0:45 | 24.12.2019

Energía del Pacífico schließt Finanzierung der bisher größten ausländischen Direktinvestition in El Salvador ab

Großes Infrastrukturprojekt zur Versorgung mit verflüssigtem Erdgas (LNG) wird 30 % des Energiebedarfs in El Salvador deckenDeutliche Umweltverbesserungen in El Salvador durch neue saubere Energieerzeugung und geringere Abhängigkeit von schwerem HeizölZuverlässige Energieerzeugung wird das Wirtschaftswachstum ankurbeln, der salvadorianischen Bevölkerung neue Chance eröffnen und zur Stabilität der Region beitragenSAN SALVADOR, El Salvador, 23. Dezember 2019 /PRNewswire/ — Energía del Pacífico (EDP) gab heute den Abschluss der Projektfinanzierung für das derzeit im Bau befindliche Flüssigerdgas (LNG)-to-Power-Projekt im Hafen von Acajutla, El Salvador, bekannt. Das transformative Infrastrukturprojekt bringt dem zentralamerikanischen Staat rund 1 Milliarde Dollar an ausländischen Direktinvestitionen ein und ist damit die größte private Investition, die jemals in diesem Land getätigt wurde. https://mma.prnewswire.com/media/1058658/EDP.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1058658/EDP.jpg]Das Projekt umfasst ein erdgasbefeuertes Kraftwerk mit einer Leistung von 378 Megawatt (MW), eine schwimmende Speicher-Regasifizierungseinheit (FSRU) und eine 44 Kilometer lange Stromübertragungsleitung mit Anschluss an das Central American Electrical Interconnection System, der das Stromnetz des Landes stärkt. Das Projekt soll bis spätestens Ende 2021 in Betrieb gehen.EDP wird eine neue Quelle für thermische Stromerzeugung durch Stromabnahmevereinbarungen mit sieben Verteilungsunternehmen des Landes einführen. Durch die Nutzung von Erdgas wird die Menge an importiertem Diesel- und Schweröl im Strommix El Salvadors verringert, was zu beträchtlichen Umweltvorteilen für das Land und die Region führt.Das US-amerikanische Unternehmen Invenergy, ein weltweit führender privater Entwickler und Betreiber von nachhaltigen Energielösungen, entwickelte EDP in Partnerschaft mit den in El Salvador ansässigen Partnern Grupo Calleja, VC Energy de Centroamerica und Quantum Energy.”Energía del Pacífico ist ein Transformationsprojekt für El Salvador und die gesamte Region – ein leuchtendes Beispiel für die enormen Möglichkeiten, die trotz früherer Hindernisse erreichbar sind, wenn private Initiativen von der Regierung stark unterstützt werden”, so Michael Polsky, Invenergy Founder und Chief Executive Officer. “Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Entwicklung, Engineering, Finanzierung, Bau und Betrieb ist Invenergy einzigartig positioniert, um diese Partnerschaft zu führen und dieses komplexe Projekt zu realisieren.”EDP und Shell haben einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von LNG für das Projekt abgeschlossen. In Partnerschaft mit BW LNG und BW Offshore wird LNG auf einer FSRU, die dauerhaft vor der Küste vertäut sein wird, in Erdgas umgewandelt. Saam Towage wird die Schlepperbetreuung für das Projekt übernehmen. Das an FSRU gelieferte LNG wird regasifiziert und von der FSRU zum Kraftwerk über eine Unterwasserpipeline transportiert, die vom maritimen Infrastrukturunternehmen Boskalis geplant und gebaut wird. Sauberer, zuverlässiger Strom wird von Wärtsilä-Verbrennungsmotoren erzeugt, die mit Erdgas und einem Dampfturbinengenerator betrieben werden. Elecnor wird die 230-kV-Doppelleitung und die dazugehörigen Unterstationen planen und bauen. Die führenden globalen Finanzinstitute Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, IDB Invest, Finnish Export Credit Ltd und KfW IPEX-Bank sind Kreditgeber des Projekts. White & Case fungierte als Transaktions-Rechtsberater, Arias als salvadorianischer Rechtsberater und Astris Finance als Finanzberater für EDP.Ronald Johnson, US-Botschafter in El Salvador, meinte dazu: “Das Energía del Pacífico-Projekt stellt eine bedeutende Investition in die Energiezukunft El Salvadors dar. Mit Invenergy als führendem Partner und der Finanzierung durch OPIC ist EDP genau die Art von privatwirtschaftlichen Infrastrukturinvestitionen, die die America Crece-Initiative der Vereinigten Staaten in der gesamten Region fördern wird”.Für den Betrieb und die Instandhaltung des Kraftwerks, der FSRU und der zugehörigen Infrastruktur werden achtzig hochwertige Vollzeit-Dauerarbeitsplätze geschaffen. Der Bau des Projekts erfordert mehr als 1.000 Arbeitskräfte.EDP wird während der Laufzeit des Projekts Millionen von Dollar für wirtschaftliche und soziale Projekte in Acajutla und der umliegenden Region bereitstellen. Im Rahmen seines sozialen Engagements hat EDP bereits mehrmals Strom für die Farmen und Familien in El Salvador bereitgestellt und die Schule in Acajutla modernisiert sowie die Straßen-, Kanal- und Wasserinfrastruktur verbessert.Informationen zu InvenergyWir sind Innovatoren, die eine nachhaltige Welt aufbauen. Invenergy und seine verbundenen Unternehmen entwickeln, besitzen und betreiben groß angelegte nachhaltige Energieerzeugungs- und Speicheranlagen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien. Die Firmenzentrale von Invenergy befindet sich in Chicago. Das Unternehmen verfügt über regionale Entwicklungsfilialen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Japan, Polen und Schottland. Invenergy hat erfolgreich mehr als 24.000 Megawatt an Projekten entwickelt, die sich im Betrieb, im Bau oder in Auftrag befinden, darunter Wind-, Solar- und Erdgasanlagen zur Stromerzeugung sowie hochmoderne Energiespeicherprojekte. Weitere Informationen finden Sie auf www.invenergyllc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2678435-1&h=3485342610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2678435-1%26h%3D4140480394%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.invenergyllc.com%252F%26a%3Dwww.invenergyllc.com&a=www.invenergyllc.com].https://mma.prnewswire.com/media/530142/Invenergy_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/530142/Invenergy_Logo.jpg]Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1058658/EDP.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2678435-1&h=2038166905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2678435-1%26h%3D2379611035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1058658%252FEDP.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1058658%252FEDP.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1058658%2FEDP.jpg] Logo – https://mma.prnewswire.com/media/530142/Invenergy_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2678435-1&h=2446466908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2678435-1%26h%3D2509314953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F530142%252FInvenergy_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F530142%252FInvenergy_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F530142%2FInvenergy_Logo.jpg]Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1058658/EDP.jpghttps://mma.prnewswire.com/media/530142/Invenergy_Logo.jpgInvenergy CONTACT: KONTAKT: Elizabeth Conley, Vice President, Communications,econley@invenergyllc.com