10:01 | 09.03.2021



wallstreet:online AG



Original-Research: wallstreet:online AG – von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AG

ISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 29,00 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Positives Kapitalmarktumfeld sorgt für deutlichen Umsatzanstieg; Ein

attraktives Produktangebot und hohe Marketinginvestments bei der Marke

Smartbroker sorgen für ein boomendes Brokerage-Geschäft; Weiterer Ausbau

des Fintech-Geschäfts eröffnet hohes Potenzial; Erhöhung der Schätzungen

und des Kursziels

Am 25.02.2021 hat die wallstreet:online AG (wallstreet:online) ihre

vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben.

Hiernach konnte die Gesellschaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren

Wachstumskurs im Kerngeschäft (Portalbusiness) weiter fortsetzen und

zugleich nach dem erfolgreichen Eintritt im Brokerage-Sektor unter der

Marke Smartbroker diesen Geschäftsbereich weiter ausbauen. Auf Basis

vorläufiger Zahlen erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen

Geschäftsjahr einen konsolidierten Gesamtumsatz von ca. 28,0 Mio. EUR. An

dieser Stelle sei erwähnt, dass wallstreet:online erstmals für das

Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Konzernabschluss publizieren

möchte.

Auf Ergebnisebene soll laut Unternehmensangaben ein operatives EBITDA von

voraussichtlich rund 4,30 Mio. EUR erzielt werden. Das Betriebsergebnis

liegt damit im Rahmen der zuletzt am 16. September 2020 aktualisierten

Guidance (Konzernumsatz von 24,50 bis 29,90 Mio. EUR sowie ein operatives

EBITDA von 4,10 bis 5,00 Mio. EUR). Das EBITDA wurde hierbei maßgeblich

durch Investitionen in neue Projekte in einer Größenordnung von ca. 7,60

Mio. EUR geprägt, welche im Wesentlichen dem Aufwand für die

Neukundengewinnung beim Smartbroker zuzurechnen sind.

Korrigiert um diesen Neukundengewinnungsaufwand würde ein bereinigtes

operatives EBITDA in Höhe von ca. 11,90 Mio. EUR erwirtschaftet werden, was

einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 41,0% gleich kommt. Daneben hat die

Gesellschaft verkündet, dass die Beteiligung an der wallstreet:online

capital AG im Geschäftsjahr 2020 ‘ at equity’-konsolidiert werden soll und

mit -0,10 Mio. EUR zum Vorsteuergruppenergebnis beitragen wird. In dem

bekannt gegebenen operativen EBITDA ist ein Sondereffekt in Höhe von

insgesamt ca. 2,70 Mio. EUR nicht berücksichtigt, der sich im Wesentlichen

aus einem außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung der Beteiligung an

der Trade Republic Bank GmbH ergibt.

Darüber hinaus hat wallstreet:online vermeldet, dass das Portalgeschäft

durch angestiegene Nutzerzahlen und Werbeerlöse positiv beeinflusst wurde.

So konnte die Gesamtreichweite von im Februar rund 245 Mio. Seitenaufrufen

auf 347 Mio. Aufrufe im Dezember (inkl. wallstreet-online.de,

finanznachrichten.de, ariva.de und boersennews.de) deutlich gesteigert

werden. Die Umsätze im Portalgeschäft sind im gleichen Zeitraum um mehr als

25,0% angewachsen.

Ebenfalls positiv entwickelte sich laut Unternehmensangaben das

Transaktionsgeschäft. So konnte die Gesellschaft beim Smartbroker in der

vergangenen Geschäftsperiode mehr als 80.000 Neukunden verzeichnen und sich

damit unter den in Deutschland führenden Online-Brokern etablieren.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden dynamischen Geschäftsverlaufs rechnet

das Unternehmen auch für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einer

Fortsetzung des rasanten Wachstumskurses. Entsprechend erwartet die

Gesellschaft für das aktuelle Geschäftsjahr die Konzernumsatzerlöse in

einer Bandbreite von 45,0 Mio. bis 50 Mio. EUR deutlich zu steigern. Etwa

40,0% des Gesamtumsatzes sollen dabei auf das Transaktionsgeschäft und 60%

auf das Werbegeschäft entfallen. Auf Ergebnisebene soll hierbei ein

konsolidiertes operatives EBITDA in einer Bandbreite von 4,0 Mio. bis 6,0

Mio. EUR erreicht werden.

Für die aktuelle Geschäftsperiode kalkuliert wallstreet:online erneut mit

signifikanten Mar-ketingaufwendungen zur Neukundengewinnung für den

Smartbroker in Höhe von ca. 12,50 Mio. EUR (VJ: ca. 7,60 EUR), die sich

ergebnismindernd auswirken werden. Ohne diese Neugewinnungskosten soll das

konsolidierte operative EBITDA ca. 16,50 Mio. bis 18,50 Mio. EUR betragen.

