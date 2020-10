10:58 | 09.10.2020



Eine gigantische Fusion in Höhe von 500 Millionen US-Dollar im Bereich PVC-Stabilisatoren: OYAK fusionierte mit Akdeniz Kimya und Chemson und wurde zum größten Unternehmen der Branche



OYAK fügte ein zusätzliches Unternehmen der Fusion hinzu und konzentriert sich weiterhin auf Effizienz und Rentabilität. Nach der Fusion seiner Unternehmen in der Zement- und Energiebranche fusionierte OYAK mit Akdeniz Kimya, einem seiner Unternehmen, das in der chemischen Industrie tätig ist, und mit Chemson, einem im Jahr 2013 unter dem Namen „Akdeniz Chemson” erworbenen österreichischen Unternehmen. Somit hat Akdeniz Chemson mit Geschäftstätigkeiten auf fünf Kontinenten und Umsatzerlösen in 110 Ländern nun ein Umsatzvolumen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erreicht und sich zum weltweit größten Unternehmen im Bereich der PVC-Stabilisatoren entwickelt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201009005148/de/Akdeniz Chemson (Photo: Business Wire)Süleyman Savaş Erdem, General Manager von OYAK, sagte: „Wir erachten die Phase der Pandemie als eine ,entscheidende Phase’ für OYAK. Im Laufe dieses Prozesses werden wir weiterhin unsere Kräfte bündeln, um eine effizientere und wettbewerbsfähigere Struktur aufzubauen. Wir haben uns durch die Fusion mit Akdeniz Kimya zum weltweit größten PVC-Stabilisator und mit Chemson, dem Unternehmen, das auf fünf Kontinenten tätig ist, zum Marktführer in der Türkei entwickelt. Dank dieser neuen Struktur wurden wir zu einem Unternehmen, das in nahezu jeder Region auf dem Globus, von Europa bis Afrika, von Amerika bis nach Asien und vom Nahen Osten bis nach Australien tätig ist.”

OYAK, der größte betriebliche Rentenfonds in der Türkei, hat in diesem Jahr einen bedeutenden Schritt in der chemischen Industrie nach den bedeutenden Fusionen zwischen den Zement-und Energieunternehmen vorgenommen. Akdeniz Kimya, das unter den Namen Akdeniz Kimya und Chemson (in Österreich), einem der weltweit größten PVC-Stabilisator-Unternehmen, das OYAK im Jahr 2013 erwarb, tätig ist, schloss sich nun unter dem Markennamen Akdeniz Chemson zusammen. Nach dieser Fusion wurde Akdeniz Chemson zum weltweit größten Unternehmen im Bereich der PVC-Stabilisatoren.

Süleyman Erdem hob hervor: „Wir werden auch nach unserer Fusion unsere Vielfältigkeit in der Branche und in unseren Produktgruppen vergrößern.”

Süleyman Savaş Erdem, General Manager von OYAK, hob hervor, dass sie auch weiterhin ihren Zukunftshorizont durch strategische Übernahmen und Fusionen im Laufe der Pandemie, die sie als „entscheidende Phase” erachten, im Blick behalten werden. Süleyman Erdem konstatierte, dass sie beabsichtigen, Akdeniz Chemson in ein Unternehmen zu transformieren, das neue Produkte für unterschiedliche Branchen und Märkte zusätzlich zu bereits bestehenden Produktgruppen entwickeln und produzieren wird.

Süleyman Erdem betonte, dass Akdeniz Chemson seinen Wachstumspfad weiter fortsetzen wird in Übereinstimmung mit seiner Vision, ein Portfolio-Unternehmen der Branche zu werden.

Süleyman Erdem betonte, dass sie ein Unternehmen geschaffen haben, das durch die Fusion in allen Teilen der Welt tätig ist und fügte hinzu: „Dieser Schritt wird nicht nur unsere Produktionskapazität stärken sondern auch unsere Umsatzzahlen und Marketing-Aktivitäten. Durch die Fusion mit Akdeniz Kimya, dem Marktführer in der Türkei, und Chemson, dem auf fünf Kontinenten tätigen Unternehmen, wurden wir zu einem vereinten Unternehmen mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar. Unser Ziel bleibt das Erreichen eines Volumens in Höhe von 750 Mio US-Dollar durch unsere Produktions-, Umsatz- und Marketing-Aktivitäten.”

