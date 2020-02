11:00 | 11.02.2020

Aker BP und Cognite gehen in Partnerschaft, um das Potenzial von Robotertechnik in der Öl- und Gasindustrie zu erkunden

Cognite, ein global tätiges Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen im Bereich KI für Industrieanwendungen, das Schwerindustrien auf der ganzen Welt dabei unterstützt, eine vollumfängliche digitale Transformation zu vollziehen, gab heute eine strategische Initiative mit seinem langjährigen Geschäftspartner Aker BP bekannt, einem der größten unabhängigen Öl- und Gasunternehmen Europas, um zu erkunden, wie der Offshore-Betrieb durch Robotersysteme sicherer, effizienter und nachhaltiger gemacht werden kann. Cognite und Aker BP werden im Verlauf des Jahres 2020 mehrere Tests mit Robotern und Drohnen am Standort Skarv im Europäischen Nordmeer durchführen. Die Robotersysteme werden auf ihre Leistung bei der autonomen Inspektion, Erfassung hochqualitativer Daten und automatischen Berichterstattung getestet. Zu den möglichen Aufgaben gehören Luft- und Unterwasserinspektionen, Reaktionen auf Leckagen, Erledigung von Arbeiten, bei denen Menschen Gefahren ausgesetzt wären, und die Bereitstellung von Telepräsenz auf Offshore-Anlagen für die Betreiber an Land. Einer der an der Initiative beteiligten Roboter ist Spot, ein von Boston Dynamics entwickelter vierbeiniger Roboter. Cognite und Aker haben Spots Mobilität in simulierten Öl- und Gasumgebungen getestet, um sicherzustellen, dass der Roboter an Orte herankommt, die mittels traditioneller Automation nicht zugänglich sind. Der Spot-Roboter wurde in den Finanznachrichten von Aker BP am 11. Februar 2020 vorgestellt. „Digitalisierung ist eines der Merkmale, durch das sich die Ölunternehmen der Welt differenzieren werden, um niedrige Kosten und niedrige Emissionen bieten zu können. Unsere Vision ist es, unseren gesamten Betrieb durchgehend zu digitalisieren, um die Produktivität und Qualität zu steigern sowie die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu verbessern. Die Erkundung des Potenzials von Robotern im Offshore-Einsatz untermauert unseren digitalen Wandel“, so Karl Johnny Hersvik, CEO von Aker BP. „Wir freuen uns, innovative Partner wie Cognite zu sehen, weil sie bestätigen, dass Spot dafür geeignet ist, das Risiko für Menschen zu reduzieren und die Wertschöpfung für die Energieindustrie zu steigern“, erklärte Michael Perry, Vice President of Business Development bei Boston Dynamics. Das Haupt-Software-Produkt von Cognite, Cognite Data Fusion (CDF), wird als Dateninfrastruktur für die Initiative dienen. CDF, eine cloudbasierte Plattform für industrielle Datenoperationen und Informationen, lässt sich nahtlos mit vorhandenen IT- und OT-Anwendungen in der Cloud, Edge und im Unternehmen integrieren. CDF bereitet Industriedaten kontextuell auf und liefert ein offenes, einheitliches Industriedatenmodell, das für Menschen und Anwendungen leicht zugänglich ist und daher bessere analytische Abläufe und datengesteuerte Entscheidungen ermöglicht. „Der Schlüssel für die Roboterinitiative von Aker BP und Cognite ist, dass sie branchenführende Hardware und Software kombiniert. Durch das Einspeisen von durch Roboter erfassten Daten in Cognite Data Fusion können die Ingenieure von Aker BP die Daten im Zusammenhang mit den Daten aus dem gesamten Betriebsablauf des Unternehmens sehen und so datengesteuerte Entscheidungen treffen, die zu mehr Effizienz und Sicherheit führen“, erklärte Dr. John Markus Lervik, CEO von Cognite.

Über Cognite

Cognite ist ein global tätiges Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz für Industrieanwendungen, das Schwerindustrien auf der ganzen Welt dabei unterstützt, eine vollumfängliche digitale Transformation zu vollziehen. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Cognite Data Fusion (CDF), befähigt Unternehmen mit kontextualisierten OT/IT-Daten, Industrieanwendungen voranzutreiben, die zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz führen und die Umsätze ankurbeln.

