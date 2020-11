3:46 | 21.11.2020

Asian Power Devices: Strom für moderne Technik in einem dynamischen Umfeld

TAIPEI, 21. November 2020 /PRNewswire/ — Im Gesundheitswesen ist die Energieversorgung ein absolut kritischer Faktor. APD stellt jetzt individuelle Lösungen für die Stromversorgung von medizinischem Equipment [https://www.apd.com.tw/en/our-products/power-supply/medical-power-supply/] und Netzwerk-Equipment vor. Die Systeme des Unternehmens erfüllen alle Standards hinsichtlich EMI, Temperatur und Leistungsspitzen. Die medizinischen Stromversorgungssysteme des Unternehmens schützen Netzteile vor dem Ausfall infolge hochfrequenter 4G/5G-Signalinterferenzen. https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpg]APD-Lösungen: modernen Anforderungen gewachsen Die diesjährige Pandemie ist eine Herausforderung für die Weltwirtschaft und das Leben der Menschen. Die Arbeit im Home-Office, Online-Meetings und der Fernunterricht prägen inzwischen unseren Alltag. Dadurch steigt die Nachfrage nach vernetzten Geräten und Anlagen sowie nach verlässlichen Energiequellen.COVID-19 hat direkte Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Die Beatmungsgeräte, Sauerstoffkonzentratoren und Geräte zur Atemgasbefeuchtung sind auf eine dauerhafte, stabile und unterbrechungsfreie Energieversorgung angewiesen.Die Pandemie belastet die bestehenden Energieversorgungssysteme in Krankenhäusern zusätzlich. Viele Kliniken sind am Limit ihrer Kapazität angelangt – oder haben bereits die Belastungsgrenze überschritten. Durch die steigende Patientenzahl hängen immer mehr Geräte und medizinische Systeme am Netz.Doch nicht nur für die Krankenhäuser steigt die Belastung. Auch bei den Herstellern herrscht Mangel an Arbeitskräften – bei gleichzeitig erhöhtem Bedarf an medizinischem Equipment. Viele Fabriken beschleunigen die Automatisierung der Produktion, wofür sie verstärkt verlässliche Systeme zur Energieversorgung benötigen. Eine stabile und durchgängige Energieversorgung: ein Muss für kritische medizinische Systeme Es geht hier um Geräte, die in der hochintensiven Pflege zum Einsatz kommen. APD hat spezielle Lithium-Ionen (Li-Ion)-Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung entwickelt. Sie ersetzen die herkömmlichen Systeme, die noch mit Bleiakkumulatoren laufen. Das bringt zahlreiche Vorteile für die Pflege mit sich. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akkus bietet die doppelte Energiedichte. Die Systeme verfügen über eine doppelt so lange Lebensdauer, sind dabei aber kleiner und leichter als Bleiakkus. Darüber hinaus senken sie drastisch die Kosten für Wartung und Ersatzteile. Der Preis der Technologie ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. In seinen Lithium-Ionen-Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung [https://www.apd.com.tw/en/our-products/apd-lithium-ion-ups/] verwendet APD nur erstklassige Schutzkomponenten, die strengste Vorschriften erfüllen.Asian Power Devices (APD) ist seit 1994 ein Vorreiter auf dem Markt der Stromversorgungssysteme. Das Unternehmen unterhält eine erstklassige FuE-Abteilung und stellt führende Produkte und Dienstleistungen bereit. Zu den aktuellen Produkten zählen Stromversorgungen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen sowie Solarwechselrichter. Über APD: Asian Power Devices entwickelt als leistungsstarker und verlässlicher Partner Lösungen für medizinische Anwendungen. Der Hersteller kennt dank seiner langjährigen Erfahrung in der Branche genau die Anforderungen des Marktes. APD versorgt seine Kunden mit dem umfassendsten System zur Energieversorgung. Dabei behält APD immer die besonderen Herausforderungen des Kunden sowie die Anforderungen an die Vielfalt und hohe Sicherheit der Geräte im Hinterkopf. APD ist die richtige Wahl, wenn Leistung ein entscheidender Faktor ist.Weitere Informationen auf der offiziellen Website unter: https://www.apd.com.tw/en [https://www.apd.com.tw/en]Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpg]Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpgAsian Power Devices (APD) CONTACT: KONTAKT: Mark Tang, +886-975-509-069 Web site: https://www.apd.com.tw//