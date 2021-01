12:36 | 26.01.2021

Die Produktionsstätte für Batteriematerialien von Johnson Matthey in Konin, Polen, wird zu 100 % mit erneuerbarem Strom betrieben

LONDON, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ — Johnson Matthey (JM), ein Marktführer im Bereich nachhaltiger Technologien, hat bestätigt, dass seine Batterie-Kathodenmaterialfabrik in Konin, Polen, ab dem ersten Produktionstag ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben wird.JM hat einen Vertrag mit Axpo Polska sp. z o.o unterzeichnet, einem führenden europäischen Hersteller und Vermarkter von erneuerbaren Energien, der auf Solar- und Windinvestitionen spezialisiert ist. Axpo Polska sp. z o.o wird Johnson Mattheys neues Werk in Konin, das voraussichtlich 2022 in Betrieb genommen wird, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgen. Das Werk soll ab 2024 Automobilplattformen beliefern. Die Verwendung von 100 % erneuerbarer Energie wird die CO(2)-Bilanz der Anlage erheblich reduzieren und Polens Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft unterstützen.Die neue Anlage in Konin stellt einen wichtigen Schritt in der Kommerzialisierung von eLNO® dar, JMs Portfolio an fortschrittlichen, hoch-nickelhaltigen Kathodenmaterialien, die für PHEV/BEV-Autobatterieanwendungen entwickelt wurden. Da die Produktion zu 100 % durch erneuerbare Energien betrieben wird, verfügt eLNO über eine positive Umweltbilanz, die zu einer nachhaltigen Batteriewertschöpfungskette beiträgt.Die Versorgung mit 100 % Energie aus erneuerbaren Quellen vom ersten Tag an bestätigt das Engagement von Johnson Matthey für Nachhaltigkeit sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Dies ist der erste Schritt im Rahmen des Plans von Johnson Matthey, in strategische Partnerschaften zu investieren, um eine neue, langfristige Versorgung mit erneuerbarer Energie zu garantieren, während der Geschäftsbereich Batteriematerialien seine Produktionskapazitäten ausbaut.Christian Günther, Chief Executive für Battery Materials (Batteriematerialien) bei JM kommentiert: “Die Herstellung von Batteriematerialien ist sehr energieintensiv. Wenn unsere Produktionsstätte in Konin mit der geplanten Kapazität produziert, wird sie den Gesamtenergieverbrauch von JM deutlich erhöhen. Daher ist es entscheidend, dass wir die CO(2)-Bilanz der Anlage von Anfang an minimieren, um eine nachhaltige Batterie-Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Es reicht uns nicht, eine große Rolle in der Zukunft von Elektrofahrzeugen zu spielen – bei allem, was wir bei Johnson Matthey tun, liegt uns Nachhaltigkeit am Herzen, da wir danach streben, die Welt zu einem saubereren und gesünderen Ort zu machen.”Johnson Matthey ist ein weltweit führendes Unternehmen für wissenschaftliche Lösungen, die eine sauberere und gesündere Welt ermöglichen. Seit über 200 Jahren engagieren wir uns für Innovationen und technologische Durchbrüche, um die Leistung, Funktion und Sicherheit der Produkte unserer Kunden zu verbessern. Im Jahr 2020 erhielten wir das Green Economy Mark der Londoner Börse, das Unternehmen verliehen wird, die mehr als 50 % ihres Umsatzes mit Umweltlösungen erzielen. Unsere Lösungen haben einen globalen Einfluss auf Bereiche wie emissionsarmen Transport, Pharmazeutika, chemische Verarbeitung und die effizienteste Nutzung der natürlichen Ressourcen des Planeten. Heute arbeiten mehr als 14.000 Mitarbeiter von Johnson Matthey mit unserem Netzwerk von Kunden und Partnern zusammen, um die Welt um uns herum nachhaltig zu verändern. Johnson Matthey ist Mitglied der Global Battery Alliance und unterstützt die zehn Prinzipien der GBA für eine nachhaltige Batterie-Wertschöpfungskette.Weitere Informationen unter www.matthey.com [http://www.matthey.com/]Inspiring science, enhancing lifeeLNO ist eine Marke der Johnson Matthey Public Limited Company Johnson Matthey PLC CONTACT: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:jmpr@matthey.com, +44 (0)207 269 8028 Web site: https://matthey.com//www.matthey.com/