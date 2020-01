11:00 | 29.01.2020

Dole erhält den Social Responsibility Award der costaricanisch-nordamerikanischen Handelskammer

Die Dole Food Company gab bekannt, dass die Standard Fruit Company der Costa Rica SA, eine Tochtergesellschaft der Dole Food Company, am 22. November von der costaricanisch-nordamerikanischen Handelskammer (AmCham) im Zusammenhang mit der Green Star-Initiative des Unternehmens die Auszeichnung „Social Responsibility in Action“ erhalten hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005323/de/(LtoR): Roberto Cordero – Climate Change & Sustainability Services Partner (Ernst & Young). Jonatan Steinig – Technical Advisor for Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. Melina Mardones – Technical Advisor for the Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. José Alberto Samudio – Senior Environmental Technician. Edwin Retana – Senior Environmental Technician. Natalia Díaz – Public Affairs / Dole Tropical Products Latin America. Elías Solías – President of AmCham Costa Rica. José Pablo Masís – HR Supervisor / Standard Fruit Company of Costa Rica. André Garnier – Minister of Coordination with the private sector. Renato Acuña – President / Dole Tropical Products Latin America. Marco Tulio Escobedo – HR Director / Standard Fruit Company of Costa Rica. Sharon Day – US ambassador to Costa Rica. Rudy Amador – Regional Director Product Stewardship & Sustainable Agriculture / Dole Tropical Products Latin America. (Photo: Business Wire)

Das Programm der Green Star Initiative begann im Jahr 2016 als integrierter Ansatz für das Landschaftsmanagement im Valle La Estrella, der Umweltbildung, ökologische Wiederherstellung, Energie und Landwirtschaft, biologische Vielfalt und Klimaneutralität in ein Produktionsmodell für die Bananenindustrie einbezog. Eine der Hauptkomponenten des Projekts war die Klimaneutralität. Dazu gehörten die Implementierung von Feldmethoden zur Reduzierung und Minderung des CO2-Fußabdrucks, die Messung sowohl der Emissionen als auch der Kohlenstoffbindung in vorhandenen Waldbeständen sowie die Bestimmung der Kohlenstoffbilanz für die Vorgänge im Estrella-Tal. Die Bananenoperationen erwiesen sich als CO2-positiv und die Informationen, die in diesem Programm entwickelt wurden, können zur Erlangung des offiziellen Klimaneutralitätsstatus für den Betrieb verwendet werden. „Die ökologische Nachhaltigkeit ist für unser Wachstum und für unser gesamtes Geschäft von entscheidender Bedeutung“, erklärte Renato Acuña, Präsident von Dole Tropical Products Latin America. „Die Green Star-Initiative zeigt, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt nicht im Widerspruch zu Geschäftsentscheidungen stehen muss. Wir alle bei Standard Fruit und Dole glauben fest an das, was wir tun, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, und es ist uns eine Ehre, von AmCham für unsere Bemühungen ausgezeichnet zu werden.“ Mit der Auszeichnung „Social Responsibility in Action“ möchte AmCham Unternehmen fördern und anerkennen, die eine verantwortungsvolle und integrale Geschäftsführung haben und die Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereiche für die Entwicklung des Landes vereinen. Im Jahr 2019 wurden 30 Unternehmen für insgesamt 37 Programme in 5 Kategorien nominiert: Öffentlich-private Partnerschaften, Gemeinschaft, Mitarbeiter, Umwelt und Wertschöpfungskette. Das Projekt Green Star-Initiative war der Gewinner unter den achtzehn Bewerbern in der Kategorie Umwelt. Die Preisverleihung brachte viele besondere Gäste zusammen, darunter waren der Minister für Koordinierung mit der Privatwirtschaft, André Garnier; die Ministerin für Wirtschaft, Industrie und Handel, Victoria Hernández; die US-Botschafterin in Costa Rica, Sharon Day, und mehr als 200 Führungskräfte und Vertreter der Wirtschaft.

