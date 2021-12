9:30 | 16.12.2021

HILLCREST HOLT RENOMMIERTE FÜHRUNGSKRAFT AUS DER AUTOMOBILBRANCHE AN DIE SPITZE DER EUROPÄISCHEN TECHNOLOGIEVERMARKTUNG UND EV-MARKTDURCHDRINGUNG

Dr. Heinz-Georg Burghoff wird Berater für die Vermarktung von hocheffizienten WechselrichternVANCOUVER, British-Columbia, 16. Dezember 2021 /PRNewswire/ — Hillcrest Energy Technologies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3388306-2&h=3852965016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3388306-2%26h%3D4012046726%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hillcrestenergy.tech%252F%26a%3DHillcrest%2BEnergy%2BTechnologies&a=Hillcrest+Energy+Technologies] (CSE: HEAT) (OTCQB: HLRTF) (FRA: 7HIA.F) (“Hillcrest” oder das “Unternehmen”), ein Unternehmen für Clean-Tech-Innovationen und die Entwicklung von Elektromobilität, freut sich, die Ernennung von Dr. Heinz-Georg Burghoff zum Commercialization Consultant bekannt zu geben. Dr. Burghoff wird dazu beitragen, den europäischen Marktzugang und die Geschäftsexpansion voranzutreiben und zu beaufsichtigen. Er wird mit EV- und Automobil-OEMs zusammenarbeiten, während das Unternehmen seine Siliziumkarbid-Hocheffizienz-Invertertechnologie (SiC HEI) und seine allgemeine Wachstumsstrategie vorantreibt.Dr. Burghoff ist Experte für Geschäfts- und Produktstrategie in der Fahrzeugelektronik. Als wissenschaftlicher Experte für elektrische Technologien und angewandte Physik war Dr. Burghoff über 20 Jahre bei der DaimlerChrysler AG in verschiedenen Führungspositionen in der Pkw-Entwicklung tätig, wo er die Elektro-/Elektronik-Entwicklung für alle Pkw sowie die Batterietechnik und -strategie leitete. Seit 2003 ist er als unabhängiger Berater tätig und verfügt über umfassende Branchenkenntnisse in den Bereichen Produktentwicklung und -vermarktung, finanzielle und technische Bewertung sowie Programmdurchführung. “Wir bauen ein hervorragendes Team auf, um die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung unserer HEI-Technologie in wichtigen Bereichen zu unterstützen”, sagte Don Currie, CEO von Hillcrest Energy Technologies. “Dr. Burghoff kann auf eine lange Erfolgsbilanz zurückblicken und verfügt über Beziehungen in der Industrie, die von großem Einfluss und Wert sind. Er wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, sicherzustellen, dass Hillcrest mit Unterstützung der Industrie erfolgreich und effizient zur Marktreife gelangt.””Ich bin beeindruckt von der Geschwindigkeit und den beträchtlichen Fortschritten, die Hillcrest macht, und von dem Potenzial des HEI-Technologie, einen bedeutenden und positiven Einfluss auf die Bereiche EV und erneuerbare Energien zu haben”, fügte Dr. Burghoff hinzu. “Insbesondere die Fähigkeit, Schaltverluste zu eliminieren und die Schaltfrequenzen zu erhöhen, ohne die Temperaturen zu erhöhen, kann den Herstellern erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen und ist gut positioniert, um in diesem Sektor einen Umbruch zu bewirken. Ich habe großen Respekt vor dem, was Harold, Ari und das gesamte Team erreicht haben, und ich freue mich darauf, mich dem Hillcrest-Team anzuschließen.”Die neuesten Testergebnisse, die am 25. November 2021 bekannt gegeben wurden, bestätigen den elektrotechnischen Konzeptnachweis für den SiC HEI als einen der effizientesten Wechselrichter seiner Art, mit der Fähigkeit, die Leistungsdichte deutlich zu erhöhen und Kosten, Größe und Gewicht für zukünftige Elektrofahrzeuge und andere E-Mobilitäts-Antriebsstränge zu reduzieren. Hillcrest optimiert weiterhin seine hochentwickelten Kontrollsysteme, um ein höheres Leistungsniveau für kommerzielle Demonstrationsprototypen zu erreichen.Informationen zu Hillcrest Energy Technologies Hillcrest Energy Technologies ist ein innovatives Unternehmen für saubere Technologien, das transformative Energieumwandlungsgeräte und Steuersysteme für die nächste Generation von Antriebssträngen und Ladeanwendungen entwickelt. Das Unternehmen stellt von der Produktion fossiler Brennstoffe in seinem Werk West Hazel in Saskatchewan auf saubere Energietechnologien um, die dazu beitragen, die Effizienz bei der Elektrifizierung zu steigern und die Leistung elektrischer Systeme wie Elektrofahrzeuge, Motoren und Stromgeneratoren zu maximieren. Vom Konzept bis zur Kommerzialisierung investiert Hillcrest in die Entwicklung von Energielösungen, die die Zukunft antreiben werden. IM NAMEN DES BOARDS

Donald Currie
Chief Executive Officer und Director

KONTAKTINFORMATIONEN:
Don Currie
Tel: +1-604-609-0006
Gebührenfrei: 1-855-609-0006
dcurrie@hillcrestenergy.tech
www.hillcrestenergy.tech Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind an der Verwendung von Wörtern wie “erwartet”, “beabsichtigt”, “wird erwartet”, “potenziell”, “deutet darauf hin” oder Abwandlungen solcher Wörter oder Phrasen zu erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden “können”, “könnten”, “sollten”, “würden”, “könnten” oder “werden”, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bereitgestellt. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln unsere gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen wider und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind keine historischen Fakten und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Anlegern wird empfohlen, die Risikofaktoren unter der Überschrift “Risks and Uncertainties” in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr zu berücksichtigen, die unter www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3388306-2&h=4042626369&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3388306-2%26h%3D448441925%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3221062-1%2526h%253D1245268630%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sedar.com%25252F%2526a%253Dwww.sedar.com%26a%3Dwww.sedar.com&a=www.sedar.com] abrufbar ist und in der die Faktoren erörtert werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessenem Umfang auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Hillcrest Energy Technologies Ltd.