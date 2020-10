0:40 | 09.10.2020

FLIR Systems kündigt vier neue tragbare Wärmebildkameras der Exx-Serie an

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute vier Neuzugänge zu seiner Exx-Serie fortschrittlicher Wärmebildkameras bekannt: die E96, die E86, die E76 und die E54. Im Vergleich zu den Vorgängerkameras der Exx-Serie bieten die neuen Kameras eine verbesserte thermische Auflösung für lebhaftere, leicht lesbare Bilder und eine Routing-Funktion auf der Kamera, um die Effizienz der Vermessung vor Ort zu verbessern. Die neuen Kameras der Exx-Serie wurden entwickelt, um Profis dabei zu unterstützen, frühe Anzeichen von Gebäudeproblemen zu erkennen, Hot Spots zu identifizieren, Fehler in elektrischen und mechanischen Systemen zu beheben und Probleme zu vermeiden, bevor sie Schäden verursachen, die zu teuren Reparaturen führen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008006074/de/The FLIR E96 camera with on-camera routing capability, combined with FLIR Thermal Studio Pro software is used to identify mechanical issues on a factory floor. (Photo: Business Wire)

Die E96 mit einer Auflösung von 640×480 und achtfachem Digitalzoom ist die bisher fortschrittlichste Wärmebildkamera der Exx-Serie. Sie liefert verbesserte Messergebnisse über die größte Entfernung zum Ziel, sodass Fachleute bei sehr hohen Temperaturen von bis zu 1500 Grad Celsius (2732 Grad Fahrenheit), auch in rauen Industrieumgebungen wie Stahlwerken oder Öfen, elektrische Fehler sicher diagnostizieren oder versteckte Anomalien lokalisieren können, um einen reibungslosen Ablauf am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Zum ersten Mal wird FLIR Inspection Route jetzt als Standardfunktion in jeder Kamera der Exx-Serie angeboten und durch die Software FLIR Thermal Studio Pro mit Route-Creator-Plugin ergänzt, die separat als Jahresabonnement erhältlich ist. Das komplette Routing-Paket ermöglicht Fachleuten die Erstellung und den Export von benutzerdefinierten Inspektionsrouten und vorgeplanten Routen, ideal für große oder an mehreren Standorten durchgeführte elektrische oder mechanische Projekte. „Die neuen fortschrittlichen Wärmebildkameras der Exx-Serie ermöglichen es Baufachleuten, Inspektoren, Ingenieuren, Forschern und Wartungspersonal, mehr als je zuvor mit einer tragbaren Wärmebildkamera zu tun“, so Rickard Lindvall, General Manager, Solutions Business bei FLIR. „Mit verbesserter Wärmebildauflösung und Routing-Fähigkeiten auf der Kamera kann die Exx-Serie unseren Kunden helfen, bessere, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Arbeit effizienter und effektiver zu erledigen.“ Die E96, E86 und E76 verfügen über die UltraMax®-High-Definition-Bildverbesserungstechnologie und einen verbesserten Kontrast mit One-Touch-Level- und umfassenden Funktionen zur Anzeige größerer Bilddetails. Darüber hinaus bieten die austauschbaren AutoCal™-Objektive eine vollständige Abdeckung von Nah- und Fernzielen, wobei das eingebaute Laser-Distanzmessgerät den für eine genaue Temperaturmessung erforderlichen scharfen Fokus gewährleistet. Die neuen Kameras der Exx-Serie sind ab heute weltweit über autorisierte Händler und FLIR.com erhältlich. Weitere Informationen über die gesamte Produktreihe der Exx-Serie von FLIR Systems finden Sie unter www.flir.com/exx-series. Bis zum 31. März 2021 erhalten Kunden, die eine Kamera der Exx-Serie kaufen, ein kostenloses dreimonatiges „Thermal Studio Pro“- und ein „Route Creator“-Testpaket. Die Thermal Studio Suite von FLIR ist auch separat im Rahmen eines Jahresabonnements in den Versionen Standard und Pro erhältlich, während die Starter-Version kostenlos angeboten wird. Weitere Informationen zur FLIR Thermal Studio Suite finden Sie unter www.flir.com/thermal-studio-suite.

Über FLIR Systems, Inc.FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes industrielles Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Sensorlösungen für Verteidigungs- und Industrieanwendungen konzentriert. Die Vision von FLIR Systems ist es, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen und Technologien zu entwickeln, die Fachleuten helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

