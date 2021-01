10:00 | 25.01.2021



E-FUEL CORPORATION: “ABGEWIESENE ENERGIE” DER ECHTE SCHULD HINTER KLIMAWANDEL UND WIE MAN ES BEENDET



Die E-Fuel Corporation, ein in Texas ansässiges Technologieunternehmen, hat einen revolutionären Weg gefunden, um die größte Energiequelle auf dem Planeten “abgelehnte Energie” wiederzuverwenden, die Experten als Hauptursache identifiziert haben des Klimawandels.

Nach Untersuchungen des Lawrence Livermore National Laboratory und des US-Energieministeriums machte abgelehnte Energie im Jahr 2019 erstaunliche 67,5 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in den USA aus.

Um es einfach auszudrücken: Wenn Sie drei Gallonen Kraftstoff in Ihr Fahrzeug eingefüllt haben, liefert nur eine Gallone mechanische Energie, um die Räder zu drehen, und die verbleibenden zwei Gallonen werden durch den Kühler, das Auspuffrohr und die Motorreibungswärme an die Atmosphäre abgegeben. Sogar Elektrofahrzeuge geben während des Lade- und Entladezyklus der Batterie ständig Energie ab, die sich mit zunehmendem Alter der Batterie beschleunigt.

DIE LÖSUNG: E-Fuel Rejected Energy Reactor

Tragischerweise ist die jährliche Rate der zurückgewiesenen Energie in den letzten 12 Jahren um 0,3 Prozent gestiegen – was wesentlich schlechter ist als bei anderen angeblichen Daten zum Klimawandel. Obwohl wir nicht einfach aufhören können, Kraftstoffe auf Kohlenstoffbasis zu verwenden (da fast jedes kommerzielle und industrielle Produkt davon abhängt), hat E-Fuel einen aggressiven, innovativen Weg gefunden, um es zu verbrauchen, der den Planeten schnell abkühlt.

Obwohl zurückgewiesene Energie die größte ungenutzte Energiequelle des Planeten darstellt, wurde sie in den letzten 138 Jahren – trotz ihres enormen Potenzials – weitgehend ignoriert. Und dieses ungeheure Versehen hat die Ökosysteme der Erde beschädigt und eine existenzielle Bedrohung für unzählige Tierarten dargestellt.

E-Fuel konnte das 138 Jahre alte Problem lösen, indem ein kleiner Reaktor geschaffen wurde, der sowohl Brennstoff- als auch Stromerzeugungsprozesse in einem System enthält, damit die zurückgewiesene Energie wiederverwendet werden kann. In einfachen Worten, jetzt werden 3 Gallonen verwendet, wenn mit voller Effizienz sowohl Kraftstoff als auch elektrischer Strom erzeugt werden, wodurch der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen in der Vergangenheit um zwei Drittel reduziert werden.

Energie sparen… und der Planet

E-Fuel ist der Ansicht, dass diese Lösung ein praktikables Mittel darstellt, um die Energiearmut erheblich zu verringern und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Menschheit zu verringern. Die ersten proprietären Reaktorsendungen von E-Fuel konzentrieren sich auf die Herstellung kostengünstigerer und kohlenstoffarmerer Stoffe für Strom, Ethanol, Wasserstoff und Kerosin.

