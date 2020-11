11:36 | 02.11.2020

Monarch Gold: Übernahme durch Yamana

Monarch Gold Corp. gab gerade bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung mit Yamana Gold Inc. getroffen wurde, gemäß der Yamana die Liegenschaft Wasamac sowie die Liegenschaft und die Mühlenanlage Camflo durch den Kauf sämtlicher ausstehender Aktien von Monarch (die sich nicht bereits im Besitz von Yamana befinden) erwerben wird. Der Gesamtpreis wird mit rund 200 Millionen C$ oder 0,63 C$ pro Aktie von Monarch auf vollständig verwässerter Basis angegeben. Der von Yamana an die Aktionäre von Monarch zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf etwa 60,8 Millionen C$ in bar und 91,2 Millionen C$ in Yamana-Aktien. Im Rahmen des Arrangement-Plans wird Monarch zunächst ein Spin-Out an seine Aktionäre durchführen, indem es Aktien eines dafür neu gegründeten Unternehmens ausgibt. Dieses Unternehmen wird die verbleibenden Mineralliegenschaften sowie bestimmte andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Monarch halten. Die Transaktion soll Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang Januar 2021 abgeschlossen werden. © Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de