Für den Smartbroker rechnet die Gesellschaft mit einem weiterhin hohen

Kundenwachstum und kalkuliert für 2021 mit ca. 120.000 neuen

Wertpapierdepots und folglich mit einem Neukunden-anstieg im Vergleich zum

Vorjahr von über 100,0%. Ende 2021 soll der Smartbroker somit auf insgesamt

200.000 Kunden anwachsen. Für Ende Februar 2021 werden bereits 30.000

Neukunden erwartet.

In der Unternehmensguidance der wallstreet:online sind der Umsatz und das

Ergebnis der wallstreet:online capital AG bereits auf konsolidierter Ebene

enthalten, da das Unternehmen davon ausgeht, dass das laufende

Inhaberkontrollverfahren zur Aufstockung der bestehenden Beteiligung auf

ca. 73,0% (bisher: 43,0%) im aktuellen Geschäftsjahr erfolgreich

abgeschlossen wird.

Die von der Gesellschaft bekannt gegebenen Zahlen sind im Rahmen unserer

Erwartungen ausgefallen. Daraufhin haben wir unsere bisherigen Prognosen

beim Umsatz auf 28,80 Mio. EUR (zuvor: 29,25 Mio. EUR) und beim EBITDA auf

7,10 Mio. EUR (zuvor: 7,30 Mio. EUR) leicht korrigiert. In Anbetracht der

guten Unternehmensentwicklung und des vielversprechenden Ausblicks, haben

wir unsere bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr

2021 nach oben angepasst und erstmals auch das Geschäftsjahr 2022 in unsere

‘detaillierte Schätzperiode’ aufgenommen. Vor allem der sehr erfolgreiche

Markteintritt des Smartbrokers und der von uns erwartete weitere starke

Ausbau des Brokerage-Geschäfts haben zur deutlichen Prognoseanpassung

beigetragen. Hierbei sollte sich für die Gesellschaft insbesondere der

Zugang zu den eigenen Werbeportalen (Finanzcommunity) auszahlen, der eine

effiziente und günstige Kundengewinnung ermöglichen sollte. Daneben sollen

mit der neuen Smartphone-App, deren Einführung laut Unternehmensangaben

noch für das laufende Geschäftsjahr geplant ist, neue Zielgruppen

erschlossen werden und damit ein zusätzlicher Umsatzschub erzielt werden.

Wir rechnen nun für das aktuelle Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe

von 49,10 Mio. EUR (zuvor: 40,60 Mio. EUR) und mit einem EBITDA von 5,70

Mio. EUR (zuvor: 11,08 Mio. EUR). Unsere Ergebnissenkung resultiert hierbei

auf den deutlich über unseren Erwartungen liegenden Marketingaufwendungen

bezüglich der Kundengewinnung beim Smartbroker. Wie zuvor dargestellt,

kalkuliert die Gesellschaft hierfür mit einem Budget von rund 12,50 Mio.

EUR. Hierdurch sollte es der wallstreet:online gelingen, noch stärker von

dem sehr positiven Marktumfeld zu profitieren und damit ebenfalls die

Umsatz- und Gewinndynamik im Transaktionsgeschäft nochmals wesentlich zu

erhöhen. Für das Folgejahr 2022 gehen wir ebenfalls von einem deutlichen

Umsatzanstieg auf 56,30 Mio. EUR und einem deutlichen EBITDA-Sprung auf

19,39 Mio. EUR aus.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir nun ein neues Kursziel in

Höhe von 29,00 EUR (bisher aktiensplitbereinigt 15,04 EUR) ermittelt und

vergeben in Anbetracht des aktuellen Kursniveaus weiterhin das Rating

Kaufen. Neben den deutlich angehobenen Prognosen hat eine Reduktion des

WACC auf 7,60% (zuvor: 9,00%) einen kurszielsteigernden Effekt. Diese

Reduktion steht primär im Zusammenhang mit der allgemeinen Senkung des

risikofreien Zinssatzes in unseren Bewertungs-modellen seit dem 01.01.2021

auf die neue Untergrenze von 0,25% (zuvor: 1,00%). Daneben hat die Senkung

unseres Beta’s aufgrund des nun defensiveren Geschäftsmodells infolge der

weiteren Etablierung des Brokerage-Geschäfts zur Kapitalkostensenkung

beigetragen.

Insgesamt sehen wir die wallstreet:online-Gruppe in einer guten

Ausgangslage die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter dynamisch

fortzusetzen und bereits im Geschäftsjahr 2021 massiv von den signifikanten

Anfangsinvestitionen im FinTech-Bereich (Smartbroker) zu profitieren. Die

fortschreitende Transformation des Unternehmens hin zu einem Online-Broker

mit integrierter Finanzcommunity sollte sich für die Gruppe in den

kommenden Jahren aufgrund der guten Positionierung und den deutlichen

Synergien zwischen beiden Bereichen noch stärker auszahlen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22182.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11)

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.03.2021 (18:03)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 09.03.2021 (10:00)

Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

