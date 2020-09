15:43 | 11.09.2020

EODev (Energy Observer Developments) sammelt 20 Millionen Euro zur Beschleunigung der Industrialisierung seiner Wasserstofflösungen

EODev (Energy Observer Developments) meldet den Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde zur Beschleunigung der Industrialisierung und Kommerzialisierung seiner Lösungen, die auf der Grundlage der neuesten Wasserstofftechnologien entwickelt wurden.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200911005291/de/GEH2 , the electro hydrogen generator

Credit: Kadeg Boucher/EODev

Dank einer Seed-Runde Mitte 2019 konnte EODev seine operative Struktur aufbauen, erste strategische Vereinbarungen und Verträge abschließen und Prototypen finanzieren und entwerfen. Heute gibt EODev den Abschluss der ersten Finanzierungsrunde über insgesamt 20 Millionen Euro bekannt und stellt sich damit als einer der innovativen Akteure der französischen Wasserstoffbranche auf, deren Wachstum inzwischen ein Schwerpunkt der Regierung ist. Mit den Mitteln kann die Industrialisierung und Kommerzialisierung von nachhaltigen, zuverlässigen, innovativen und zugänglichen Energielösungen beschleunigt werden. Die Produkte von EODev berücksichtigen die gesamte Energiekette: Wasserstoffgeneratoren im mittleren Leistungsbereich (GEH2®), Wasserstoff-Bordenergiesysteme (REXH2®) für den Einsatz auf See und Flüssen (Antrieb und Energiebedarf der Bordsysteme) sowie mobile schwimmende Wasserstofftankstellen (STSH2) für die Produktion und Verteilung von grünem Wasserstoff. EODev konnte dabei auf das volle Vertrauen und die Unterstützung seiner Anteilseigner und langjährigen Partner der Odyssee der Energy Observer (die Accor-Gruppe und Thélem Assurances) und die Beteiligung der neuen, in das Projekt involvierten industriellen Akteure (die Monnoyeur-Gruppe) zählen. Dieses Engagement unterstreicht die technische Spitzenleistung der angebotenen Produkte und Bedeutung einer Strategie mit eindeutiger Ausrichtung auf den Energiewandel. Mit Technologien, die direkt auf die Nachfrage nach einer effizienten und zugänglichen Wasserstoffnutzung mit begrenztem ökologischem Fußabdruck ausgerichtet sind, ist EODev bereit, einen Beitrag zu den von der Regierung angekündigten Zielen im Rahmen des Plans „France Relance“ zu leisten. Dieser markiert einen Wendepunkt in der Unterstützung der gesamten Wasserstoffbranche. Im März 2019 gegründet, ist EODev das Ergebnis der Forschung und Entwicklung an Bord der Energy Observer, dem ersten energieautarken Wasserstoffschiff, das die Welt umrundet. Das Unternehmen profitiert somit von der Expertise, welche die Techniker erworben haben und die auf den 30.000 Seemeilen, die das Laborschiff seit 2017 unter Einsatz von Wasserstoff-/Brennstoffzellentechnologien bereits zurückgelegt hat, validiert wurde.

Über EODev

EODev mit Sitz in Saint-Malo (Frankreich) ist eine Tochtergesellschaft der Energy-Observer-Gruppe. Die Organisation verbindet Expeditionen mit Innovationen und entwickelt Lösungen, die beweisen, dass eine andere Zukunft, die Mensch und Natur mehr Rücksicht entgegenbringt, möglich ist. Das Unternehmen hat den Ehrgeiz, mit dem Angebot nachhaltiger, zuverlässiger und zugänglicher industrieller Lösungen ein wichtiger Akteur und Beschleuniger des Energiewandels zu sein. Die von EODev entwickelten Produkte und Lösungen basieren auf der intelligenten und optimierten Nutzung von Energiemixen, für die verschiedene erneuerbare Energiequellen und Wasserstoff als Speichermedium kombiniert werden. Das Unternehmen bietet mit seiner Energieberatungsabteilung Energy Designer zudem Dienstleistungen zur Optimierung des Energiemixes an.

