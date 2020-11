17:06 | 18.11.2020

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 9.10 to EUR 8.40. Abstract:

This summer the UK government contracted Valneva to deliver 60m doses of

its VLA2001 COVID-19 vaccine and took out an option on a further 130m

doses. As of mid-November the UK government has ordered 502m doses of

COVID-19 vaccine (of which 290m doses are firm orders and 212m doses are

under option) from six manufacturers based on five different technology

platforms. In our view the news that a phase III interim readout showed

Pfizer/Biontech’s vaccine candidate BNT162b2 to be over 90% effective, has

limited implications for VLA2001. The fact that VLA2001 is based on a

long-established technology platform (the one used for Valneva’s Japanese

encephalitis travel vaccine, Ixiaro), suggests to us that its ultimate

chances of success are at least as good as BNT162b2. So far the UK

government has ordered 40m doses of BNT162b2. The vaccine is the only one

of the six it has ordered based on mRNA (messenger ribonucleic acid) and so

there is no read-across to any of the other four vaccines. We expect

Pfizer/Biontech to fulfil its UK order in the first half of next year.

Valneva is not scheduled to deliver its 60m doses until the second half of

2021. Assuming that both vaccines prove to be safe and effective, we expect

the UK government to prefer VLA2001 as BNT162b2 has to be stored and

transported at -70ºc which poses substantial logistical challenges. The

storage temperature for VLA2001 is 2ºc. We do not therefore expect

BNT162b2’s interim phase III data to have any bearing on whether the UK

government exercises its options on further doses of VLA2001 during

2022-2025. The EU has so far ordered 1.6bn doses of vaccine divided among

five different manufacturers. The vaccines ordered by the EU include

BNT162b2 and one other mRNA-based vaccine. However, after the BNT162b2

interim phase III readout the EU indicated that it will place further

orders based on different technologies and so we think the chances that

Valneva will win an additional contract for VLA2001 are good. We have

lowered our price target from €9.10 to €8.40 to reflect both the impact of

the pandemic on 9M results and a larger US IPO in 2021 than previously

