Cognite wird im Mai 2020 im Gartner-Bericht über Coole Anbieter von Lösungen für die Fertigungsindustrie vorgestellt

Cognite, ein industriell spezialisiertes Unternehmen für DataOps und KI-Plattformen, wurde von der Forschungs- und Beratungsfirma Gartner in einem neuen Bericht über „Coole Anbieter von Lösungen für die Fertigungsindustrie“ ausgezeichnet. Der Bericht untersuchte Anbieter von „Smart Factorys“ oder Industrie-4.0-Lösungen in den Bereichen Industrial Internet of Things (IIoT), künstliche Intelligenz (KI) und digitale Zwillingssoftware, Mensch-Maschine-Interaktionen sowie die Konnektivität und Interoperabilität physischer Datenquellen (Sensoren, Geräte und Anlagen). Der vollständige Gartner-Bericht von Cognite kann hier abgerufen werden. In dem Bericht hob Gartner Cognite Data Fusion (CDF), das wichtigste Softwareprodukt von Cognite, hervor, und wie es die Schwerindustrie bei der digitalen Transformation unterstützt. Laut Gartner „ist Cognite Data Fusion eine industriell spezialisierte DataOps- und KI-Plattform, die Fertigungsanlagen auf intelligente Weise optimiert, indem sie Ausfallzeiten reduziert, die Effektivität der Anlagen verbessert und Prognosen optimiert. Durch integrierte hybride KI-Analysewerkzeuge, fortschrittliche Visualisierung in Echtzeit-Dashboards und Anwendungsentwicklungsdienste mit geringem Code-Aufwand ermöglicht CDF Kunden mit großem Anlagevermögen die Operationalisierung und Skalierung ihrer digitalen Programme, um einen ROI in großem Maßstab zu erzielen.“ Eine umfassende intelligente Fabrik- oder Industrie-4.0-Lösung besteht aus vielen Bausteinen, die von einer Vielzahl von technologie- oder fähigkeitsorientierten Spezialanbietern geliefert werden. Gartner empfiehlt Branchenführern, eine modulare und konfigurierbare Lösung nach den Richtlinien von Industrie 4.0 oder Smart Factory aufzubauen, und stellt fest, dass Cognite „ein modulares Dienstleistungsportfolio und ein Preismodell anbietet, mit denen Kunden die Funktionalität erweitern und die Lösung Schritt für Schritt skalieren können. Cognite bietet vier Service-Ebenen an – Basis-, Premium-, Unternehmens- und geschäftskritische Dienste – um den spezifischen Bedürfnissen und digitalen Reifegraden eines Kunden gerecht zu werden.“ „Wir schätzen es sehr, von Gartner zum ‚Cooler Verkäufer‘ ernannt worden zu sein, weil wir uns auf die Unterstützung der umfassenden digitalen Transformation der Schwerindustrie weltweit konzentrieren“, sagte Dr. John Markus Lervik, CEO und Mitbegründer von Cognite. „Diese Anerkennung ist eine weitere Bestätigung für den Erfolg unserer Kunden, die den ganzen Weg von der Erfassung über die Anbindung bis hin zur Operationalisierung und Skalierung ihrer OT- und IT-Daten für einen echten ROI über das gesamte Spektrum der KI für die Industrie, einschließlich hybrider KI-Lösungen, intelligenter industrieller Anwendungen sowie Echtzeit-Datenvisualisierung, zurücklegen.“ Weitere Anmerkungen von Gartner zur Cognite Data Fusion (CDF): „Die KI-Dienste von CDF reichern IT- und OT-Daten kontextbezogen an und bieten ein offenes, einheitliches industrielles Datenmodell, auf das Menschen und Anwendungen leicht zugreifen können.“ „Das modulare Portfolio von Cognite erhöht die Flexibilität, die Integrierbarkeit in Partnerlösungen und die Skalierbarkeit.“ „Bei der Datenvisualisierung wird der Bereitstellung immersiver Arbeitsumgebungen für Betriebs- und Aufsichtspersonal große Bedeutung beigemessen.“ „CDF ermöglicht es Kunden mit großen Anlagen, ihre digitalen Programme zu operationalisieren und zu skalieren, um einen ROI in großem Maßstab zu erzielen.“ Der vollständige Gartner-Bericht kann von der Cognite-Website hier abgerufen werden. Für weitere Informationen über die „Cognite Data Fusion“-Plattform oder zur Anforderung einer Demo besuchen Sie www.cognite.com.

Über Cognite

Cognite ist ein industriell spezialisiertes DataOps- und KI-Plattform-Unternehmen, das die umfassende digitale Transformation von Schwerindustrieunternehmen auf der ganzen Welt unterstützt. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Cognite Data Fusion (CDF), befähigt Unternehmen mit kontextualisierten OT/IT-Daten, Industrieanwendungen voranzutreiben, die zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz führen und die Umsätze ankurbeln. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter @CogniteData oder bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

