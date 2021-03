15:12 | 04.03.2021

CPS Energy startet globale Ausschreibung für die nächste Phase von Energiespar- und Energieeffizienzprogrammen, um mehr Kunden zu helfen

Energieversorger mischt mehr bewährte Programme mit neuen und innovativen Lösungen für San AntonioSAN ANTONIO, 4. März 2021 /PRNewswire/ — CPS Energy, das größte kommunale, voll integrierte Strom- und Erdgasversorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, hat offiziell eine Ausschreibung für Programme zur Energieeinsparung und Energieeffizienz gestartet, um die nächste Phase seines preisgekrönten Save for Tomorrow Energy Plan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083203-2&h=3754946199&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083203-2%26h%3D2567084091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcpsenergy.com%252Fcontent%252Fcorporate%252Fen%252Fabout-us%252Fprograms-services%252Fsave-for-tomorrow-energy-plan.html%26a%3DSave%2Bfor%2BTomorrow%2BEnergy%2BPlan&a=Save+for+Tomorrow+Energy+Plan] (STEP) zu entwickeln. Das FlexSTEP(SM )RFP versucht, mehr bewährte Programme mit neuen und innovativen Lösungen zu verbinden. Der Geschäftsansatz des Energieversorgers ist es, global zu denken und gleichzeitig lokal zu handeln. Dieser Ansatz wird auch mit der FlexSTEP RFP-Initiative beibehalten, die die Zuverlässigkeit von CPS Energy weiter stärken wird.https://mma.prnewswire.com/media/1447811/CPS_Energy_FlexSTEP.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1447811/CPS_Energy_FlexSTEP.jpg]Die schwerwiegenden Auswirkungen des historischen Wintersturms im Februar in Texas zeigen den Zusammenhang zwischen ganzjährigem Sparen und Energieeffizienzprogrammen, die die Zuverlässigkeit der Energieversorgung unserer Gemeinschaft verbessern. Der Einsatz dieser Programme trug zu erheblichen Einsparungen beim Energiebedarf bei, die in Kombination mit den Maßnahmen zur Stabilisierung unseres Stromsystems dazu beitrugen, einen möglichen landesweiten Ausfall des Stromnetzes während des Sturms zu vermeiden. Zusätzliche erfolgreiche Programme zu schaffen, die zukunftsorientiert sind, ist das Ziel des FlexSTEP RFP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083203-2&h=4067436988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083203-2%26h%3D1566004643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cpsenergy.com%252Fflexsteprfp%26a%3DFlexSTEP%25C2%25A0RFP&a=FlexSTEP%C2%A0RFP], und CPS Energy bewegt sich schnell, um die Werkzeuge zu verbessern, die es verwendet, um Kunden zu helfen, proaktiv zu regeln, wie sie Energie nutzen.”Unsere Gemeinde hat viel Erfahrung mit dem Energiesparen in der Hitze unserer texanischen Sommer, und der jüngste Wintersturm unterstreicht die Bedeutung des Energiesparens bei jeder Art von extremem Wetter. Wir müssen unseren Kunden innovative und vielfältige Programme anbieten, die ihnen helfen, ihren Energieverbrauch in allen Jahreszeiten zu regeln, denn Sparbemühungen sind wertvoll und notwendig und können nicht länger nur als Sommeraktivität betrachtet werden”, sagte Paula Gold-Williams, Präsidentin & CEO von CPS Energy.”Da wir leidenschaftlich und umsichtig vorgehen, beinhaltet unsere FlexSTEP-Ausschreibung eine Suche nach Ideen und Produkten, die wir noch nicht gesehen haben. Wir erweitern unsere Reichweite global, um weltweit führende Lösungen zu finden. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahrzehnt erfolgreicher, erschwinglicher Energieeffizienzlösungen, die es unserer Gemeinde ermöglichen, die Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu übernehmen und das preisgekrönte Programm unserer Gemeinde in die Zukunft zu führen”, so Gold-Williams weiter.Die FlexSTEP-Initiative von CPS Energy ist ein zukunftsorientiertes, langfristiges Paket von Programmen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz. Das RFP besteht aus zwei Teilen: “Tried & True” Programme und “Innovative & New” Lösungen. Die “Tried & True”-Programme des Versorgers haben sich bei den Kunden im gesamten STEP als beliebt erwiesen, da sie helfen, ihre Rechnungen zu senken und den Energiebedarf zu reduzieren. Beispiele hierfür sind Programme für Privathaushalte, wie z. B. Rabatte für energieeffiziente Produkte, Hausenergiebewertungen und das Casa Verde-Wetterschutzprogramm. Beispiele für kommerzielle Programme beinhalten ebenfalls Rabatte, zusätzlich zu Anreizen für Schulen und kleine Unternehmen, die die genehmigten Energiesparmaßnahmen übernehmen.Der Teil “Innovative & New” der Ausschreibung sucht nach zusätzlichen Angeboten, die den Kunden helfen, Strom und Geld zu sparen, indem sie ihr Verhalten ändern, Rabatte für die Einführung neuer Technologien erhalten und an Programmangeboten teilnehmen, indem sie Barrieren durch eigenkapitalbasierte Programme beseitigen. Beide Teile der Ausschreibung befassen sich mit der Reduzierung des Energieverbrauchs der Kunden und der Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Versorgungsunternehmens.Die Frist für den Eingang der Vorschläge ist der 30. April 2021. Der mit dem RFP verbundene Zeitplan sieht wie folgt aus:

