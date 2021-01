8:00 | 13.01.2021

AlgaEnergy und Laboratoire M2 unterzeichnen globale strategische Partnerschaftsvereinbarungen für Vertrieb und Produktentwicklung

AlgaEnergy wird exklusiver weltweiter Vertriebspartner für die Biokontrollprodukte von Laboratoire M2 und wird mit den Wissenschaftlern des Quebecer Unternehmens an neuen Produkten zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft zusammenarbeitenMADRID, Spanien und SHERBROOKE, Quebec, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ — AlgaEnergy N.A. Inc., die US-Tochtergesellschaft der in Spanien ansässigen AlgaEnergy S.A. und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mikroalgen-Biotechnologie, hat mit Laboratoire M2 Inc. ein globales Produktvertriebs- und Produktentwicklungsabkommen unterzeichnet. Laboratoire M2 Inc. ist ein in Quebec ansässiges Biotechnologie-Unternehmen, das natürliche und nachhaltige Desinfektionsmittel entwickelt, darunter das Fungizid und Bakterizid THYMOX CONTROL®.AlgaEnergy formuliert und produziert leistungsstarke, nachhaltige, auf Mikroalgen basierende Pflanzeninputs für die Landwirte der Welt. Die THYMOX®-Produkte von Laboratoire M2, die aus der antimikrobiellen Kraft des Thymianöls und anderer natürlicher Öle gewonnen werden, werden in der Landwirtschaft und in Innenräumen sowie auf dem Rasen- und Gartenmarkt eingesetzt.Im Rahmen der Vereinbarungen erhält AlgaEnergy die weltweiten Exklusivrechte für den Vertrieb der THYMOX-Pflanzenschutzproduktlinie durch die Geschäftsbereiche von AlgaEnergy in den wichtigsten Agrarmärkten in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Die beiden Unternehmen unterzeichneten außerdem eine Lizenz- und Produktentwicklungsvereinbarung, in deren Rahmen ihre wissenschaftlichen Teams gemeinsam an der Entwicklung neuer, wertsteigernder Biocontrol-Produkte arbeiten werden.”Wie bei unserer im letzten Herbst angekündigten Partnerschaft mit Concentric Ag werden auch die THYMOX CONTROL-Produkte von Laboratoire M2 bald über das weltweite Vertriebsnetz von AlgaEnergy erhältlich sein”, sagte D. Ry Wagner, AlgaEnergy N.A. CEO und Präsident des internationalen Agrargeschäfts von AlgaEnergy. “Laboratoire M2 hat einige der innovativsten natürlichen Biokontrolllösungen entwickelt, die heute auf dem Markt sind. Diese Vereinbarungen markieren den Einstieg von AlgaEnergy in den schnell wachsenden Biocontrol-Sektor und schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftige Innovationen aus unserer wissenschaftlichen Zusammenarbeit.””AlgaEnergy ist nicht nur von den kurzfristigen Möglichkeiten mit den natürlichen und organischen Produkten von THYMOX CONTROL begeistert, sondern auch von den Möglichkeiten, unsere Weltklasse-Mikroalgenplattform und die Produkte der Concentric Ag-Plattform zu nutzen, um Best-in-Class-Produkte zu schaffen, die die landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt verbessern”, sagte er.Frank Palantoni, Geschäftsführer von Laboratoire M2, sieht in den neuen Produkten, die aus diesen kombinierten Technologien resultieren werden, ein enormes Potenzial, welches das Geschäft verändern wird.”Unsere erheblichen Investitionen in eine neue Technologieplattform für unseren Geschäftsbereich Crop Protection haben sich ausgezahlt”, sagte Palantoni. “Unsere hochflexible, fortschrittliche Nanotechnologie wurde so entwickelt, dass sie auch in vielen anderen biologischen Wirkstoffen eingesetzt werden kann.””Diese Partnerschaft mit AlgaEnergy wird den Landwirten weltweit Zugang zu unserer THYMOX-Technologie verschaffen, die in Feldtests bewiesen hat, dass sie einen wirksamen Schutz gegen einige der schwierigsten pathogenen Probleme bietet, mit denen Landwirte konfrontiert sind”, fügte er hinzu.Grafiken und Fotos können im folgenden Link [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033288-1&h=2906807876&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033288-1%26h%3D3989389892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fncn3qw9woopvy69%252FAAAB3TLmOSjJ4PtSx23L4NwRa%253Fdl%253D0%26a%3Dlink&a=Link] heruntergeladen werden.Informationen zu AlgaEnergy N.A.AlgaEnergy N.A. Inc. ist die US-Tochtergesellschaft von AlgaEnergy S.A., einem Biotechnologie-Unternehmen in Spanien, das mit fortschrittlichen Technologien und Produktionsverfahren hochwertige Produkte auf Mikroalgenbasis für die Landwirtschaft und andere Industrien herstellt. www.algaenergy-intl.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033288-1&h=3983057908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033288-1%26h%3D2975550156%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.algaenergy-intl.com%252F%26a%3Dwww.algaenergy-intl.com&a=www.algaenergy-intl.com] und www.algaenergy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033288-1&h=500375274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033288-1%26h%3D968966472%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.algaenergy.com%252F%26a%3Dwww.algaenergy.com&a=www.algaenergy.com].Informationen zu Laboratoire M2Laboratoire M2 Inc. mit Sitz in Sherbrooke, Quebec, Kanada, ist bekannt für seine Produktinnovationen und sein Fachwissen im Bereich der umweltverträglichen, grünen Desinfektions- und Biosicherheitstechnologie unter der Marke THYMOX®. www.thymox.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033288-1&h=2099966917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033288-1%26h%3D564566980%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thymox.com%252F%26a%3Dwww.thymox.com&a=www.thymox.com].Kontakt:Für AlgaEnergyMichele Wells, Wells CommunicationsTelefon: +1-303-417-0696 oder E-Mail: mwells@wellscommunications.net[mailto:mwells@wellscommunications.net] oderCarmela Pérez Calleja, Global Marketing ManagerTelefon: +34-681-285-872 oder E-Mail: cpc@algaenergy-intl.com [mailto:cpc@algaenergy-intl.com]Für Laboratoire M2Virginie Doré Lemonde, Bicom communicationsTelefon: +1 514-779-7129 oder E-Mail: vdorelemonde@bicom.ca [mailto:vdorelemonde@bicom.ca] AlgaEnergy International Web site: http://www.algaenergy.com/