Epsilon Advanced Materials steigt mit Inbetriebnahme von Produktionsanlage zur Herstellung von Anodenmaterialien aus synthetischem Graphit für Lithiumbatterien in Batteriematerialien-Geschäft ein

Epsilon Carbon, Indiens führendes Unternehmen für Kohle und Kohlenstoffprodukte, diversifiziert sich in das Geschäft mit Batteriematerialien, um hochleistungsfähige und hochwertige Kohlenstoffprodukte für Anodenkomponenten von Lithium-Ionen-Batterien (LiB) zu entwickeln und herzustellen. Die Batteriematerialien werden unter dem Dach einer neuen Tochtergesellschaft, Epsilon Advanced Materials, vermarktet, die mit dem Ziel gegründet wurde, ein führender Lieferant von synthetischem Graphitmaterial für Zellenhersteller und Energiespeichergerätefirmen auf der ganzen Welt zu werden. Epsilon hat sein Know-how und seine Technologien durch weltweite Patentanmeldungen geschützt. Diese Patentanmeldungen schützen den Wert des geistigen Eigentums, das das Unternehmen auf dem Gebiet der synthetischen Graphitanoden für Lithium-Ionen-Batterien besitzt. Epsilon Advanced Materials ist der erste Global Player, der vom Rohkohlenteer bis zum synthetischen Graphitanodenprodukt vollständig rückwärtsintegriert ist. Dadurch kann die LiB-Lieferkette mit konsistenten und hochwertigen Anodenmaterialien versorgt werden. Epsilon Advanced Materials hat in Indien die Bereitstellung der benötigten Rohmaterialien in Auftrag gegeben, um jährlich 5.000 Tonnen Anodenmaterial herstellen zu können. Geplant ist, die Kapazität dieser Fertigungsanlage bis 2021 auf 15.000 Tonnen zu verdreifachen und bis 2025 noch weiter auf 50.000 Tonnen pro Jahr auszubauen. Epsilon wird in den nächsten fünf Jahren 70 Millionen USD investieren, um das Kapazitätsziel dieser Fertigungsanlage zu erreichen. Weltweit wurden Versuche mit Anodenmaterialherstellern und Zellherstellern initiiert, um die Qualifikationsphase zu beginnen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Entwicklungsplans des Unternehmens, der weltweit erste vertikal integrierte und nachhaltige Hersteller von synthetischem Hochleistungs-Anodenmaterial in der LiB-Versorgungskette zu werden. Epsilon hat ein zielgerichtetes Forschungs- und Entwicklungslabor eingerichtet, um die gesamte Palette der Kohlenstoffmaterialprüfung sowie Zell- und Ampere-Tests abzudecken, sowie die Prüfung von Lithium-Batteriezellen im Beutel, um die Qualität des Materials durch kontinuierliche Entwicklung gemeinsam mit Kunden weiter zu verbessern. Epsilon untersucht auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Herstellern von Si-Graphit-Anoden, um gemeinsam die nächste Generation von Si-Graphit-Verbundanoden zu entwickeln. Epsilon Carbon betreibt Indiens ersten und größten integrierten Kohlenstoffkomplex auf umweltfreundliche und nachhaltige Weise mit einem CO2-Ausstoß, der um 10 % unter dem globaler Wettbewerber liegt. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung nachhaltiger Materialien für die weltweite LiB-Lieferkette.

Weitere Informationen unter: www.epsilonam.com | info@esilonam.com

