Analyst: Henrik Markmann Vita 34 steigt durch Merger zum europäischen Marktführer auf Bereits Ende Mai 2020 verkündete die AOC Health GmbH, die dem

aktivistischen Investor Active Ownership Corporation S.à.r.L. zuzuordnen

ist, dass sie über insgesamt 31,2% der Stimmrechte von Vita 34 verfügt.

Etwa eineinhalb Jahre später ist der Merger von Vita 34 und PBKM zur

größten europäischen Stammzellbank abgeschlossen. Im Rahmen des

Eigenkapitalforums präsentierte sich nun erstmalig die ‘neue’ Vita 34 und

verkündete dabei auch die neue Mittelfriststrategie ‘PERSPEKTIVE 2026’. Wir

haben nach Abschluss der Transaktion mit dem Unternehmen gesprochen und wie

avisiert unser Bewertungsmodell angepasst. Größte europäische Stammzellbank mit über 850.000 Einlagerungen: Durch

stetiges organisches Wachstum über inzwischen mehr als 20 Jahre sowie

insgesamt sieben M&A-Transaktionen erhöhte sich die Zahl der Einlagerungen

der ‘alten’ Vita 34 sukzessive auf rund 240.000. Infolge des Mergers mit

PBKM hat sich diese nun nochmals sprunghaft auf rund 857.000 mehr als

verdreifacht. Damit belegt Vita 34 mit großem Abstand den ersten Platz in

Europa und rückt weltweit auf Platz drei vor. Größer sind demnach aktuell

nur noch die Global Cord Blood Corporation (China) mit rund 980.000

Einlagerungen sowie die California Cryobank/CBR (USA) mit über 925.000. [Abbildung] Die Einlagerungen von Vita 34 stammen von Kunden aus über 20 Ländern. Um

die Wege zu den Laboren und Einlagerungsstätten möglichst kurz zu halten,

verfügt der Konzern in ganz Europa verteilt nun über zwölf Labore und drei

Forschungs- und Entwicklungscenter (vgl. Karte S. 6). Da ein schneller

Transport des Zellmaterials für die Verarbeitung im Labor sowie die

Einlagerung im Cryo-Tank sehr wichtig ist und zudem weite Transportwege

entsprechend teuer sind, dürfte Vita 34 vorerst an den vergrößerten

Strukturen festhalten. Durch eine effizientere Nutzung der Verarbeitungs-

und Lagerkapazitäten sollten dennoch auch Kostenvorteile entstehen. Vorteile des Mergers klingen vielversprechend: Da beide Gesellschaften

bisher neben organischem Wachstum auch durch diverse Zukäufe wuchsen,

sollte hinsichtlich der bevorstehenden Post-Merger-Integration bereits ein

wertvoller Erfahrungsschatz vorliegen. Allerdings dürfte die Komplexität

des Zusammenschlusses aufgrund der Größenverhältnisse deutlich höher sein

als die der bisher getätigten Übernahmen. Wir gehen daher davon aus, dass

sowohl 2022 als auch 2023 im Zeichen der Integration stehen werden.

Besonders zeitaufwendig ist u.E. die Angleichung der IT-Systeme sowie die

Vereinheitlichung der GMP-Prozesse (Good Manufacturing Practice =

Richtlinien zur Qualitätssicherung im Produktionsablauf). Bei

letztgenanntem Aspekt kommt erschwerend hinzu, dass Vita 34 von der

zuständigen Behörde – dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und

biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut) – abhängig ist. Da

dieses aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch in 2022 noch stark

ausgelastet sein dürfte, halten wir eine schnelle Vereinheitlichung der

GMP-Prozesse für sehr unwahrscheinlich. Hinsichtlich der Integrationskosten

gehen wir aktuell von rund 3,5 Mio. Euro aus, die sich etwa im Verhältnis

60/40 auf 2022 und 2023 verteilen sollten. Wenngleich der Integrationsaufwand sowohl zeitlich als auch monetär

erheblich ist, dürfte Vita 34 nach erfolgreichem Verlauf von substanziellen

Synergien profitieren: – Insbesondere in den Regionen, in denen Vita 34 und PBKM bisher als

Konkurrenten aufgetreten sind, sollte das Wachstum dank der nun vereinten

Kräfte spürbar anziehen. Konkret gehen wir davon aus, dass Vita 34 in

diesen Regionen aufgrund des deutlich geringeren Wettbewerbs nun vor allem

höhere Preise durchsetzen kann, sodass der Umsatz pro Kunden steigen

dürfte. Dies betrifft u.E. vor allem Deutschland, die Schweiz und Spanien. – Durch die Bündelung der Marketingmaßnahmen sollten Kostenvorteile

entstehen. Darüber hinaus dürfte Vita 34 den zuletzt sehr erfolgreichen

Marketingansatz im Heimatmarkt (höherer Anteil im Digitalmarketing, u.a.