Milestone Datum: — RFP-Ausgabe

1. März 2021 — Nicht-obligatorische

Vorbesprechung

15. März 2021 — Deadline für Rückfragen Bis 17:00 Uhr (CT) am

23. März 2021 — CPS Energy Antworten Bis 17:00 Uhr (CT) am

auf eingereichte 6. April 2021

Fragen — Teilnehmervorschläge Bis 15:00 Uhr (CT) am

fällig 30. April 2021 — Teil A –

Vorgeschlagener

Vertragsbeginn

August 2021 — Teil B –

Vorgeschlagener

Vertragsbeginn

Februar 2022 —

Die FlexSTEP-Initiative befasst sich mit der Steuerung des Energiebedarfs und der Reduzierung der Strommenge, die produziert werden muss, um die zuverlässige Stromversorgung der Gemeinde zu gewährleisten. Das STEP wird als “Fünfter Treibstoff” im vielfältigen Stromerzeugungsportfolio von CPS Energy betrachtet und begann 2009 mit dem Ziel, bis 2020 771 Megawatt (MW) einzusparen. STEP bietet Programme und Energiesparmaßnahmen, um Kunden in die Lage zu versetzen, ihren Energieverbrauch durch Energieeffizienz, Witterungsanpassung, Demand Response und die Nutzung von Solarenergie auf Dächern zu steuern. Das Ziel wurde zu Beginn des Jahres 2019 erreicht. Im Jahr 2020 genehmigten das CPS Energy Board of Trustees und der Stadtrat von San Antonio die Verlängerung des sehr beliebten STEP-Programms mit einer Überbrückung für ein weiteres Jahr, um 75 MW an zusätzlichen Einsparungen zu erreichen. Im Jahr 2021 genehmigte der Stadtrat eine Verlängerung der STEP Bridge, damit CPS Energy die von der COVID-19-Pandemie betroffenen Programmziele erreichen kann.STEP Programm Highlights und Errungenschaften:

— Ursprüngliches Ziel: Bis 2020, bis zu 771 MW einsparen, was in etwa

der Leistung eines Kraftwerks entspricht.

— Erreichte Energieeinsparung: Das Ziel wurde mit Energieeinsparungen von

845 MW kumulierter Nachfragereduzierung übertroffen.

— Erreichter Zeitplan: Das Ziel wurde Anfang August 2019 erreicht, ein

Jahr früher als geplant.

— Budget-Ergebnis: Das STEP Programmziel wurde 120 Mio. $ unter dem

ursprünglichen Budget von 849 Mio. $ erreicht.

