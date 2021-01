10:19 | 06.01.2021



Freigabe der Aktien von HempFusion Wellness Inc. am 6. Januar 2021 zum Handel unter dem Symbol CBD.U an der Toronto Stock Exchange



HempFusion Wellness Inc. (im Folgenden kurz „HempFusion“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich von CBD für Gesundheits- und Wellnessanwendungen mit Hanfprodukten für vollwertige Nahrungsergänzung, gibt bekannt, dass seine Stammaktien und gewisse andere Wertpapiere zur Markteröffnung am 6. Januar 2021 vorbehaltlich der üblichen Abschlussverfahren an der Toronto Stock Exchange (kurz „TSX“) zum Handel freigegeben werden. Weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Börsennotierung des Unternehmens an der TSX werden in einer späteren Medienmitteilung bekannt gegeben, die am Morgen des 6. Januars 2021 veröffentlicht wird.

Der Inhalt dieser Medienmitteilung wurde von keiner Börsenaufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Diese Medienmitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Ausschreibung eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von HempFusion in irgendeinem Rechtsgebiet dar, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Ausschreibung oder ein derartiger Verkauf rechtswidrig wäre.

Im Namen des Verwaltungsrats

HempFusion Wellness Inc.

Jason Mitchell, N.D.

Chief Executive Officer und Direktor

ÜBER HEMPFUSION

HempFusion ist ein führendes Unternehmen im Bereich von CBD für Gesundheits- und Wellnessanwendungen mit Hanfprodukten für vollwertige Nahrungsergänzung. HempFusion vertreibt seine Marken wie HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research und HF Labs über ca. 4.000 Einzelhändler in allen 50 Staaten der USA sowie an ausgewählten internationalen Standorten. Das vielfältige Produktportfolio von HempFusion, das sich auf die Einhaltung einschlägiger Bestimmungen und Anwendungssicherheit für den Menschen stützt, umfasst 46 Artikelnummern, darunter Tinkturen, rechtlich geschützte und von der FDA zugelassene rezeptfreie Mittel zur topischen Anwendung, Produktlinien für Ärzte/Heilpraktiker und vieles mehr. Da sich HempFusion stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, befinden sich derzeit weitere 30 Produkte in der Entwicklung. HempFusion ist ein Mitglied des Gremiums US Hemp Roundtable, und Probulin Probiotics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HempFusion, ist laut Daten von SPIN eines der wachstumsstärksten Unternehmen für Probiotika in den USA. Die CBD-Produkte von HempFusion beruhen auf einem rechtlich geschützten Whole Food Hemp Complex™ und sind im Einzelhandel oder online bei HempFusion unter www.hempfusion.com oder www.probulin.com erhältlich.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (gesamthaft kurz als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen von HempFusion und seine Ansichten zu zukünftigen Ereignissen beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Meinungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder thematisieren (häufig, jedoch nicht immer durch die Verwendung von Wörtern oder Formulierungen wie „dürfte zu … führen“, „wird angenommen“, „geht davon aus“, „weiterhin“, „wie erwartet“, „erwarten“, „ist der Meinung“, „schätzungsweise“, „hat vor“, „plant“, „prognostiziert“, „Projektion“, „Strategie“, „Ziele“ und „Perspektiven“), sind keine historischen Tatsachen, sondern möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten können, wodurch tatsächliche Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen, und der Leser sollte sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stützen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Diese Medienmitteilung enthält unter anderem insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Beginn des Handels mit den Wertpapieren des Unternehmens an der TSX.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von HempFusion liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den Ausführungen oder Andeutungen in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Auswirkungen und der Verlauf der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren, die im endgültigen Verkaufsprospekt unter „Forward-Looking Statements“ (d. h. zukunftsgerichtete Aussagen) und „Risk Factors“ (d. h. Risikofaktoren) erläutert werden. HempFusion verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Gelegentlich treten neue Faktoren auf, die von HempFusion nicht alle vorhergesehen werden können. Ebenso wenig ist es möglich, die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder den Einfluss eines Faktors oder einer Kombination an Faktoren auf eine Abweichung der Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen zu beurteilen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

