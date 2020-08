9:42 | 17.08.2020

SMT Scharf AG

Original-Research: SMT Scharf AG – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2020

Kursziel: 13,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Pierre Gröning Umsatz und Ergebnis Corona-bedingt auch in Q2 deutlich rückläufig, während

Auftragsbestand neues Rekordniveau markiert SMT Scharf hat am vergangenen Freitag seinen H1-Bericht veröffentlicht, der

die in unserem Preview dargelegten Annahmen im Wesentlichen bestätigt.

Umsatz und Ergebnis waren demnach auch in Q2 im Jahresvergleich deutlich

rückläufig, zeigten gegenüber Q1 jedoch sichtbare Fortschritte. Der

Auftragsbestand liegt indes auf einem historisch hohen Niveau. Starkes Russland-Geschäft und hohe Kostendisziplin mildern Einbruch etwas

ab: Der Konzernerlös verzeichnete im ersten Halbjahr einen Rückgang von

28,7% yoy auf 23,6 Mio. Euro. Für Q2 impliziert dies ein Umsatzniveau von

13,0 Mio. Euro (-28,8% yoy), womit unsere Schätzung (MONe: 12,0 Mio. Euro)

übertroffen und zumindest im Vergleich zu Q1 eine deutliche Steigerung

(+21,9% qoq) erzielt wurde. Erwartungsgemäß blieben angesichts der

Corona-bedingt anhaltenden Einschränkungen der globalen Bergbauaktivitäten

sowohl das Neuanlagen- (-20,8% yoy) als auch das After-Sales-Geschäft

(-34,5% yoy) erneut spürbar hinter der Vergleichsbasis zurück. Auf

geographischer Ebene verzeichneten weiterhin nahezu alle Regionen

signifikante Einbußen. Ausgenommen hiervon ist vor allem die positive

Entwicklung in Russland (+14,0% yoy auf 4,9 Mio. Euro), wo SMT Scharf wie

bereits im Auftaktquartal von der Finalisierung umfangreicher Altprojekte

profitierte. Auch das EBIT erlitt mit einem Betrag von -1,8 Mio. Euro in H1 (Vj.: 3,2

Mio. Euro) bzw. 0,3 Mio. Euro in Q2 (Vj.: 1,6 Mio. Euro) gegenüber der

Vorjahresbasis einen empfindlichen Einbruch, konnte gegenüber Q1 (-2,1 Mio.

Euro) jedoch trotz des weiterhin geringen Umsatzniveaus eine starke

Verbesserung aufweisen. Ungeachtet des überproportionalen Erlösrückgangs im

ertragsstarken After-Sales-Geschäft und währungsbedingter Belastungen (u.a.

Exposure zu Renminbi, Zloty, Rubel und Rand) haben hier die in Q1

eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung ebenso wie die Kurzarbeit in

Deutschland positiv gewirkt. Historisch hoher Auftragsbestand nährt Hoffnung auf Nachholeffekte in H2:

Der Auftragsbestand legte per Ende Juni nochmals zu und markiert mit 32,7

Mio. Euro (+66,8% yoy, +11,2% qoq) ein neues Rekordniveau. Wesentlicher

Bestandteil hiervon sind neben verzögerten Auftragsabwicklungen durch das

Coronavirus nach wie vor insbesondere Bestellungen für neuartige Maschinen,

die mit der ab 2021 in China verpflichtenden Emissionsrichtlinie ‘China

III’ kompatibel sind. Deren Zulassung durch die chinesischen Behörden und

den damit verbundenen Verkaufsstart erwartet der Vorstand nach jüngsten

Aussagen unverändert in Q4/20, sodass sich zumindest ein Teil des

Auftragsbestands noch in diesem Jahr materialisieren und folglich für eine

umsatz- und ertragsseitige Steigerung verglichen mit dem bisherigen

Jahresverlauf sorgen dürfte. Vor diesem Hintergrund hält das Management die

im April angepassten Jahresziele, die einen Konzernerlös von 55,0 bis 57,0

Mio. Euro sowie ein EBIT von -1,4 bis -1,6 Mio. Euro vorsehen, für

unverändert realistisch. Fazit: Die H1-Zahlen haben unsere Erwartungen bestätigt. Das derzeit

schwache Sentiment sollte u.E. jedoch nicht über die mittelfristig

aussichtsreichen Perspektiven mit dem bevorstehenden Wachstumskatalysator

in China hinwegtäuschen. Angesichts der weiterhin moderaten Bewertung (KGV

