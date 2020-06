12:46 | 10.06.2020

Original-Research: SBF AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,50 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann SBF AG trotz Corona auf guter Bahn- Marcel Goldmann: ‘Unternehmen ist sehr

zukunftsfähig’ + 20% Umsatz in Q1/2020 Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=37471 Am 09.06.2020 führte GBC Analyst Marcel Goldmann mit der Börsen Radio

Network AG ein Interview zum Thema: SBF AG in der GBC-Analyse: Branchenentwicklung, Marktposition,

Wettbewerbssituation, Corona-Effekte, Wachstumsstrategie, aktuelle und

historische Geschäftsentwicklung, perspektivisches Umsatzziel sowie

Kurspotenzial der SBF-Aktie Die SBF AG ist eine operative Holdinggesellschaft, die sich auf

mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum konzentriert. Die

SBF und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der

Schienenfahrzeugindustrie (sog. ‘rolling stock industry’) tätig, wobei

erstere hierbei als Holdinggesellschaft fungiert. Den operativen

Geschäftsbereich sowie die wesentliche Beteiligung der Holding bildet die

Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH. Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Anbieter von

Interieur- und Exterieurbeleuchtung für Schienenfahrzeuge. Das Leipziger

Unternehmen liefert auf technisch anspruchsvollem Niveau Decken- und

Beleuchtungssysteme für direktes und indirektes Licht. Daneben unterhält das Unternehmen zahlreiche Entwicklungspartnerschaften

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11);