— Lokale wirtschaftliche Leistung: Es wurden schätzungsweise 600

Arbeitsplätze pro Jahr geschaffen, mit einer kumulativen

wirtschaftlichen Auswirkung von 5 Milliarden Dollar.

— Umweltleistung: Die CO2-Emissionen wurden um 3,3 Millionen Tonnen

reduziert.

— Latente Vermögensleistung: Das Energieunternehmen hat den Bau eines

neuen Kraftwerks in den letzten 10 Jahren zurückgestellt.

— Beispiel für greifbares Ergebnis: Die Energieeinsparungen durch das

STEP-Programm reichten allein im GJ 2019 aus, um 104.000 Haushalte mit

Strom zu versorgen.

Als Komponenten der innovativen Flexible Path(SM)-Strategie von CPS Energy, die 2017 eingeführt wurde, arbeiten FlexSTEP und die laufenden FlexPOWER Bundle(SM)-Initiativen zusammen, um innovative Lösungen für den wachsenden Energiebedarf von San Antonio zu finden. FlexSTEP-Programme werden helfen, die Nachfrageseite der Energie zu managen, während die FlexPOWER Bundle-Initiative das Management der Energieversorgungsseite, also der Stromerzeugung, verbessern wird.Eine kürzlich durchgeführte globale Ausschreibung für die FlexPOWER Bundle-Initiative des Energieversorgers suchte nach neuen Lösungen für die Energieerzeugung und wird voraussichtlich im Sommer 2021 vergeben werden. Weitere Details zum FlexPOWER BundleRFP finden Sie unter cpsenergy.com/flexrfp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083203-2&h=2813810572&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083203-2%26h%3D300360659%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cpsenergy.com%252Fen%252Fwork-with-us%252Fprocurement-and-suppliers%252Fflex-path-rfp.html%26a%3Dcpsenergy.com%252Fflexrfp&a=cpsenergy.com%2Fflexrfp]. Erfahren Sie mehr über den FlexSTEP RFP auf https://www.cpsenergy.com/flexsteprfp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083203-2&h=2071946257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083203-2%26h%3D220592689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cpsenergy.com%252Fflexsteprfp%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cpsenergy.com%252Fflexsteprfp&a=https%3A%2F%2Fwww.cpsenergy.com%2Fflexsteprfp]. Beide Initiativen sind wichtige Meilensteine für die Flexible Path-Strategie von CPS Energy zur Transformation in eine saubere Energiezukunft. Die Geschäftsentscheidungen des Versorgungsunternehmens basieren auf den Leitpfeilern Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit für den Kunden, Umweltverantwortung, Sicherheit und Nachhaltigkeitund der Verpflichtung, eines der am besten geführten und finanziell verantwortungsvollstenVersorgungsunternehmen der Nation zu sein.Informationen zu CPS Energy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083203-2&h=490527007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083203-2%26h%3D436730591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cpsenergy.com%252Fen.html%26a%3DAbout%2BCPS%2BEnergy&a=Informationen+zu+CPS+Energy]CPS Energy wurde 1860 gegründet und ist das landesweit größte öffentliche Strom-, Erdgas- und Elektrizitätsunternehmen, das 860.934 Strom- und 358.495 Erdgaskunden in San Antonio und Teilen von sieben angrenzenden Bezirken sicher, zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen versorgt. Die kombinierten Energierechnungen unserer Kunden gehören zu den niedrigsten der 20 größten Städte des Landes – und generieren gleichzeitig seit mehr als sieben Jahrzehnten 8 Milliarden US-Dollar an Einnahmen für die Stadt San Antonio. Als zuverlässiger und starker Partner der Gemeinde konzentrieren wir uns kontinuierlich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, wirtschaftliche Entwicklung und Bildungsinvestitionen. Getreu unserer "People First"-Philosophie werden wir von unserer qualifizierten Belegschaft angetrieben, deren Engagement für die Gemeinschaft durch das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter für unsere Stadt und durch Programme, die unseren Kunden einen Mehrwert bieten, deutlich wird. CPS Energy gehört zu den besten Abnehmern von Windenergie im öffentlichen Bereich in den USA und ist die Nummer eins in Texas bei der Solarstromerzeugung.