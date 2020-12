9:02 | 07.12.2020

Analyst: Cosmin Filker Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum auch im dritten Quartal fortgesetzt;

Prognosen und Kursziel erhöht Bereits mit der Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen 2020 war

bekannt, dass die The NAGA Group AG (NAGA) den operativen Turn-Around

geschafft hat. Nachdem im Vorjahr noch vergleichsweise geringe Umsätze und

ein negatives Ergebnisniveau ausgewiesen wurden, zeigt der nun

veröffentlichte Halbjahresbericht ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum

auf. Insgesamt wurden die Umsätze auf 11,67 Mio. EUR (VJ: 1,67 Mio. EUR)

nahezu versiebenfacht und das EBITDA auf 3,87 Mio. EUR (VJ: -4,58 Mio. EUR)

war wieder deutlich im Plus. Dass trotz der erhöhten Vertriebsaktivitäten

eine EBITDA-Marge in Höhe von 33,1 % erreicht wurde, ist hier besonders

erwähnenswert. Einerseits wird damit die hohe Skalierbarkeit des auf den

Bereich Online Brokerage fokussierten Hauptproduktes NAGA Trader

ersichtlich. Andererseits hatte die Gesellschaft in 2019 im Rahmen einer

Restrukturierung die Kostenstrukturen erheblich und nachhaltig reduziert. Auch wenn die Volatilitäten und damit hohen Transaktionszahlen im Zuge der

Covid-19-Pandemie zum Erfolg des NAGA Traders beigetragen haben, der

deutliche Anstieg der Neukundenanzahl auf 46.000 war auch auf die

forcierten und fokussierten Aktivitäten der Gesellschaft zurückzuführen. Es

wurden dabei über 26 Mio. EUR (VJ: 8,3 Mio. EUR) an Neueinzahlungen

getätigt und das über den NAGA Trader abgebildete Handelsvolumen erhöhte

sich signifikant auf rund 50 Mrd. EUR (VJ: 16,5 Mrd. EUR). Die im ersten Halbjahr gezeigte Dynamik hat sich im dritten Quartal 2020

fortgesetzt. Trotz einer Beruhigung an den Kapitalmärkten wurden im

Sommerquartal Umsatzerlöse in Höhe von 7,1 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe

von 1,9 Mio. EUR (EBIDTA-Marge: 26,8 %) erreicht. Nach neun Monaten 2020

summieren sich damit die Umsätze auf 18,7 Mio. EUR und das EBITDA auf 5,8

Mio. EUR. Das NAGA-Management hat kürzlich nochmals die im Juli 2020

publizierten Prognosen bestätigt, wonach auf Gesamtjahresbasis Umsatzerlöse

zwischen 22 und 24 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 5,5 und 6,0 Mio. EUR

erreicht werden sollen. Werden dem die nach neun Monaten erreichten Werte

gegenübergestellt, so wird es ersichtlich, dass diese Prognosen gut zu

erreichen sein dürften. Zumal das laufende vierte Quartal angesichts

unterschiedlicher Faktoren (US-Präsidentenwahl; zweite Covid-19-Welle)

wieder von steigenden Transaktionszahlen geprägt ist. Wir passen unsere bisherigen Prognosen für 2020 nach oben an. Nun rechnen

wir mit Umsätzen in Höhe von 24,89 Mio. EUR (bisherige GBC-Prognose: 23,75

Mio. EUR) und einem EBITDA in Höhe von 6,49 Mio. EUR (bisherige GBC-

Prognose: 5,85 Mio. EUR). Aufgrund dieser Prognoseanhebung ergibt sich eine

höhere Basis für unsere konkreten Prognosen der kommenden beiden

Geschäftsjahre, welche wir damit ebenfalls anheben. Die Grundlage für das

von uns erwartete Umsatzwachstum in Höhe von 50 % (2021e) bzw. 17,5 %

(2022e) sind die zunehmende Bekanntheit des NAGA Trades sowie die

Expansionsaktivitäten der Gesellschaft. Neben dem Markteintritt in China

sollen ab dem kommenden Geschäftsjahr die Aktivitäten in Australien und

Südamerika, mit damit einhergehenden zusätzlichen Umsatzpotenzialen,

aufgenommen werden. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in

Höhe von 4,30 EUR (bisher: 3,75 EUR) je Aktie ermittelt. Ausgehend vom

aktuellen Aktienkurs vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

