13:05 | 18.02.2020

GF Piping Systems bringt ein bahnbrechendes Inspektionswerkzeug auf den Markt, das schnell und objektiv eine Schweißperle beurteilen und ein Gütesiegel vergeben kann

Das Tool zur Inspektion von Schweißperlen (WBI) bietet Sicherheit für Rohrleitungssysteme in den Bereichen Mikroelektronik, chemische Verarbeitung, Biowissenschaften und Energie, indem es die Qualität von Infrarot-Schweißperlen zuverlässiger denn je bewertetSCHAFFHAUSEN, Schweiz, 18. Februar 2020 /PRNewswire/ — GF Piping Systems gab heute seine neueste Innovation, das WBI-Tool, bekannt. Diese bahnbrechende Technologie bewertet die Integrität von Infrarot-Schweißperlen sowohl für PROGEF- (PP) als auch für SYGEF- (PVDF) Komponenten, wobei jedes Element so gestaltet ist, dass es intuitiv und effizient ist.Wenn Sie ein Infrarot-Stumpfschmelzverfahren verwenden, um Kunststoffrohrkomponenten miteinander zu verbinden, erzeugen Sie eine Schweißperle. In der Vergangenheit beurteilten erfahrene Schweißer oder Qualitätskontrollmanager die Qualität der Perle mit dem bloßen Auge, um zu sehen, ob sie perfekt verschmolzen und so gleichmäßig wie möglich ist. Allerdings gibt es immer weniger qualifizierte Arbeitskräfte mit diesem Fachwissen, warum also das Risiko eingehen? So klein wie eine Computermaus und vollgepackt mit modernster fotosensorischer Technologie: Schweißnähte für hochanspruchsvolle Anwendungen können jetzt digital geprüft werden, um sicherzustellen, dass potenzielle Schwachstellen objektiv aufgezeigt werden und die Risiken von Leckagen, die zu Schäden in Millionenhöhe führen können, reduziert werden. “Jedes Element des WBI-Tools wurde sorgfältig auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Völlig anpassungsfähig an Ihre Anforderungen kann das WBI-Tool an bis zu 15 verschiedene Rohrdurchmesser anpassen und 4 bis 16 verschiedene Punkte Ihrer Schweißnaht analysieren”, so Peter Waefler, Produktmanager Verbindungstechnik. “Noch nie zuvor gab es ein Tool wie dieses, das eine Schweißperle schnell und objektiv beurteilen und ein Gütesiegel vergeben kann.” Das WBI-Tool ist in zwei Größen erhältlich, um die Verbindungen von Rohren in einem Bereich von d20 bis d225 zu prüfen. Mit der beiliegenden Software können Sie sechs verschiedene Schlüsselbereiche Ihrer Schweißnaht (K-Wert, Wandversatz, Breite, Fläche, Höhen und Winkel) untersuchen und gleichzeitig eine Bescheinigung über die bestandene/nicht bestandene Prüfung pro Schweißnaht erhalten. }Lernen Sie mehr über das Werkzeug zur Schweißnahtprüfung (WBI) unter www.gfps.com [http://www.gfps.com/].Über GF Piping Systems GF Piping Systems ist weltweit der Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gas. Die wartungsfreien und langlebigen Rohrleitungssysteme aus Kunststoff helfen, wichtige Anwendungen unserer Kunden schneller, kostengünstiger und nachhaltiger zu realisieren. GF Piping Systems unterstützt seine Kunden in allen Phasen ihrer Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. www.gfps.com [http://www.gfps.com/] Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1091223/GF_Piping_Systems_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1091223/GF_Piping_Systems_Logo.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1091223/GF_Piping_Systems_Logo.jpgGeorg Fischer Piping Systems CONTACT: KONTAKT: Für weitere Informationen und druckfähigesFotomaterial wenden Sie sich bitte an unser Medienteam:media.ps@georgfischer.com; Christopher Merrell, Leiter der AbteilungGlobales Marketing und Kommunikation, +41-76-8177286; Pia Fröse, AssociateVize-Präsidentin, +49-69-348726-379. Weitere Medieninformationen findenSie auf: www.gfps.com/media-center. Web site: https://www.gfps.com/