Wir sind die einzige Organisation, die den Anforderungen in puncto Rohmaterial in seinem eigenen strukturellen Rahmen gerecht wird.”

Süleyman Savaş Erdem konstatierte, dass es sich bei Akdeniz Chemson um den weltweit größten Lieferanten handelt und betonte: „Die Fusion wird uns die globale Marktführerschaft bringen und dabei wird es sich um eine Plattform zur Einführung neuer Produkte und Sektoren der chemischen Industrie handeln. Wir beabsichtigen nicht nur die Produktion von PVC-Zusatzstoffen sondern auch von Spezialchemikalien für die Agrar-, Bau- und Verpackungsindustrie. Akdeniz Chemson ist das erste und einzige Unternehmen, das eine Vielzahl von selbst verwendeten Rohstoffmaterialien produziert und wir werden auch weiterhin unsere Bemühungen verstärken, die Tätigkeiten auf unterschiedliche Regionen auszuweiten und führend in der Branche mit unserer Vision für die Zukunft zu bleiben.”

Durch den Wert, den das Unternehmen schafft, und die Nutzung der Einsparpotentiale in den Branchen in denen es seine Produkte vertreibt, wird OYAK eine jährliche Produktionskapazität von 250.000 Tonnen dank der Akdeniz Chemson Fusion erreichen. Akdeniz Chemson beabsichtigt durch sein wachsendes Kreuzproduktabsatz-Portfolio, ein Kernzentrum der PVC-Branche zu werden und wird seine Produkte in 110 Ländern vertreiben. Mit den besonders im Blickpunkt stehenden Märkten, wie Europa, Russland, die Türkischen Republiken, Nordafrika, dem Nahe Osten, den Vereinigten Staaten, China, Brasilien und Australien wird das Unternehmen in seinen sechs Produktionsstätten im Rahmen einer produktbasierten integrierten Struktur tätig sein. Darüber hinaus wird es über ein effizienteres Managementmodell mit besonders effektiven Verkaufs-, Marketing- und technischen Support-Serviceleistungen an den Produktionsstandorten tätig sein. Infolge einer mehr als 40-jährigen Erfahrung wird Akdeniz Chemson weiterhin eine Vielzahl der kalzium-, zink- und bleibasierten Stabilisator-Zwischenrohstoffe in seinen ständig weiterentwickelten modernen Produktionsstätten produzieren.

Hinweis an Redakteure:Akdeniz Kimya:

Akdeniz Kimya, das im Jahr 1976 in Izmir gegründet wurde, um PVC-Stabilisatoren und unterschiedliche Industriechemikalien zu produzieren und zu vermarkten, entwickelte sich inzwischen zu dem weltweit modernsten integrierten Unternehmen mit der Fähigkeit, eine Vielzahl der kalzium-, zink- und bleibasierten Stabilisator-Zwischenrohstoffe in seinen ständig weiterentwickelten modernen Produktionsstätten zu produzieren.

Akdeniz Kimya schloss sich den OYAK Unternehmen im Jahr 2012 an. OYAK unterstützt Akdeniz Kimya bei der Entwicklung und Produktion neuartiger Lösungen durch seine Unternehmensstruktur, Transparenz, starke finanzielle Infrastruktur und Planung, in der Chemiebranche noch weiter zu wachsen.

Chemson:

Chemson ist ein führender globaler Lieferant von PVC-Zusatzstoffen mit besonderem Fokus auf One-Pack-Stabilisatoren. Mit Vertriebsbüros, Produktionsstätten, eigenen hochqualifizierten Serviceteams und Laboratorien rund um den Globus ist Chemson in der Lage, sehr eng mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten, um einzigartige Fähigkeiten bei der Produkterneuerung und in puncto technischer Exzellenz zur Verfügung stellen zu können.

