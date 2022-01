11:41 | 07.01.2022

New Found schneidet 70,65 g/t Au über 5,25 m bei der Ader Golden Joint

New Found Gold Corp. gab gestern die Untersuchungsergebnisse von drei Diamantbohrlöchern bekannt, die darauf abzielten, die hochgradige Goldmineralisierung in der Zone Golden Joint zu erweitern, die sich etwa 1 km nördlich der Zone Keats befindet. Diese Bohrlöcher wurden im Rahmen des laufenden 400.000-m-Diamantbohrprogramms des Unternehmens auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Queensway gebohrt, welches am Trans-Canada Highway 15 km westlich von Gander (Neufundland) liegt. Wichtigste Abschnitte bei Golden Joint: • 70,65 g/t Au über 5,25 m in Bohrloch NFGC-21-386

• 33,10 g/t Au über 2,10 m in Bohrloch NFGC-21-274