Social Media, Google Ads) nun in allen Regionen ausrollen, wodurch das

Wachstum u.E. stimuliert wird. – Da beide Unternehmen bisher in teilweise ähnliche Forschungs- und

Entwicklungs-Projekte investiert haben, führt ein Zusammenschluss der

F&E-Einheiten u.E. zu Kosteneinsparungen. – Auch wenn wir aktuell nicht davon ausgehen, dass Vita 34 in nennenswertem

Umfang die nun deutlich größeren Verarbeitungs- und Einlagerungskapazitäten

abbaut, sollte eine effizientere Nutzung der Kapazitäten dennoch zur

Reduzierung der Kostenbasis beitragen. Zudem behält das Unternehmen so

ausreichend Spielraum für weiteres Wachstum. – Weitere Synergien erwarten wir durch die nun gebündelten (operativen)

Kompetenzen bzw. den Wissenstransfer sowie die Vereinheitlichung diverser

interner Strukturen sowie Prozesse. Dies betrifft beispielsweise

Einsparungen im Bereich Verwaltung und Vertrieb, da es Vita 34 durch den

Austausch von Erfahrungswerten u.E. nun schneller gelingen dürfte, die

Verlängerungen auslaufender Einlagerungsverträge abzuschließen. ‘PERSPEKTIVE 2026’ stellt Umsatzniveau von 125-180 Mio. Euro in Aussicht:

Um die Synergien der neuen Vita 34 in diesem noch sehr frühen Stadium für

den Kapitalmarkt greifbarer zu machen, veröffentlichte das Management die

‘PERSPEKTIVE 2026’. Diese nicht als offizielle Guidance zu verstehende

Perspektive stellt bis 2026 ein Umsatzniveau von 125 bis 180 Mio. Euro in

Aussicht. Ausgehend von Erlösen i.H.v. etwa 65 Mio. Euro in 2021 impliziert

die ‘PERSPEKTIVE 2026’ eine Umsatz-CAGR in der Bandbreite von 14,0 bis

22,6%. Dabei unterteilt der Konzern das Wachstum in die folgenden

Bestandteile: [Tabelle] Für uns wirkt insbesondere der Umsatzbeitrag aus organischem Wachstum aus

den folgenden Gründen sehr konservativ: – In unserem Modell gehen wir von einem analog zum Markt verlaufenden

jährlichen (organischen) Wachstum i.H.v. 4,0% aus dem Bestandsgeschäft mit

dem aktuellen Produktportfolio aus. Dies sollte bis 2026 zu einem

kumulierten Erlösanstieg von 20,6 Mio. Euro führen und liegt damit in der

Mitte der vom Unternehmen avisierten Bandbreite. – Darüber hinaus zählen für uns auch die Verlängerungen der nun sukzessiv

auslaufenden Altverträge zum organischen Wachstum. Wir hatten dies bereits

in unserem Comment vom 25.11.2020 ausführlich beschrieben. Hieraus sollte

bis 2026 ein kumulierter Umsatzbeitrag von 9,6 Mio. Euro resultieren. – Ebenfalls zum organischen Wachstum rechnen wir die zu erwartenden Erlöse

aus den von Cryo-Save übernommenen Einlagerungen. Zur Erinnerung: Die

Schweizer Stammzellbank Cryo-Save war 2020 in Schieflage geraten und musste

Konkurs anmelden. Seitdem liegen die 330.000 Einlagerungen bei PBKM bzw.

der ‘neuen’ Vita 34. Nun gilt es, die ehemaligen Cryo-Save-Kunden zu

kontaktieren, um mit diesen neue Einlagerungsverträge abzuschließen.

Aktuell scheint es jedoch noch keine finale Entscheidung hinsichtlich der

Verwendung der Kundenlisten zu geben. Dies erschwert die Kontaktaufnahme

derzeit erheblich und führt u.E. zumindest temporär zu einer geringen

Conversion. Da in diesem Fall jedoch u.E. auch das Interesse der Kunden

hinsichtlich des weiteren Verbleibs der Einlagerung hoch sein dürfte,

sollte die Conversion auch durch z.B. aktive Pressearbeit von PBKM bzw.

