Bimbosan® und ProAmpac lancieren eine biobasierte ProActive Renewable-Verpackung für Babynahrung

ProAmpac, das führende Unternehmen auf dem Gebiet flexibler Verpackungen, gibt heute bekannt, dass es seine ersten ProActive Renewable-Produkte für den Babynahrungsmarkt hergestellt und qualifiziert hat. Abgefüllt wird Premium-Säuglingsmilch, Folgemilch, Schoppenzusätze und Breie von Bimbosan.

Der neue Beutel, bei dem 65% biologisch basiertes Granulat in der Siegelschicht enthalten ist, ist das Ergebnis einer innovativen Zusammenarbeit von Bimbosan und ProAmpac. „Da die Nachfrage für biologische Produkte im Bereich Babynahrung weiterwächst, wächst auch die Nachfrage für nachhaltige Verpackungsalternativen. Der Bimbosan Beutel ist eine bemerkenswerte Innovation der ProActive Renewable-Familie: Er erreicht die besonderen Barriere-Anforderungen, die für Babynahrung vorausgesetzt werden, ohne dass Abstriche bei der grafischen Gestaltung gemacht werden müssen und enthält zudem erneuerbare Materialien, so Adrian Häberli, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Global Flexibles von ProAmpac. Für ihre Premium-Babynahrung, Schoppenzusätze & Breie wählte Bimbosan die ProActive Renewable-Lösung von ProAmpac, die biologisch basiertes PE Granulat aus nicht fossilen Brennstoffquellen enthält. Der FFS-Beutel mit Flachboden enthält in der Siegelschicht mehr als 65% biologisch basiertes PE, was zur Folge hat, dass die Gesamtverpackung zu über 40% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Bei der Herstellung der pflanzlichen Grundstoffe von biologisch basiertem PE, wird Kohlendioxid verbraucht und es wird Sauerstoff freigesetzt, was dem Biokunststoff eine bessere CO2-Bilanz gibt. „Durch die Neuformulierung und Optimierung der Polyethylen-Siegelschicht konnten wir das Gesamtgewicht der Verpackung um 10% reduzieren“, erklärte Manuel Jaggi, Produktentwicklungs- und Innovationsmanager für ProAmpac. „Des Weiteren trägt das aluminiumfreie Material zu der Nachhaltigkeit der Verpackung bei; gleichzeitig bietet sie eine ausgezeichnete Barriere, die vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und Mineralölen schützt – allesamt Faktoren, die das empfindliche Pulver verändern oder sogar verderben könnten“, so Jaggi weiter. „Bimbosan hatte schon immer den Anspruch, besondere und nachhaltige Produkte für Babys herzustellen, was in verschiedenen Aspekten der Unternehmensphilosophie zum Ausdruck kommt. So wird bei der Produktion beispielsweise ganz auf Palmöl verzichtet; es werden Anbieter aus der Region berücksichtigt und viele der Produkte werden in Bio- Qualität hergestellt. Die Tatsache, dass bei ProAmpac die Primärverpackungen jetzt auch auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise hergestellt werden können, unterstützt uns in den Bemühungen, unseren Kindern eine intakte Umwelt zu hinterlassen“, sagte Daniel Barlöcher, Geschäftsführer von Bimbosan. Um mehr über das ProActive Sustainability-Angebot von ProAmpac zu erfahren, wenden Sie sich an Nathan Klettlinger (Nathan.Klettlinger@Proampac.com) oder besuchen Sie unsere Webseite: ProAmpac.com/Sustainability.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. ProActive Sustainability® – eine Produktreihe, die ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz widerspiegelt – bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, mit denen wir unseren Kunden zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele verhelfen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von vier Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation und Engagement. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit in Nordamerika niedergelassenen mittelständischen Unternehmen ein, die auf den Sektoren industriegefertigte Güter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen eine führende Position einnehmen. Die differenzierte, langfristig orientierte Kapitaldecke gestattet einen effizienten Entscheidungsprozess, eine hohe Flexibilität der Transaktionsstruktur und einen klaren Anlagehorizont sowie eine sorgfältige Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut Geschäftsbetriebe unter dem Gesichtspunkt der Langlebigkeit auf und ist der ideale Partner für Privatfirmen und Familienunternehmen. Nähere Informationen finden Sie auf PPCPartners.com.

