19:04 | 16.10.2021

Die “Liaoning Cuisine – 2021 Northeast Asia Popular Cuisine Culture Exchange Week” wird in der nordostchinesischen Stadt Shenyang eröffnet

SHENYANG, China, 16. Oktober 2021 /PRNewswire/ — Die “Liaoning Cuisine – 2021 Northeast Asia Popular Cuisine Culture Exchange Week” wurde am 9. Oktober 2021 im Shenyang New Urban Center in der Stadt Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet und konzentriert sich auf die Einführung der Spezialitätenküche von Liaoning, die Förderung des Verständnisses zwischen den nordostasiatischen Ländern und das gegenseitige kulturelle Lernen, so das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang.https://mma.prnewswire.com/media/1661210/chefs_cook_at_the_scene.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1661210/chefs_cook_at_the_scene.jpg]Während der Woche finden fünf große thematische Aktivitäten in der Stadt statt: Die “Bergküche” von Dandong, die “Liao-Küche” von Shenyang, die “Meeresküche” von Zhuanghe, die “Fusionsküche” von Dalian und die “Reisküche” von Panjin, indem chinesische und ausländische Spitzenköche eingeladen werden, die Küche von Liaoning zu besuchen und Lebensmittel aus Liaoning auszuwählen, um die Kultur der Volksküche auszutauschen.Chinesische Köche und japanische Köche bereiteten für die Gäste der Eröffnungszeremonie Gerichte mit den speziellen Zutaten der Region Liaoning zu, nämlich Panjin-Krabbe und Regenbogenforelle. Drei einheimische Feinschmecker aus Liaoning bringen Regenbogenforelle, chinesisches Sauerkraut und spezielle Getreidesorten mit, um eine Vielzahl von Zutaten für Köche in Nordostasien zu liefern.Eine Reihe von Aktivitäten wie die Ausstellung “Nordostasiatische Küche und Landschaftsfotografie” und die Ausstellung “Nordostasiatische Produkte” werden ebenfalls während der Veranstaltung stattfinden, um den Austausch zwischen den Kulturindustrien und die Handelskooperation zu fördern, der Welt ein offenes, echtes und umfassendes Liaoning zu zeigen und die Küche Liaonings bekannt zu machen.Liaoning verfügt über fruchtbares Land und reiche Produkte, ein weltweit seltenes Gebiet mit Bergen, Meeren, Wäldern, Seen, Gras und Sand, das auch ein wichtiger Ort des kulturellen Austauschs zwischen Ost und West ist. Liaoning ist ein wichtiges Produktionsgebiet und eine wichtige Exportbasis für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit chinesischen Merkmalen, liegt im Zentrum Nordostasiens, ist das einzige Land- und Seetor Chinas nach Nordostasien und eine wichtige Knotenpunktprovinz für den Aufbau der “Belt and Road Initiative”.Links für Bildanhänge : Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404011 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404011] Bildunterschrift: Chinesische und ausländische Spitzenköche kochen vor OrtFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1661210/chefs_cook_at_the_scene.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1661210/chefs_cook_at_the_scene.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1661210/chefs_cook_at_the_scene.jpgThe Information Office of Shenyang People’s Government CONTACT: KONTAKT: Frau Liu, Tel: +86-10-63074558