Vita 34 sukzessive steigen. Ein Urteil zu Gunsten von Vita 34 würde den

Prozess massiv beschleunigen. Bis dahin gehen wir von einer konservativen

Annahme aus und erwarten lediglich eine Conversion von 30%. Diesen 99.000

Kunden dürfte Vita 34 dann ein Jahreszahlermodell mit einer Gebühr i.H.v.

90 Euro p.a. (MONe) anbieten. Daraus resultiert bis 2026 ein kumulierter

Erlösbeitrag von 41,9 Mio. Euro. Insgesamt rechnen wir somit bis 2026 mit einem zusätzlichen Umsatz von 72,1

Mio. Euro, der deutlich über den vom Unternehmen avisierten 15 bis 25 Mio.

Euro liegt. Diese massive Diskrepanz liegt u.E. daran, dass das Management

den Beitrag aus den Einlagerungen von Cryo-Save in der ‘PERSPEKTIVE 2026’

gar nicht berücksichtigt. Das Unternehmen selbst bezeichnet diese Planung

als konservativ. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass inzwischen die

ersten Verträge von Cryo-Save verlängert wurden, erachten auch wir die

unternehmensinterne Planung des organischen Wachstums als sehr konservativ. Das Wachstum aus neuen Produkten beinhaltet laut Vita 34 vor allem Erlöse

rund um die steigende Nachfrage nach viralen Vektoren für z.B. die

Genforschung sowie aus dem CDMO-Bereich. Letzterer steht für ‘Contract

Development and Manufacturing Organization’ und beschreibt ein Unternehmen,

das anderen Unternehmen der pharmazeutischen Industrie umfassende

Dienstleistungen von der Arzneimittelentwicklung bis zur -herstellung

anbietet. Neben diesen Projekten ist Vita 34 aktuell in acht weiteren

F&E-Projekten aktiv. Im Fokus stehen dabei Produkte für die regenerative

Medizin (z.B. Einlagerung von Fettgewebe) sowie für Zelltherapien (z.B.

Einlagerung von T-Zellen). Für uns gehört zudem auch die Einlagerung von peripherem Blut zu den neuen

Produkten. Hier arbeitet Vita 34 schon seit einigen Jahren an einer

Produkterweiterung, welche die Kryokonservierung von Immunzellen

ermöglichen soll. Wenngleich der Zulassungsprozess hier deutlich länger

dauert als ursprünglich avisiert, stufen wir die Erfolgsaussichten als

unverändert hoch ein (vgl. Comment vom 12.02.2019). Die zeitlichen

Verzögerungen führen wir auf Corona-bedingte Kapazitätsengpässe beim

zuständigen Paul-Ehrlich-Institut sowie Verzögerungen durch den Merger

zurück. Bis 2026 erwarten wir hieraus einen kumulierten Umsatzbeitrag von

11,6 Mio. Euro. Da für uns die Visibilität im Bereich der F&E-Arbeiten insgesamt jedoch

gering ist, haben wir uns in unserem Bewertungsmodell am unteren Ende der

avisierten Bandbreite von 30 bis 60 Mio. Euro Umsatz orientiert und davon

einen zusätzlichen Abschlag von 20% vorgenommen. Bis 2026 rechnen wir somit

nur mit einem kumulierten Erlös von 24,0 Mio. Euro bzw. zusammen mit der

Einlagerung von peripherem Blut von 35,6 Mio. Euro. Da wir Umsätze aus zukünftigen M&A-Transaktionen nicht berücksichtigen,

bevor eine Transaktion abgeschlossen ist, ergibt sich in unserem Modell aus

den vorgenannten Erlösquellen in 2026 ein Umsatzniveau von 172,7 Mio. Euro: [Tabelle] Temporäre Ergebnisbelastung durch Integrationskosten: Auf Ergebnisebene

stellt Vita 34 in 2026 eine EBITDA-Zielmarge von rund 25% in Aussicht.

Diese liegt etwas unterhalb des Vorjahresniveaus (2020: 26,6%) und deutlich

unter den jüngst erzielten Margen (Q3/21: 28,6%). Hauptgrund für die

schwächere Profitabilität der neuen Vita 34 dürften primär etwas erhöhte

Vertriebs- und F&E-Aufwendungen sein. Für 2022 und 2023 ist nun mit

Integrationskosten durch den Merger zu rechnen, sodass wir zunächst von

einer EBITDA-Marge von nur noch 16,7% in 2022 sowie einer darauffolgenden

Erholung in Richtung 25% ausgehen. Das insgesamt etwas niedrigere

Margenniveau begründet das Unternehmen mit einer noch relativ hohen

Planungsunsicherheit hinsichtlich der Profitabilität der neuen Produkte.

