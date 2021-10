10:41 | 20.10.2021

Rock Tech Lithium Inc.

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 20.10.2021

Kursziel: 9,50 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Nicolas Gruschka Rock Tech Lithium beweist Funktionalität des Prozessdesigns und

stärkt damit die Ausgangslage für die Finanzierung Rock Tech Lithium hat jüngst den erfolgreichen Abschluss eines

Pilotversuchsprogramms zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in

Batteriequalität verkündet. Damit beweist das Unternehmen die

Funktionsfähigkeit der eigenentwickelten Prozesstechnologie und erreicht

einen weiteren Meilenstein für die Konstruktion des ersten

Lithium-Konverters Europas im kommerziellen Maßstab. Lithium erreicht Reinheitsgebot: Im Rahmen der Pilotierung konnte Rock Tech

nach eigenen Angaben erstmals Lithiumhydroxid-Monohydrat mit den

erforderlichen Produktspezifikationen für Lithium-Ionen-Batterien für

Elektrofahrzeuge produzieren. Konkret wurde hierbei ein Reinheitsgrad des

Endprodukts von mehr als 99,5% nachgewiesen. Das Produkt erfüllt damit, in

Übereinkunft mit relevanten Tier-1-Endverbrauchern, die Anforderungen an

die technische Norm GB/T 26008-2020 D1, die als Maßstab für ‘BG-LHM’

(Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate) gilt. Attraktivität für Abnehmer steigt: Durch den Beweis der Funktionalität des

Prozessdesigns verringert sich das Risiko für die zukünftige Marktfähigkeit

des Produktes entscheidend. Dies dürfte sich u.E. nicht zuletzt auch auf

die noch ausstehenden Vollzugsmeldungen von Lieferantenverträgen auswirken.

Insbesondere mit Blick auf die derzeit herrschenden Materialengpässe und

Lieferkettenprobleme bestehen u.E. bei zahlreichen OEMs Ambitionen,

Liefervereinbarungen mit kurzen Transportwegen zu treffen und sich

frühzeitig als Abnehmer zu positionieren. Die nun erreichten Fortschritte

dürften folglich zu einer Beschleunigung der laufenden

Vertragsverhandlungen mit Rock Tech führen. Ausstehende Finanzierung gewinnt an Sicherheit: Darüber hinaus sollte die

Meldung als Katalysator für die noch ausstehende Finanzierung des geplanten

Lithium-Konverters dienen. Mit einem funktionstüchtigen Prozess ist das

Projekt überwiegend nur noch von dem Ergebnis der Pre-Feasibility Study

(PFS) zum Beleg des Lithiumvorkommens in Kanada abhängig (vgl. Comment vom

13.10.2021). Somit wurde die Planungssicherheit für die Fremdkapitalgeber

mit dem nun verkündeten Meilenstein deutlich erhöht. Für eine etwaige

Eigenkapitalbeschaffung plant Rock Tech hingegen ein Listing an der NASDAQ

zu forcieren. Die US-Präsenz würde die Notierung an den Börsen Toronto und

Frankfurt ergänzen und zu steigender Sichtbarkeit verhelfen, die für eine

potenzielle Kapitalerhöhung förderlich wäre. Fazit: Die erfolgreiche Pilotierung der Prozesstechnologie markiert den

nächsten Meilenstein der Equity Story und erhöht die Visibilität des

Investment Cases, was im Hinblick auf die benötigte Finanzierung als

Katalysator dienen kann. Zusätzlich gewinnt Rock Tech als Lieferant von

Lithium im kommerziellen Maßstab entscheidend an Attraktivität für

potenzielle Abnehmer, wodurch die Wahrscheinlichkeit von konkreten

Ankündigungen in dieser Hinsicht gestiegen ist. In Folge des zuletzt

starken Kursanstieges stufen wir die Aktie mit einem unveränderten Kursziel

von 9,50 CAD auf ‘Halten’ herab. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22990.pdf Kontakt für Rückfragen

Montega AG – Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.