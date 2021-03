2:21 | 11.03.2021

Casio bringt brandneue G-SHOCK aus Titanlegierung auf den Markt

Die Außenbeschichtung unterstreicht die Eleganz des MaterialsEine markante Uhr mit mehrfarbig ionenplattierter Lünette und BandTOKIO, 11. März 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Markteinführung der GMW-B5000TR bekannt gegeben, einer neuen Ergänzung seiner quadratischen Vollmetall-5000-Serie stoßfester Uhren, die mit einer neuen, speziell für G-SHOCK entwickelten Titanlegierung hergestellt wird.Die Außenbauteile der GMW-B5000TR sind aus einer neuartigen Titanlegierung der Design-Titanmarke TranTixxii(TM). Casio strebt unermüdlich nach fortschrittlichen Materialien für G-SHOCK und die neue Titanlegierung wurde in sechsjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zusammen mit der Nippon Steel Corporation entwickelt. Diese spezielle Legierung ist etwa doppelt so hart wie reines Titan, bleibt dabei aber genauso leicht, korrosionsbeständig und hypoallergen. Diese enorme Härte macht es möglich, eine mit Edelstahl vergleichbare Hochglanzoberfläche auf Titan zu erzeugen. Eine solche Oberflächenbehandlung ließ sich bislang kaum durchzuführen. Das Resultat ist die erste Titan G-SHOCK mit spiegelglatter Lünette und Band.Die gleichen Eigenschaften, die das Edelstahl-ähnliche Spiegelfinish ermöglichen, geben der Uhr auch ein markantes Design, das die Schönheit der Ionenplattierung unterstreicht. Casio hat sich diese fortschrittliche Materialtechnologie zunutze gemacht, um seine erste Ganzmetalluhr mit mehrfarbiger Ionenplattierung zu kreieren. Das goldene ionenplattierte Gehäuse kontrastiert mit der polychromatischen Ionenplattierung der einzelnen Segmente des Armbands und der Knöpfe. Diese sind jeweils rot, hell- und dunkelgrau, auch goldfarben sowie in einem neu entwickelten dunkelblau und verleihen diesem Metallmodell die Verspieltheit der G-SHOCK Designkunst. Das mehrfarbige Zifferblatt verstärkt den Pop-Effekt.Die GMW-B5000TR ist mit Smartphone-Link-Funktionalität für automatische Zeiteinstellung, Weltzeit und viele weitere Funktionen ausgestattet, die einfach zu bedienen sind. Das innovative Design wird ergänzt durch herausragende Anwendungseigenschaften wie dem original Casio Tough Solar Stromversorgungssystem, dem Multiband 6 Radiowellenempfang und der Full-Auto LED-Hintergrundbeleuchtung.TranTixxii(TM)TranTixxii(TM) ist eine Titanmarke, die gemeinsam von der Nippon Steel Corporation und Partnerunternehmen entwickelt wurde. TranTixxii(TM)-Titanwerkstoffe zeichnen sich durch überlegene ästhetische Eigenschaften aus. Sie sind ein Produkt der Materialforschung in der Stahlproduktion von Nippon Steel. Nippon Steel ist der weltweit drittgrößte Produzent von Rohstahl und der größte Stahlhersteller in Japan.Die Wortmarke Tran Tixxii(TM) ist eine Marke der NIPPON STEEL CORPORATION. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co., Ltd. steht unter Lizenz.Offizielle Website von G-SHOCK: https://world.g-shock.com/