvestitionen

im mittleren dreistelligen Mio.-Bereich, diesen dürften mittelfristig

jedoch operative Gewinnmargen von deutlich über 30% gegenüberstehen.

Gegenwärtig befindet sich Rock Tech in der finalen Planungs- und

Genehmigungsphase, der Start der Produktion ist nach rund 18-monatiger

Bauzeit des Converters für Q4 2023 vorgesehen. Konkret rechnen wir damit,

dass bei planmäßigem Projektverlauf im ersten vollen Betriebsjahr 2024

bereits Umsätze i.H.v. rund 225 Mio. CAD erzielt werden können und das

Erlösniveau bis 2027 auf mehr als 400 Mio. CAD anwächst. Die

Profitabilitätsspitze sollte bei EBITDA-Margen von rund 44% in 2027/2028

erreicht werden, ehe wir langfristig aufgrund zu erwartender neuer

Markteintritte und steigender Kapazitäten von wesentlich niedrigeren, aber

weiterhin deutlich zweistelligen Margenniveaus ausgehen. Wir haben angesichts der eingeschränkten Visibilität bewusst konservative

Annahmen getroffen und Rock Techs ambitionierte Pläne in ein DCF-Modell

überführt, aus dem im Erfolgsfall ein Upside-Potenzial von >100% für die

Aktie ersichtlich wird. Das Ergebnis haben wir anhand einer

Peergroup-Analyse plausibilisiert, die etablierte Lithium-Konzerne ebenso

wie neue Player umfasst und uns gleichwertig zur Ermittlung des Fair Values

dient. Fazit: Rock Tech besitzt das Potenzial, zu einem gewichtigen

Lithium-Anbieter zu werden, was langfristig orientierten Investoren ein

attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Wir starten daher die Coverage

