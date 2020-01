4:38 | 24.01.2020

Amazentis meldet Einführung von Timeline™ Zellnahrung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos

Amazentis meldet den Erstauftritt von Timeline, einem Ernährungsprodukt der nächsten Generation, das das gesunde Älterwerden fördern soll, im Rahmen des Swiss Food & Nutrition Valley im Haus der Schweiz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz). Angesichts der weltweit alternden Bevölkerung — nach Angaben einer Studie der Deutschen Bank von 2019 gibt es auf der Erde erstmals mehr Menschen im Alter von über 65 Jahren als Kinder unter 5 Jahren — ist es unerlässlich, dass die Konsumenten proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihr ganzes Leben lang eine hohe Lebensqualität genießen zu können.

Timeline enthält den unternehmenseigenen Nährstoff Mitopure™, eine hochreine Form von Urolithin A. Nach zehn Jahren intensiver Forschungsarbeit haben führende Wissenschaftler in der ganzen Welt nachgewiesen, dass Mitopure dem altersbedingten Verfall von Zellen und Muskeln entgegenwirkt, indem es die Mitochondrien, die „Energieproduzenten“ der Körperzellen, revitalisiert. Timeline ist künftig das weltweit erste Verbraucherprodukt, das präzise kalibrierte Dosen von Mitopure enthält, für die in klinischen Versuchen der Nachweis erbracht werden konnte, dass sie die Mitochondrien- und Zellgesundheit der Skelettmuskeln verbessern. Timeline wird in der ersten Jahreshälfte 2020 für Verbraucher in den USA zum Online-Kauf verfügbar sein unter www.timelinenutrition.com. „Nach zehnjähriger Forschungsarbeit und Studien zur Perfektionierung von Mitopure geben wir den Verbrauchern nun Zugang zu einem Produkt, das die Muskelgesundheit durch gezieltes Einwirken auf alternde Mitochondrien verbessert“, erklärte Chris Rinsch, CEO und Mitbegründer von Amazentis. „Seit Jahren suchen die Verbraucher nach einer Lösung, die ihnen hilft, die Muskelgesundheit auch bei zunehmendem Alter aufrechtzuerhalten. Timeline bietet eine neue Art und Weise, die Zellgesundheit frühzeitig aktiv und vorbeugend unter Kontrolle zu bringen, was den Alterungsprozess direkt beeinflusst“, ergänzte Patrick Aebischer, Mitbegründer und Chairman von Amazentis. Auf dem Weltwirtschaftsforum kommen führende Persönlichkeiten der Gesellschaft zusammen, um globale, regionale und branchenbezogene Themen einflussnehmend zu erörtern. Im Rahmen des Forums findet am 23. Januar um 15:00 Uhr MEZ im Haus der Schweiz eine Podiumsdiskussion statt, bei der die Innovationen in der Nahrungsmittel- und Ernährungsbranche im Mittelpunkt stehen. Im Laufe dieses Gesprächs wird Rinsch den Zuhörern die gesundheitlichen Vorteile von Timeline und Mitopure erläutern. Die Diskussionsrunde wird von Anna Maria Montero, Moderatorin von CNN Money Switzerland, geleitet. Zu den Teilnehmern gehören: Paul Bulcke, Global Chairman of the Board, Nestlé Martin Vetterli, President des École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Franck Giovannini, 3 Star Michelin Chef, Hôtel de Ville de Crissier, Chris Rinsch, CEO und Mitbegründer, Amazentis Amazentis ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das auf bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in der Ernährung hinarbeitet, um die mit dem Altern verbundenen Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen. Mitopure™, das führende Produkt des Unternehmens, wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) nach einer GRAS-Bewertung (Generally Recognised as Safe) günstig beurteilt. Mitopure wurde in ausgedehnten präklinischen und klinischen Untersuchungen geprüft, um seinen Nutzen als Nahrungsergänzungsmittel bei Menschen zu belegen.

Über Timeline

Timeline ist eine neuartige Nahrungsmittelmarke, die von Amazentis in der Überzeugung entwickelt wurde, dass mit kompromissloser Forschung eine neue Klasse von Nährstoffen erschlossen werden kann, die durch modernste wissenschaftliche Erkenntnisse belegt wird. Als Wissenschaftler wissen wir, dass sich der altersbedingte körperliche Abbau nicht stoppen lässt. Aber durch seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse engagiert sich Timeline dafür, Produkte zu entwickeln, die die Auswirkungen der Zeit auf die Gesundheit mindern sollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter timelinenutrition.com.

Über Mitopure

Mitopure ist eine hochreine Form von Urolithin A, einem bioaktiven Stoffwechselprodukt, das beim Verzehr bestimmter Lebensmittel, wie etwa Granatäpfel, vom Körper selbst produziert wird. Es ist für die meisten Menschen jedoch schwierig, diesen sehr speziellen Nährstoff allein aus der Nahrung in ausreichenden Mengen zu erhalten. Mitopure verbessert nachweislich die Funktion der Mitochondrien durch Stimulierung von Mitophagie, einem Prozess, bei dem alternde und beschädigte Mitochondrien aus der Zelle entfernt werden, was das Wachstum gesunder Mitochondrien anregt. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.mitopure.com/.

Über Amazentis

Amazentis ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das mithilfe der führenden Forschung und klinischen Wissenschaft von heute die nächste Generation von Produkten entwickeln will, die durch fortschrittlichere Ernährung auf die Mitochondriengesundheit abzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.amazentis.com.

