11:07 | 24.11.2020



Wolftank-Adisa Holding AG



Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG – von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2020

Kursziel: 34,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Pierre Gröning

Verschärfte Corona-Auswirkungen in zentralen Absatzmärkten erfordern

Senkung der Guidance

Die letzte Woche verkündete Anpassung der Jahresziele bringt auch bei

Wolftank-Adisa die Anfälligkeit des Projektgeschäfts für signifikante

Schwankungen bei makroökonomischen Turbulenzen zum Vorschein und deutet

darauf hin, dass der Konzern erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder

einen rückläufigen Jahresumsatz verzeichnen wird. Der Fokus des Investment

Cases sollte ungeachtet der kurzfristigen Schwierigkeiten u.E. weiterhin

auf den nachhaltigen Perspektiven des Kerngeschäfts und den attraktiven

M&A-Chancen liegen.

Geschäft in Italien und China in den vergangenen Wochen schleppender als

erwartet: Die seit Verkündung der H1-Zahlen durchwachsener als erhoffte

Geschäftsentwicklung ist primär auf die Situation in den beiden

Schlüsselregionen Italien und China zurückzuführen. Im letztgenannten Markt

wurde demnach zuletzt vermehrt beobachtet, dass die ebenfalls von der

Corona-Krise gebeutelte, lobby-starke Stahlindustrie im Bereich von

Tankanlagen auf den Austausch anstelle einer Sanierung alter Tanks drängt

und somit gewichtige Potenziale für Akteure wie Wolftank-Adisa wegfallen.

In Italien liegt der wesentliche Grund für die temporär niedrigeren

Erlöseingänge hingegen in teils starken Verschiebungen fest geplanter

Projekte, für die infolge pandemie-bedingter Verzögerungen bei den

zuständigen Behörden noch keine Genehmigungen vorliegen. Auf Ergebnisebene

kommt neben fehlenden Skaleneffekten zudem u.a. das in Italien als Maßnahme

gegen die Corona-Krise erlassene Kündigungsverbot erschwerend hinzu,

aufgrund dessen der nach Fusion der italienischen Konzerntöchter für H2

geplante Personalabbau nicht vollzogen werden kann. Alleine hieraus

resultiert u.E. ein negativer Effekt von mehr als 0,8 Mio. Euro.

Prognosen an neue Rahmenbedingungen angepasst: Als Resultat der

ausbleibenden Geschäftsdynamik in H2 erwartet der Vorstand für das

Gesamtjahr nun einen Konzernerlös von rund 35 Mio. Euro (zuvor: 51-61 Mio.

Euro) und ein EBIT von -2 Mio. Euro (zuvor: 0,9-3,9 Mio. Euro). Zumindest

das EBITDA dürfte jedoch im positiven Bereich bleiben. Wir haben unsere

Schätzungen auf Basis der neuen Informationslage angepasst und uns auch für

den weiteren Prognosezeitraum konservativer positioniert.

Rückkehr auf Wachstumspfad in 2021 realistisch: Nach dem nun ersichtlichen

Rücksetzer im außergewöhnlichen Jahr 2020 sollte die operative Entwicklung

in 2021 nicht zuletzt dank des durch die Projektverschiebungen sehr starken

Auftragsbestandes sowohl umsatz- als auch ertragsseitig wieder deutlich an

Fahrt gewinnen. Entsprechend ist auch der Vorstand optimistisch, sodann

bereits wieder ein organisches Erlösniveau wie in 2019 (> 50 Mio. Euro)

bei verbesserter Profitabilität zu erzielen. Darüber hinaus könnte v.a. die

avisierte Übernahme von Petroltecnica für einen massiven Wachstumsimpuls

mit weiteren Synergien sorgen und den Konzern in eine neue Größenordnung

(> 100 Mio. Euro Umsatz) heben.

Fazit: Der Umsatz- und Ergebniseinbruch in diesem Jahr führt die

Anfälligkeit von Wolftank-Adisas Geschäftsmodell für kurzfristige

Schwankungen vor Augen, beeinträchtigt u.E. aber die strukturellen

Aussichten des Kerngeschäfts der Tank- und Umweltsanierung nur bedingt.

Trotz eines gesenkten Kursziels von 34,00 Euro (zuvor: 38,00 Euro) erachten

wir die Aktie auf dem aktuellen Niveau als zu niedrig bewertet und

bestätigen unsere Kaufempfehlung.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte.

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

