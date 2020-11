11:24 | 20.11.2020

Nomad Royalty schließt Übernahme von Coral Gold ab

Das in Montreal ansässige Royalty-Unternehmen Nomad Royalty Company Ltd. gab gestern den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des kanadischen Explorers Coral Gold Resources Ltd. bekannt. Entsprechend hat Nomad sämtliche ausstehende Aktien von Coral erworben. Die Coral-Aktionäre erhielten je gehaltener Aktie 0,05 CAD in bar und 0,8 Nomad-Einheiten. Jede ganze Nomad-Einheit besteht aus einer Nomad-Stammaktie und einem halben Aktien-Kauf-Warrant, der zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 1,71 CAD innerhalb von 2 Jahren ab Abschluss der Transaktion berechtigt. Nach dem heutigen Handelsschluss wird es zu einem Delisting der Aktien von Coral Gold kommen.