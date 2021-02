1:25 | 24.02.2021

AutoGrid setzt AutoGrid Flex für das größte batteriebasierte Energiespeicherprojekt von Total in Frankreich ein

AutoGrid, der Marktführer bei KI-gestützter Flexibilitätsmanagement-Software für die Energiewirtschaft, setzt seine preisgekrönte AutoGrid Flex™ Virtual Power Plant (VPP)-Plattform ein und stellt Total SE Frequenzregulierungsfunktionen für deren größtes batteriebasiertes Energiespeicherprojekt in Frankreich bereit. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Lithium-Ionen-System mit einer Leistung von 25MW/25MWh im Flandres Center im Hafengebiet von Dünkirchen. Die integrierte Flexibilitätsmanagement-Suite AutoGrid Flex versetzt das System in die Lage, die Stabilität des französischen Stromnetzes in Echtzeit (weniger als 500 Millisekunden) zu gewährleisten und unterstützt die Teilnahme von Total am europäischen Markt für Primärregelreserven (PRR). AutoGrid Flex steuert den Ende-zu-Ende-Marktreserveeinkauf des Projekts von Reseau Transport Electricité (RTE), dem Betreiber des französischen Stromübertragungsnetzes. Das derzeit in Betrieb befindliche, 15 Millionen Euro teure System basiert auf der Intensium® Max 20 High Energy-Lösung von Saft mit 11 integrierten 2,3-MWh-Containern. „Die Nutzung der AutoGrid-Plattform für dieses Meilenstein-Projekt hat es uns ermöglicht, für mehr Flexibilität im französischen Stromnetz zu sorgen, ein stabileres und zuverlässigeres Netz zu ermöglichen und neue Möglichkeiten im PRR-Markt zu eröffnen“, sagte Jean-Marc Simandoux, VP Front Office, Trading Division, Gas Renewables & Power bei Total. „Unsere frühere Arbeit mit der Plattform von AutoGrid und die erfolgreiche Erfolgsbilanz des Unternehmens bei diesem Projekt bestätigen uns, dass wir auf einen marktführenden Partner im Stromhandel setzen.“ Total Flex wird die größte Batterie auf dem FCR-Markt betreiben und Kapazitäten monetarisieren, die bis zu 3 % des französischen Marktes ausmachen (bei einer Gesamtgröße von 650 MW). „Wir sind stolz, die technische Grundlage für dieses bahnbrechende Projekt für das europäische Netz und für die Einbindung von Batterien an den Märkten für Frequenzregelung weltweit zu liefern“, sagte Amit Narayan, Gründer und CEO von AutoGrid. „Die Zusammenarbeit mit einem großen Energieversorger wie Total gibt unseren Bemühungen, den Einsatz von Speichern und erneuerbaren Energien weltweit voranzutreiben, erheblichen Auftrieb.” Total hält über seinen Corporate-Venture-Capital-Arm Total Carbon Neutrality Ventures seit 2016 auch eine Minderheitsbeteiligung an AutoGrid und hat somit schon früh damit begonnen, AutoGrids Vision von intelligenten Energienetzen zu unterstützen.

Über AutoGrid:

AutoGrid entwickelt KI-gestützte Softwarelösungen, die eine intelligentere Energielandschaft ermöglichen. Die Flexibilitätsmanagement-Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Energieversorgern, Stromhändlern, Projektentwicklern für erneuerbare Energien und Energiedienstleistern, saubere, erschwingliche und zuverlässige Energie zu liefern, indem sie vernetzte dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs) in Echtzeit und in großem Umfang verwalten. AutoGrids Flaggschiff-Anwendung, AutoGrid Flex, ist laut dem 2020 veröffentlichten globalen Ranking des branchenführenden Forschungs- und Analyseunternehmens Guidehouse (ehemals Navigant Research) die Nummer 1 unter den virtuellen Kraftwerksplattformen weltweit.