Hier gibt es noch wenig Vergleichswerte, sodass das Management auch hier

zunächst eine konservative Annahme getroffen hat. Perspektivisch halten wir

jedoch auch ein höheres Margenniveau für durchaus realistisch, da

insbesondere die Verlängerungen auslaufender Altverträge sowie die

Abschlüsse mit Cryo-Save-Kunden überdurchschnittlich hohe Margen beisteuern

sollten. Dies dürfte zunehmend auch im Cashflow deutlich werden, da beiden

Effekten u.E. nur sehr geringe Kosten gegenüberstehen. Wir rechnen daher

mit einer überproportionalen Verbesserung des Free Cashflows (CAGR

2022-2025e: 55,5% vs. 38,2% beim EBITDA). [Abbildung] Bewertungsmodell umfassend angepasst: Unser Bewertungsmodell haben wir

bereits auf das kommende Geschäftsjahr vorgedreht und somit auch den Fokus

der Finanzplanung auf die Jahre ab 2022 gelegt. Alle historischen

Finanzkennzahlen sowie jene aus 2021 zeigen noch die alte Vita 34 vor dem

Zusammenschluss mit PBKM und werden aktualisiert, sobald der

Geschäftsbericht 2021 vorliegt. Neben der ausführlicheren Umsatz- und

Ergebnisplanung sind nun auch relevante Bilanz- und Cashflow-Parameter auf

die neue Vita 34 ausgerichtet. So gehen wir hinsichtlich der CAPEX-Planung

im weitgehend eingeschwungenen Zustand ab 2023 von jährlichen Investitionen

i.H.v. 1 bis 2% vom Umsatz bzw. rund 2,0 Mio. Euro aus. Die relativ

geringen CAPEX fallen bei Vita 34 primär für Laborausstattung und

Cryo-Tanks an (Kosten eines Tanks mit Platz für entweder 1.000 Blut- und

Gewebepräparate oder 5.000 Blutpräparate: ca. 70.000 Euro). Aufgrund der Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells kann der Konzern

Investitionen dieser Art jedoch bequem selbst finanzieren (FCF 2022e: 11,6

Mio. Euro). Die Abschreibungen dürften in den nächsten Jahren noch etwas

höher als die Investitionen ausfallen, da wir analog zu den Vorjahren mit

Abschreibungen auf erworbene Verträge und Kundenbeziehungen rechnen

(Abschreibungen 2022e: 2,8 Mio. Euro vs. 2,0 Mio. Euro CAPEX). Hintergrund

hiervon sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die aus

der Bewertung von Kundenverträgen im Zuge von Akquisitionen entstanden

sind. Änderungen in diesen Verträgen (u.a. durch Kündigung oder Wechsel des

Tarifs bei Verlängerung) führen sodann regelmäßig auch zu Abschreibungen in

geringerem Umfang. Die sonstigen DCF-Modellparameter haben wir unverändert

gelassen. Mit einem Beta von 1,2 bleibt unser WACC somit bei 7,7%. Fazit: In den nächsten Quartalen dürfte nun der Fortschritt der

Post-Merger-Integration im Fokus der Equity Story stehen. Wenn es Vita 34

gelingt, hier sukzessive Erfolgsmeldungen zu verkünden, sollte dies auch

zunehmend auf der Umsatz- und Ertragsebene sichtbar werden. Wir gehen davon

aus, dass die ‘PERSPEKTIVE 2026’ eine eher konservative Planung darstellt

und positives Überraschungspotenzial bietet. Mit zunehmender Visibilität

dürfte dies auch der Kapitalmarkt erkennen und die kurzfristig hoch

erscheinende Bewertung (EV/EBITDA 2022e: 18,0x) mit der durchaus

attraktiven Bewertung im eingeschwungenen Zustand (EV/EBITDA 2024e: 8,7x)

und dem erhöhten Wachstum, der Ergebnis- und Cashflow-Stärke sowie der

verbesserten Markt- und Wettbewerbsposition vergleichen. Nach Überarbeitung

unseres Bewertungsmodells lautet das neue Kursziel 25,00 Euro (zuvor: 21,00

