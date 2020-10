11:01 | 29.10.2020



windeln.de SE



Original-Research: windeln.de SE – von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE

Unternehmen: windeln.de SE

ISIN: DE000WNDL201

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 29.10.2020

Kursziel: 1,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Henrik Markmann

Preview: Geringere Wachstumsdynamik in Q3 zu erwarten – Katalysator nicht

vor saisonal wichtigem Schlussquartal in Sicht

windeln.de wird am 12. November den Q3-Bericht veröffentlichen. Wir gehen

davon aus, dass das Unternehmen trotz des anhaltenden Rückenwinds im

E-Commerce nicht an das erfreulich hohe Wachstum in Q2 anknüpfen konnte.

Zudem haben wir die Ende letzter Woche abgeschlossene Kapitalerhöhung nun

in unserem Bewertungsmodell berücksichtigt.

Wachstumsdynamik setzt sich u.E. abgeschwächt fort: Für Q3/20 rechnen wir

mit Erlösen i.H.v. 17,3 Mio. Euro (exkl. Bebitus), was einem Anstieg von

+12,3% yoy entspricht (H1/20: +27,1%). Wir gehen davon aus, dass windeln.de

in China die dynamische Entwicklung des B2B-Vertriebskanals aus Q2/20 nicht

fortsetzen konnte und somit auch kein Folgeauftrag mit Hygieneartikeln

(Q2/20: 6,9 Mio. Euro) realisiert wurde. Zudem berichtete das Unternehmen

im H1-Bericht über ein temporäres Überangebot im chinesischen Markt, was

u.E. auch in Q3/20 ausgebremst hat. Auf Ergebnisebene erwarten wir im

dritten Quartal jedoch eine spürbare Verbesserung gegenüber Vorjahr (MONe

EBIT: -3,4 Mio. Euro vs. -6,1 Mio. Euro im Vorjahr). Zurückzuführen ist

dies u.E. auf geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten wie z.B. durch das

in Q4/19 in Betrieb genommene zweite Zolllager in China. Zudem dürften auch

die Marketingkosten aufgrund des aufgelösten Vertrags mit dem

Marketingdienstleister LangTao niedriger ausgefallen sein. Ob das

inzwischen aufgebaute eigene Team in Peking die erhofften Verbesserungen

erzielt, wird u.E. jedoch erst in Q4/20 durch die wichtigen Aktionstage wie

dem Singles Day und Black Friday sichtbar.

Kapitalerhöhung eingearbeitet und Prognosen überarbeitet: Vergangene Woche

hat windeln.de die Ende September angekündigte Kapitalerhöhung

abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.821.828 Aktien zu einem Bezugspreis von

1,20 Euro an Bestandsaktionäre via Bezugsrecht sowie an einige neue

Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Der

Bruttoemissionserlös beträgt 3,4 Mio. Euro und soll sowohl zur Finanzierung

des Nettoumlaufvermögens als auch zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des

Unternehmens dienen. In unserem Bewertungsmodell ist nun sowohl die erhöhte

Aktienanzahl als auch der Mittelzufluss berücksichtigt. Darüber hinaus

haben wir uns für Q4/20 ff. etwas konservativer positioniert, da die

Kapitalerhöhung u.E. nicht mehr rechtzeitig zur Vorfinanzierung des

Jahresschlussquartals durchgeführt wurde (Cash Conversion Cycle > 100

Tage für Verkäufe aus dem chinesischen Zolllager), was das

Wachstumspotenzial kurzfristig schmälert. Vielmehr dürfte damit das

Wachstum in H1/21 finanziert werden. Für H2/21 sehen wir die Notwendigkeit

einer weiteren Finanzierungsquelle, deren Suche windeln.de im Rahmen des

H1-Berichts bereits angekündigt hatte.

Fazit: windeln.de wird in Q3/20 u.E. nicht nahtlos an die dynamische

Entwicklung aus dem zweiten Quartal anknüpfen können. Der Mittelzufluss

durch die Kapitalmaßnahme erhöht jedoch spürbar die Flexibilität für die

nächsten Monate. Infolge unserer Prognoseanpassung sowie der

berücksichtigten Kapitalerhöhung unter Fair Value reduziert sich unser

Kursziel auf 1,60 Euro (zuvor: 2,40 Euro). Wir bestätigten trotz eines

Upsides von >10% das Rating ‘Halten’, da die Q3-Zahlen u.E. kein

Katalysator für die Aktie sein dürften.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21776.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG – Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.